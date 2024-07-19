Новый "Петров и Васечкин". Повторит ли ремейк успех легендарного советского оригинала?

Новый "Петров и Васечкин" будет не хуже знаменитого оригинала

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Недавно был анонсирован ремейк знаменитого советского фильма для детей про "Петрова и Васечкина".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Режиссёром "новой старой" картины выступит постановщик оригинальной картины Владимир Алеников.

Не является ли данный ремейк спекуляцией на тогдашнем успехе главных героев? И зачем вообще делаются ремейки? На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda. Ru ответил народный артист России Евгений Стеблов.

Не является ли этот фильм спекуляцией на тогдашнем успехе главных героев?

"По правде сказать, я этот фильм не видел и ничего не могу по этому поводу сказать. А зачем я буду рассуждать о том, что я не видел".

Тут больше творчество или желание заработать, когда создаются новые фильмы на шаблоне старых популярных фильмов?

"Вы не совсем верное слово определили, когда сказали "шаблон". Ведь шаблон — это всегда плохо. Шаблон — это отрицательное понятие. Тут, наверное, и то, и другое. Для кого-то деньги важны, у них мотивация заработать. А для кого-то творчество… Я не видел этот фильм, поэтому рассуждать подробно о нём не могу. Но я не думаю, что это какое-то великое произведение. Я такого не слышал. Успешный фильм, наверное, был. Раз о нем говорили, наверное, успешный. Но ничего более конкретного я сказать не могу".

А вот "Служебный роман", например, тоже ставили…

"Но это совершенно разное. Это же тут детский фильм, а "Служебный роман" — это не совсем детский фильм. Конечно, всегда исходят из того, что там был успех и им кажется, что есть возможность повторить этот успех. Но это сомнительно. Я не знаю ни одного такого случая для себя, чтобы мне что-то нравилось, и чтобы хотелось это повторить, чтобы это было так же удачно. Это вряд ли бывает. Потому что всё-таки, когда какое-то успешное произведение создано, оно же рождается, а не повторяется. А это совершенно разные процессы. А когда уже что-то повторяется, задача там вторичная, второстепенная. Когда что-то рождается, хочется создать что-то своё. А когда эта задача что-то повторить, это уже не оригинальная цель. Поэтому, скорее всего, наверное, это для тех, кто занимается кинопроизводством, для них это бизнес-проект. Я так думаю. Художественная задача всегда отличается от того, что имеет так называемый успех. Если это коммерческий успех, так надо и говорить, что это коммерческий успех. А если это успех творческий, то это несколько другое. И не всегда творческий успех является коммерческим успехом".

Справка

Киностудия Горького приступает к съемкам продолжения популярного фильма "Приключения Петрова и Васечкина", который когда-то завоевал сердца миллионов зрителей. Новая лента обещает вернуть на экраны любимых героев и погрузить зрителей в новые, захватывающие приключения.

В проекте планируется сохранить дух оригинальных фильмов, добавив современную изюминку. Особое внимание будет уделено сюжету, который должен быть интересен как старшему поколению, помнящему Петрова и Васечкина с детства, так и молодежи, для которой эти герои станут новым открытием.

Съемки начнутся в ближайшие месяцы, а премьера запланирована на следующий год. Создатели фильма обещают много юмора, трогательных моментов и, конечно же, духа настоящей дружбы, который всегда был центральной темой в историях о Петрове и Васечкине.