Ален Делон по просьбе Бриджит Бардо финансировал 5 приютов. Как потратят его состояние наследники?

Ален Делон был одним из главных счастливчиков на Земле

7:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Август 2024 года запомнится поклонникам французского актёра Алена Делона как один из самых печальных месяцев. В эти летние, жаркие, солнечные дни не стало кумира миллионов людей, интереснейшего артиста, и уникального человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard is licensed under This work is free and may be used by anyone for any purpose

Об Алене Делоне пишут как об неотразимом и самом красивом мужчине, который покорил сердца не одного поколения зрителей. По правде сказать, это определение о его красоте стало больше похоже на штамп, французский кинематограф насчитывает не один десяток красивых актёров. Жан Маре, Робер Оссейн, Жан-Луи Трентиньян, Мишель Пикколи, Морис Роне, Сами Фрей и многие другие. Вообще кинематограф Франции славится именно мужской актёрской привлекательностью, также среди современных артистов красавцев предостаточно. Но так сложилось, что имя Алена Делона стало бесспорным символом потрясающей внешности, удивительной харизмы, и природного шарма. В каждой роли актер красив так, что от него невозможно отвести глаз.

Но личность Алена Делона интересна не только благодаря внешним данным, этого человека можно назвать одним из самых главных счастливчиков на Земле. Он тот, кому удача улыбалась всегда!

Несмотря на сложное детство, бурную юность, жизнь, наполненную чередующимися полосами, то чёрной, то белой, актёр всегда был верен своей звезде. Он был предан кинематографу, по сути никогда не занимался политикой, и, если откровенно, то только ему одному удалось как никому другому выжать из своего имиджа всё, что было можно по максимуму. Именно в этом его уникальность. Больше таких успешных проектов, как "Ален Делон", нет.

Во Франции об актёре говорили: "Самая лучшая реклама для Делона — это сам Делон". Он не нуждался в чужой рекламе…

И практически ничего не делал, чтобы попасть на полосы газет. Все газетчики и телевизионщики сами всегда преследовали его…

Удачные инвестиции Алена Делона

А вот что касается коммерческих проектов, они рекламировались очень активно, и всегда были в тренде, что приносило актеру баснословные суммы. Ален Делон создал свою собственную продюсерскую компанию "Adel Production", которая сняла двадцать девять фильмов, в том числе "Борсалино" с Жан-Полем Бельмондо в главной роли.

Сорок лет спустя, имея в кармане швейцарское гражданство, он основал компанию "Adid Alain Delon International Distribution", базирующуюся в Женеве, где живёт его дочь Аннушка, которая занялась производством различных товаров потребления. Также он вложил деньги в авиационную компанию, центр верховой езды, ночной клуб, казино, рестораны, недвижимость… Актёр знал, как разумно размещать свои деньги и как продвигать проекты, в которых вращались его средства. Ален Делон уверенно использовал свою ангельскую внешность, свой магический взгляд сине-голубых глаз и завораживающую с экрана меланхолическую полуулыбку.

К активам месье Делона можно добавить собственные линии парфюма, мебели, часов, спиртных напитков, эти продукты очень успешно продаются по всему миру. Но выгоднее всего Ален Делон использовал свой имидж в Азии, где он пользовался непревзойдённой популярностью. Там товары с его лейблом продаются наиболее прибыльно.

"Он стал живым богом в Китае и Японии", — вспоминает Бертран Тессье, автор книги "Делон и Роми, Невозможная любовь".

К слову сказать, много ценных подарков актеру дарили, когда он бывал в России. Российские фанаты обожали своего кумира и считали честью преподнести ему уникальные презенты, также преподносили и произведения искусства.

Коллекции картин, бронзы и мрамора Алена Делона

Ален Делон был эстетом, он умел ценить живопись и был весьма платёжеспособным клиентом многих аукционов. Коллекция артиста насчитывает уникальные полотна Делакруа, Коро, Дега, Дюфи, Милле, Дюрера, Жерико, Утрилло, Бурделя, Серюзье, Домье, Бразилиер, Миро, Бугатти… Он собирал исключительную коллекцию более шестидесяти лет, купив первое редкое полотно в 1964 году в Лондоне.

