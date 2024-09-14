Как эволюционируют фэндом-фестивали в России и за рубежом? Интервью с ведущим крупнейших мероприятий Сергеем Кормилициным

10:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фэндом и гик-фестивали по всему миру и в России в последние годы набирают все большую популярность. Их посещают сотни тысяч человек, и они регулярно проходят в разных городах страны, собирая под своей крышей представителей разных фэндомов, а также художников, режиссёров, актёров, блогеров и писателей.

Фото: Личный архив Сергея Кормилицына by Эдалиана Ренненкампф

Чтобы разобраться, как работает мир фэндом-фестивалей, мы поговорили с Сергеем "Хоббитом" Кормилициным, известным в мире фэндом-фестивалей ведущим, лицом таких культовых событий, как "Комик-кон Russia", "Игромир". Сергей Кормилицын работал с мировыми звездами кино, такими как Том Фелтон (Драко Малфой из фильмов о Гарри Поттере), Мадс Миккельсен и Мила Йовович, а также с ведущими фигурами игровой индустрии, включая Хидео Кодзиму.

— Сергей, вы уже много лет ведёте крупные фестивали в России и долгое время занимаете позицию одного из самых успешных ведущих страны. Расскажите, как и когда началась ваша карьера в этой сфере?

— Впервые я провёл фестиваль в 2006 году, тогда я работал телеведущим на знаменитом в те годы канале А1 (Первый Альтернативный). Мой первый опыт ведения фестиваля состоялся в СК "Лужники" во время приезда в Россию вокалиста группы Slipknot Кори Тейлора с его сольным проектом Stone Sour. Это была церемония премии RAMP (Rock Alternative Music Prize), которая после этого проводилась ежегодно четыре года подряд. За всё это время я смог поработать с такими исполнителями, как Linkin Park, Franz Ferdinand, Unkle, Marilyn Manson и другими. В 2010 году я начал вести фэндом-фестивали, первым из которых для меня стал "Игромир".

— C 2006 года фэндом-фестивали в России эволюционировали? Насколько сильно они отличаются сейчас от того, что было раньше?

— Если сравнивать "Игромир" 2010 года с "Игромиром", скажем, 2019 года или "BUBBLE комик-коном" 2023-го — это будет небо и земля. С самого начала организаторы таких фестивалей привозили в Россию крупных игровых разработчиков вроде XBOX, Playstation, Electronic Arts и других, но в 2019 году индустрия достигла невероятных высот. Тот же "Игромир" проводился в огромном экспоцентре около метро "Мякинино", и, по статистике, ежегодно его посещало более 170 тысяч человек. В 2019 году я два дня проработал на одной сцене со звездой "Джеймса Бонда" и сериала "Ганнибал" (Мадсом Микельсеном). Он, по сути, был моим соведущим несколько дней подряд.

Также в 2014 году "Игромир" уже был объединён с "Комик-кон Russia", и за несколько лет нам удалось поработать с такими звездами, как Эндрю Скотт, Хидэо Кодзима, Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и Дэнни Трехо. Я помогал общению с аудиторией и модерировал процесс появления гостей на сцене, брал у звезд интервью и просто старался веселить людей. Когда работаешь с такими звездами, это довольно волнительно, но потом привыкаешь.

— Может вспомните какой-то сложный и интересный момент в работе с зарубежными звездами на фестивалях, с которым вам как профессионалу было тяжело работать?

— Самый сложный момент был с известным японским геймдизайнером Хидео Кодзимой на "Комик-коне" в 2019 году. На него тогда собралось посмотреть, наверное, около 20 тысяч человек. Места в павильоне просто не было, все следили за каждым его движением и за мной на сцене. А еще он туда со своим другом Мадсом Микельсеном приехал как раз. Компания Playstation долго решала, кому доверить проведение этого мероприятия и в итоге выбрала меня, подготовив список заверенных заранее вопросов. Но даже с ним пришлось выкручиваться из разных ситуаций, когда появлялись какие-то новые, незапланированные вопросы или звезды решали сами о чем-то поговорить. При том, что Кодзима говорит на японском, Мадс Микельсен — на английском, а в зале стоит толпа, которая в 99% случаев знает только русский. Но я справился, за что получил личную благодарность от российских представителей компании Playstation.

А самым приятным моментом для меня было общение по телемосту с Милой Йовович и её мужем, режиссёром Полом Андерсеном (серия фильмов "Resident Evil"), которые презентовали новый фильм "Monster Hunter".

У Милы Йовович есть русские корни, и она рассказывала в интервью о том, как читает своим детям русские сказки.

