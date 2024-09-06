Михаил Шуфутинский продолжил традицию давать концерты в Кремле 3 сентября

Михаил Шуфутинский: "Я за любой творческий кипиш…"

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Уже третий год подряд в Большом зале ГКД прошёл сольный концерт "… И снова третье сентября" заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского. Его выступление настолько органично вписывается в культурную жизнь столицы, что эту сентябрьскую дату можно смело закрепить за графиком выступления талантливого шансонье.

Фото: Фото предоставлены пресс-службой Государственного Кремлёвского Дворца by Алла Четверикова

Недаром в народе 3 сентября шутливо называют "Шуфутиновым днём". В прошлом году песня отпраздновала юбилей — 30 лет! И все 30 лет она с успехом исполняется на всех сценах нашей необъятной страны. Также в прошлом году ключевым событием года стал юбилей Михаила Захаровича, под знаком которого и прошли все выступления.

И если кто-то подумал, что эти концерты своеобразное подведение итогов, то можно опровергнуть ошибочное мнение. Это новый смелый шаг, новая ступень в творчестве. А как мы знаем, перемен и новых витков в карьере Михаил Шуфутинский не боится. Он всегда удивлял поклонников неожиданными поворотами.

В восьмидесятых, прервав свою успешную деятельность, Шуфутинский эмигрировал в Америку. Для этого появились веские причины. Несмотря на то, что ВИА "Лейся, песня", в котором выступал музыкант, был страшно популярен, пластинки расходились миллионными тиражами, телевидение коллектив словно не замечало. Ансамбль получал приглашения из разных стран, но его никуда не выпускали, даже в дружественную Болгарию. Аргумент — несоответствие политической повестке. К слову сказать, музыканты не участвовали ни в какой политике, им хотелось играть джаз, блюз и просто петь…

Эмиграция

После успешных гастролей в Кливленде, Чикаго, Детройте и других американских городах Михаил Шуфутинский решился на смелый шаг: он оставил группу и в 1981 году уехал в США.

В Америке пришлось начинать всё с нуля, на тот момент ему исполнилось 32 года, цифра, вполне подходящая для старта, — уже есть жизненный опыт, профессиональные умения, наработки, и ещё вполне хватает здоровья, чтобы работать на износ. Только так можно чего-то достигнуть в стране "хрустящего доллара", когда кто-то из конкурентов беспрерывно дышит в спину. И Шуфутинский работал.

В Нью-Йорке он начал выступать в русских ресторанах. А Нью-Йорк в 80-х и 90-х годах — это был настоящий маленький "Советский Союз". И скоро выяснилось, что джазовая музыка там совершенно не нужна — люди, эмигрировавшие из разных регионов Советского Союза, (киргизы, татары, евреи, белорусы, узбеки), хотели слышать только музыку своей далёкой родины. И именно там из музыканта Шуфутинский превратился в профессионального певца.

"Я отношусь лояльно к Америке, — вспоминает Михаил Захарович, — как к стране, где есть много знаменитых прекрасных музыкантов и поэтов, но этого мало. Наша родная музыкальная культура — она объёмная, весомая, и в музыке, литературе, живописи свозит тоска, пронесенная испокон веков через преодоление разных сложностей, катастроф, трагедий. Очень многие люди сумели через себя вытащить наружу свои переживания и подарить их миру, и это повлияло на общую отечественную культуру. Поэтому, признаться, я сам ощущал сумасшедшую ностальгию, что окончательно сформировало мою профессию.

В Нью-Йорке моей основной средой стало русское комьюнити, поскольку я был музыкантом, я не отказывался ни от каких приглашений и играл и на дискотеках, и в ресторанах, и на еврейских свадьбах в эмигрантской среде. В ресторанах надо было петь русский репертуар, пригодился опыт ресторанный деятельности в Магадане, когда я выступал для старателей и рыбаков.