Правда, предчувствуя свой уход, коллекционер расстался примерно с 90% своего имущества, в том числе со своей коллекцией часов в 2012 году за 443 875 евро, своим коллекционным оружием за 200 000 евро в 2014 и 2016 годах. Его изысканные вина были реализованы за 250 000 евро. А также бронза и мрамор Bugatti ушли оценёнными за более чем 4 миллиона евро. В прошлом году, в июне, его последняя продажа картин, в частности, принесла ему более 8 миллионов евро, что вдвое превышает оценку, предложенную торговым домом Bonhams Cornette в Сен-Сире.

88-летний актер также владел квартирой стоимостью 3 миллиона евро в Швейцарии в дополнение к своему знаменитому и загадочному особняку в Души, в центре Валь-де-Луара, который он приобрёл в 1971 году. Поместье занимает территорию площадью 60 гектаров. Содержание поместья стоило очень дорого, до конца своей жизни он оплачивал работу телохранителей, садовников, адвокатов…

Ален Делон за свою жизнь заработал фантастическое состояние, во Франции его назвали самым богатым деятелем культуры, который оставил внушительное наследство своим детям. Без ложной скромности можно сказать, что после смерти актера, его детям, внукам, правнукам, можно жить, никогда не заботясь о хлебе насущном.

Эксперты оценивают состояние актера в сумму около трехсот миллионов евро. Дочь Алена Делона Анушка получит половину наследства актера, оцениваемого в 150 млн. Оставшиеся 75 млн евро поделят между собой сыновья актера Антони и Ален-Фабьен.

Не удивительно, что в последние годы между детьми актера разгорелось соперничество и споры. Они начали воевать за наследство уже при жизни отца. Актриса Бриджит Бардо на сайте своего фонда, посвящённом защите прав животных, написала, что исчезновение Алена Делона вызывает у неё беспокойство. Она утверждала, что больше года не получала известий от друга.

"Уже больше года нет от него новостей, — писала актриса, — я послала поздравление с днем рождением, в ответ — тишина".

Актриса волновалась не зря — после ожесточённой ссоры актёра с детьми общественность была уверена, что Делона спрятали от людей. Его дочь Аннушка лишила своих братьев Энтони Делона и Алена-Фабьена общения с отцом и поместила его под усиленную опеку. Бриджит Бардо не постеснялась поднять тревогу и привлечь внимание к этой ситуации неравнодушных французов.

А ещё она написала о своем друге: "И всё же каким замечательным человеком он был! Несмотря на это, я думаю, он никогда не был счастлив".

Знакомство двух французских актёров началось в 1961 году на съёмочной площадке фильма "Знаменитые любовные истории". Именно там познакомились блондинка Бриджит Бардо и голубоглазый Ален Делон, которые были на пике своей славы. Зная склонность к романам обоих, зрители сразу же приписали актёрам отношения, но их объединяла только дружба.

Да и сам Делон очень давно прокомментировал их связь: "Как бы странно это ни звучало, между нами никогда ничего не было. За 65 лет с момента знакомства между нами сложились самые тёплые дружеские отношения".

Ален Делон стал благодетелем для бездомных животных

Благодаря этой дружбе великий актер полюбил животных, и стал ярым защитником прав братьев наших меньших. Ален Делон по просьбе своей подруги финансировал пять приютов для бездомных животных! Благо, что средства позволяли ему это делать. Хотелось, чтобы подобное милосердное отношение к животным могли бы взять в качестве примера для себя многие состоятельные и успешные люди…

У актёра на вилле в Души содержалось огромное количество кошек и собак. В них актер нашел свою отдушину и гармонию.

"Вы думаете, что мои собаки знают, что я Ален Делон? — говорил неоднократно артист в разных интервью, — Им всё равно! Мои собаки меня любят, они не знают, кто я, что я делаю. Это полная и настоящая любовь!"

Делон понимал, что его деньги вызывают у многих раздражение, зависть, что мир переполнен жестокостью, алчностью, безудержной погоней за прибылью, о чем он тоже часто говорил в интервью. Понимал, что после его смерти его родственники будут бесстыдно сражаться за наследство.