Настолько же приятно было два дня работать с Томом Фелтоном на "Bubble Comix-Con" в 2021 году. Я очень люблю книги и фильмы о Гарри Поттере, а когда можно поговорить с такой звездой на сцене перед толпой людей и телекамерами, что у меня определенно получается хорошо, это приятно вдвойне.

— Приходилось ли вам вести фестивали за рубежом и работать с какими-то крупными брендами?

— Раньше ко мне постоянно обращались представители Playstation, XBOX, Blizard и Electronic Arts для проведения разнообразных лончей и встреч с блогерами на закрытых показах, несколько раз я ездил на презентации в Лос-Анджелес. Это был первый показ игры "Hearthstone". И в Лондон — на презентацию "Anthem". В этом году меня позвали провести "Комик-кон Almaty Geek Games Expo" (AGGE'24) в Казахстане, в Алма-Ате, одном из крупнейших фэндом-фестивалей в этой стране.

— Вы ведёте только офлайн-мероприятия или у вас есть опыт ведения мероприятий онлайн?

— Так как я теле- и радиоведущий, я могу провести мероприятие любой сложности и типа.

Скажем, во время пандемии в 2020-м и 2021-м годах "Комик-кон Russia" проводился онлайн, я несколько дней подряд вёл эфир по 12 часов в день, и к нам в студию постоянно приходили какие-то гости.

Это были известные блогеры, актеры российских сериалов, да у нас даже Хелависа выступала с саундтреком к игре "World Of Warcraft". Плюс мне постоянно приходилось делать телемосты со звёздами. Скажем, с Милой Йовович, актёром Дэвидом Франко и звездой "Твин Пикса" Кайлом Маклахленом. Это был незабываемый опыт, потому что только профессионал может справиться с постоянным переключением из одной студии в другую, телемостами с зарубежными звездами и сменой студий каждые 30 минут. Но мне и правда очень сильно понравилось. С тех пор периодически веду в онлайне самые разные мероприятия. Скажем, трансляцию "The Game Awards", которая проходит в Лас-Вегасе ежегодно. Трансляции онлайн-фестивалей довольно популярны и "ВКонтакте" собирают миллионы просмотров.

— Как в 2023–2024 годах обстоят дела с фэндом-фестивалями в России и куда вы можете посоветовать сходить как профессиональный ведущий крупных мероприятий?

— Мне кажется, индустрия в прошлом году взяла новую планку и снова набирает обороты. В январе 2023 года прошёл великолепный "Bubble Comix Con", мероприятие издательства BUBBLE, которое посетило 8000 человек, а прямую трансляцию в социальной сети "ВКонтакте" посмотрели более трёх миллионов пользователей.

Важно заметить, что это буквально фэндом-фест издательства BUBBLE с актёрами фильма "Майор Гром", их киновселенной.

На сцене мне удалось поработать с актёрами Тихоном Жизневским, Александром Сетейкиным, Сергеем Горошко, режиссёром Олегом Трофимом, известными российскими косплеерами и другими гостями фестиваля. Например, с Князем из "Короля и Шута".

В ноябре 2023 года прошёл фестиваль "ВКонтакте фэндом-фест". Я вёл его три дня и поработал за это время не только с российскими звёздами, такими как комики Расул Чабдаров и Евгений Чебатков, но и с балериной Большого Театра Анитой Пудиковой и актёром Денисом Медведевым. А помимо этого, с корейскими K-pop исполнителями XEED и W24. Это был интересный опыт, потому что с ребятами из Южной Кореи на сцене я ещё не работал, это очень популярные коллективы в России.

Всего на "Первый фэндом-фест" собралось посмотреть десять тысяч человек. Индустрия развивается и живёт, в этом году меня пригласили провести Московский фестиваль "Хомякон". Как пишет пресса, "Хомякон" соберёт любителей комиксов, кино, сериалов, аниме, K-Pop, косплея, игр и музыки. Организаторы называют его главным поп-культурным событием России этого года. И я думаю, это чистая правда, я не веду плохих мероприятий.

— Что можно ожидать от развития фэндом-фестивалей в России в ближайшие пять лет, какой фестиваль вы бы сами хотели видеть в России?

— Как я и сказал, с каждым годом культура фэндом-фестивалей выходит на новый уровень и держаться за старое уже не хочется. Каждый год в России проходит множество фестивалей, и если выделять самых крупных игроков в этой сфере, это, определенно, будут Bubble, "ВКонтакте" и, скажем, "Яндекс Дача". Думаю, что спрос рождает предложение и в России сделают ещё не один крупный гик-фестиваль.

Я вижу интерес к этой культуре, потому что постоянно получаю запросы на проведение того или иного мероприятия и их сейчас становится только больше. Думаю, что в будущем российские фестивали должны выйти на ещё более высокий уровень, и я лично скрестил за них пальцы.