И вот когда я начал петь русские песни для эмигрантов, всё пришло как-то само собой. Вскоре я выпустил один музыкальный альбом, второй. Затем спродюсировал Толю Могилевского, Любу Успенскую, аранжировал её дебютный альбом My Loved One и вместе с Вилли Токаревым написал для него музыку. Это говорит о моем серьёзном отношении к музыке, о глубокомысленном отношении к шансону. Ведь шансон — это отражение жизни страны в тот или иной период".

Казалось бы, мэтру можно было почивать на лаврах, денег, благодаря своей популярности Шуфутинский в Америке заработал достаточно. Обеспечил семью, дал хорошее образование сыновьям. И вот опять в 2003 году — крутой вираж! Он возвращается в Россию. И если в Америке, когда он эмигрировал, его никто не ждал, то здесь, на родине, возвращение талантливого шансонье было встречено с восторгом.

Постепенно, шаг за шагом, выстроился гастрольный график, сформировалась уникальная концертная программа. И как доказательство и вершина успешного творчества — ежегодные осенние концерты на кремлёвской сцене.

Популярнейшие песни Михаила Захаровича прозвучали в новых аранжировках

"… И снова 3 сентября" спустя много лет и в этот раз собрал восторженную публику, в зале не было ни одного свободного места, все билеты были раскуплены давно. Послушать, поностальгировать по прошлым временам и ушедшей молодости прилетели поклонники не только из других городов, но и из разных стран. На концерте в Кремле прозвучали в исполнении Михаила Шуфутинского песни, которые были написаны много десятилетий назад, но не утратили своей привлекательности и магии.

В концерте в том числе принял участие известный пианист Левон Оганезов

Композиции были встречены с радостным восторгом, зал с удовольствием подпевал, ведь песни Шуфутинского знают наизусть до самой последней строчки. Также зрителей ждали приятные подарки и сюрпризы. У многих старых композиций обновилась аранжировка, и узнать пока песню не запел исполнитель, было невозможно. Но, несмотря на современную обработку, надо отдать должное за душевность, грусть и тепло старых песен, их любят по-прежнему, в какой бы версии они ни прозвучали,

Поэтому, к счастью, во время концерта, заявки, которые принимались на композиции разных лет, совпадали с репертуаром выступления. Можно было сказать, что музыкант и его публика дышали в унисон. В этот день никто из зрителей и поклонников не ушёл разочарованным.

Нет сомнения, что и следующие число — 3 сентября 2025 года — будет таким же знаменательным и эффектным. Возможно, в этот день опять состоится концерт Михаила Шуфутинского "… И снова третье сентября". Традиция — значит, традиция.

За свою сольную карьеру Михаил Шуфутинский издал 25 сольных альбомов и бесчисленное множество сборников. Уже 15 лет он является лауреатом ежегодной премии "Шансон", а в 2013-м был удостоен почётного звания "Заслуженный артист России".

Биографический фильм? Сам певец только за

О талантливом шансонье давно уже хотят снять документальный фильм, сейчас стали востребованными кинопроекты об отечественных музыкантах. На экраны вышли картины о Валерии Ободзинском, Муслиме Магомаеве, Петре Лещенко. У поклонников подобные сюжеты вызывают огромный интерес.

Ходят слухи, что продюсерами и кинематографистами давно обсуждается возможность съёмок биографического кинопроекта о Михаиле Шуфутинском. На что советский и российский эстрадный певец, шансонье, музыкальный продюсер шутливо реагирует:

"Я не знаю, почему никто до сих пор не снял обо мне документальный или художественный фильм. Сам я не буду такую инициативу проявлять, но, если бы кто-то ко мне обратился с такой идеей, я бы её рассмотрел. Я за любой творческий кипиш…"

Уточнения

Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский, американский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013). Лауреат премий «Шансон года».



Ви́лли Ива́нович То́карев (англ. Willi Tokarev, имя при рождении — Виле́н; 11 ноября 1934, хутор Чернышёвский, Шовгеновский район, Адыгейская автономная область, Северо-Кавказский край, РСФСР, СССР — 4 августа 2019, Москва, Россия) — советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Поэт, поэт-песенник, композитор. Почётный житель Таганского района города Москвы (2006).

