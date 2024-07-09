Что для "просветлённых" предел. Почему Алле Пугачёвой абсолютно не жаль детей Донбасса?

Юрист: публикация Пугачёвой может быть квалифицирована как уголовное деяние

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Алла Пугачёва опубликовала в соцсети фото окровавленной женщины с ребенком.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Она подписала это словами: "БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ".

Понятен и посыл: в ударе по киевской больнице для неё якобы виновата армия РФ.

Но почему Пугачёва не убивалась так по детям Донбасса и Палестины? А два венчания с гомосексуалистами — это "не предел"? А когда в России, наконец, заведут уголовное дело на эту престарелую экс-звезду?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответила доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Как вы прокомментируете вот этот её посыл?

"Понятно, что эта её публикация может быть квалифицирована как уголовное деяние. Но каждый человек имеет право на высказывание своих мыслей и свободу слова и так далее. Вопрос: когда заканчивается эта свобода, и начинается ответственность за то, что ты говоришь, публикуешь и так далее? А когда возбудят уголовное дело? Наверное, это вопрос к Бастрыкину Александру Ивановичу или к другим сотрудникам Следственного комитета, которые как раз и занимаются вопросами возбуждения уголовных дел. Возможно, её авторитет, как нашей всё-таки дивы, которой поклонялся долгое время народ как звезде и как суперженщине — незыблем. Возможно, пока к этому недостаточное внимание, потому что она пока не переходила границ. Сейчас, видимо, у неё что-то случилось, и она дала волю эмоциям. Но, опять же, всё это квалифицируется либо как административное, либо как уголовно наказуемое деяние. Поэтому в данной ситуации если следственные органы сами обратят на это внимание, они сами могут возбудить уголовное дело. Или кто-то из неравнодушных граждан, которые частенько обращаются с заявлениями и предоставляют такого рода публикации в правоохранительные органы — может быть и по такому заявлению возбудят уголовное дело. А может быть и не усмотрят признаки преступления в её действиях. Тут всё зависит от следственных органов, прежде всего".

Вообще допустимы такие высказывания в сторону страны, в которой ты прожил, проработал, в которой тебе доверяли всегда?

"Дело всё в том, что если ты — патриот своей страны, живёшь в своей стране и не осуждаешь её действия, а поддерживаешь и считаешь, что это правильно, конечно, наверное, такие высказывания — недопустимы. У людей, которые живут в нашей стране, которые считают действия нашей власти правильными и поддерживают, своё мнение, они, естественно, осуждают Аллу Борисовну в данной ситуации. Но я думаю, что поменять гражданство и перекраситься - это, наверное, не совсем правильно, тем более в такие годы, когда человек получил всё от этой страны, как сыр в масле катался, её носили на руках. Я думаю, что многое для нее делали того, чего не делали для других, знаете, что положено Юпитеру, не положено быку. И она длительный период времени отмалчивалась. Почему сейчас её поперло? Может это возрастное, может это какие-то, не знаю, какие-то гормональные проблемы. Вон Байден заговаривается, даже не помнит, о чем он говорит. Может, и у Аллы Борисовны тоже какие-то проблемы возникают, всё-таки женщина возрастная. Знаете как, наверное, здесь два судьи у неё будет: один судья, который молотком стучит, говорит: "Встать, суд идёт!", в другой судья — на небесах, который всех рассудит и осудит, тех, кто неправильно поступал. Я считаю, что нельзя, конечно, свою страну грязью поливать. А может быть, это условия, которые ей поставили там, где она сейчас находится. Хотя я знаю многих людей, которые уехали, они не позволяют себе таких высказываний и поступков. Знаете, многие пропагандисты, которые уехали, поливают нашу страну только для того, чтобы заработать денег и как-то свести концы с концами, чтобы прожить в другой стране. В Сети посмотрите, что они только ни говорят. Послушаешь — уши заворачиваются, притом что 80 процентов из того, что они говорят, — полное враньё. Но для того, чтобы враньё воспринималось как истина, его нужно замешать немножко с правдой. Поэтому вот они так себя ведут. Но каждый должен ответить за те поступки, которые он совершает".

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