Кстати, ситуация, в которой они избавились от многолетней и надежной помощницы Хироми Роллен, некрасиво характеризует его отпрысков. Японская художница была последней женщиной, компаньонкой и секретаршей великого актера. Она скрашивала его дни одиночества, во всем была его поддержкой, но от неё в итоге избавились, как от ненужной вещи…

Поэтому во второй половине жизни Ален Делон пришёл к выводу, что настоящую преданность, искренность можно получить только от четвероногих. Всех своих собак Делон хоронил на территории своего поместья. Рядом с ними завещал похоронить и себя, с теми, с кем провёл свои спокойные дни.

Актера похоронили в субботу, 25 августа. В его поместье "Брюлери" в Дучи-ле-Луаре прошла скромная, закрытая церемония. Всего было пятьдесят человек, близких к клану Делонов. Среди гостей присутствовали Розали ван Бримен, бывшая жена актёра и мать Аннушки и Алена-Фабьена, актрисы Николь Кальфан и Жеральдин Данон (которая также является крестницей актера), сын Жан-Поля Бельмондо.

А за воротами поместья собрались сотни и сотни скорбящих людей. Многие, чтобы проститься со своим любимым артистом, приехали из разных городов и стран. Они приехали, чтобы положить цветы у ворот поместья актера и проводить его в последний путь. Когда гроб с телом опустили в могилу, люди единодушно запели знаменитый хит, который когда-то в далеком 1973 году пели Ален Делон и певица Далида. Во время церемонии неожиданно начался ливень, а затем выглянула радуга. Гости восприняли это как важный знак. Это артист с неба поблагодарил публику за любовь и преданность.

Бриджит Бардо на сайте фонда написала:

"Его исчезновение создает ужасную пустоту, которую ничто, и никто не сможет заполнить. Смерть Алена положила конец великолепной главе ушедшей эпохи, памятником которой он был. Он представлял лучшее из "престижного кино" Франции. Посол элегантности, таланта и красоты. … Я потеряла друга и мое альтер-эго, сообщника. У нас были одни и те же ценности, одни и те же разочарования, одна и та же любовь к животным".

Это очень верные слова. С уходом актёра тяжело смириться. И дело даже не в том, что он больше не будет радовать нас своими ролями или не блеснёт на "красной дорожке" в Каннах… Ален Делон был настоящим воином в борьбе со злом, он действительно был верным сообщником, как написала Бриджит Бардо, в борьбе за жизнь и права братьев наших меньших. Во второй половине жизни он встал на сторону добра… Многие поклонники, подражая своему кумиру, подбирали бездомных собак, жертвовали приютам, боролись с браконьерами, выступали против бесчеловечной корриды. Теперь остается вопрос, кто подхватит это знамя? Кто его заменит?

Наследникам великого актера достались огромные средства, о чём очень подробно и детально перечислялось выше. Безусловно, считать чужие деньги не очень корректно, одно можно сказать с уверенностью дети артиста никогда не будут бедными и зависимыми.

Но хочется верить в то, что хотя бы маленькую частицу этих средств, в память о своем отце они будут делиться и жертвовать на дела милосердные. Отдавая дань уважения великому отцу, они также не забудут о приютах для бездомных животных, которые всегда нуждаются в помощи, они поддержат защитников прав животных, ярко демонстрируя всему миру, как надо правильно по-человечески, по совести, тратить деньги, честно заработанные их отцом. Счастливчиком, любимцем фортуны непревзойдённым Аленом Делоном. И это будет правильное решение…

Уточнения

Алéн Фабьéн Мори́с Марсе́ль Дело́н (фр. ; 8 ноября 1935, Со, Франция — 18 августа 2024, Души, Луаре, Центр — Долина Луары, Франция) — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов.

Брижи́т Анн-Мари́ Бардо́ (фр. Brigitte Anne-Marie Bardot, МФА: МФА: , сокращённо B.B. (Бебе́); род. 28 сентября 1934, Париж, Франция) — французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Являлась одним из секс-символов 1950—1960-х годов. С начала 1970-х — активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных «Фонд Брижит Бардо».

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