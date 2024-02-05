Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Полина Цветкова: семейная гармония, это счастье, которое дарит Господь

Полина Цветкова: "Россию я изучила очень хорошо. И могу сказать — она прекрасна!"

4:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Работа телевизионного ведущего интересна и престижна, однако справиться с ней может не каждый, ведь нужно уметь подать себя, поддержать любой разговор, уметь пошутить, а также великолепно выглядеть в эфире.

Полина Цветкова: "Россию я изучила очень хорошо. И могу сказать — она прекрасна!"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

С этими требованиями прекрасно справляется в программе "Доброе утро" на Первом канале Полина Цветкова.

Корреспондент Pravda. Ru побеседовал с отличной ведущей и амбассадором Народного фронта, и узнал о её работе, увлечениях и семье.

— Вы побывали более чем в 60 странах мира. Есть с чем сравнить. В чём особенность России?

— Я думаю, что это прекрасно, что Бог создал такой уникальный, неповторимый мир, нашу Землю. И это так интересно, знакомиться с разными культурами, с разными традициями, с разной флорой и фауной, с разными людьми! Как было бы скучно, если бы все были одинаковые? Поэтому это разнообразие — это настоящий дар Бога.

 

А особенность России для меня в том, что здесь моя Родина, мое сердце и моя душа. Здесь мой дом. У каждого человека своя Родина и одним этим это место уже особенное. А так, безусловно, Россия сама так многогранна, разнообразна и интересна, что можно всю жизнь положить её изучая и открывать всё только новое для себя. Я точно это знаю, так как была креативным продюсером телеканала "Поехали!" (Первый канал) — это канал о приключениях по России, у меня на этом канале в свое время было девять авторских проектов, поэтому Россию мы изучили очень хорошо. И точно могу сказать — она прекрасна!

— Я спрашиваю об этом всех экспертов и каждый отвечает чуть по-своему. Задам вопрос и вам: а что же всё-таки произошло на Украине?

— Я хочу сказать одним словом: трагедия.

— Руководитель проекта "От слова к делу" при поддержке Фонда Президентских грантов. А это что?

— Это лидерский просветительский проект созданный благотворительным фондом помощи детям "Дети помогают детям" при поддержке Народного фронта и Фонда президентских грантов. Мы проект не так давно завершили, я этому очень рада. У нас приняли участие сотни детей из ЛДНР, задача была придумать и реализовать проект направленный на помощь людям, животным, инфраструктуре своего региона. То есть сделать что-то полезное и созидательное, а мы в свою очередь всё аккомпанировали, финансировали и во всем направляли и помогали.

 

Параллельно с эти ребята обучались, проходили различные мастер-классы с педагогами и по финансовой грамотности, и менеджменту, и ораторскому мастерству. Поэтому получилось очень плодотворно, дети счастливы и мы тоже. Я горжусь своим государством, которое поддерживает такие проекты.

— Вы кандидат искусствоведения. В какой области?

— Область: "техническая эстетика и дизайн". Моя работа написана на стыке искусствоведения и журналистики, исходя из моего опыта и научного исследования. тема заучит так: "Медидизайн как фактор формирования бренда телепродукта". Сейчас на основе этой моей научной работы — я преподаю студентам магистратуры РГХПУ им. С. Г. Строганова.

— Когда-то вы сказали, что ваш минус — это занудство. Что такое занудство Полины Цветковой?

— Я бы сейчас назвала это, скорее, плюсом. Как у Пастернака: "во всём мне хочется дойти до самой сути". Поэтому — это не занудство, а внимательность к деталям, ведь в жизни нет мелочей, важно всё.

— Один из моих знакомых, медиаменеджер Камил Гаджиев сказал, что, оценивая объективно, может назвать Москву лучшим городом на планете. А для вас какой?

— Согласна, для меня тоже Москва. Люблю её всем сердцем. И, конечно, мой родной город на Урале, где я родилась — Снежинск.

 

— Два года назад вы говорили, что ваше семейное счастье — это общие ценности и взгляды на жизнь. Но прошло время и что-то изменилось в этом тезисе?

— Ничего не изменилось, конечно. Могу только раскрыть ещё подробнее этот тезис: семейное счастье — это любовь, это гармония, это тепло и свет. Это когда вы две части одного целого, две половинки. Это счастье, которое дарит Господь.

 

Досье

Полина Цветкова — телеведущая Первого канала ("Доброе утро", "Шаг к мечте"), журналист, амбассадор Народного фронта, куратор сбора на мирное население проекта Все для Победы!, Преподаватель РГХПУ им. С. Г. Строганова.

Родилась 3 января 1993 года в Снежинске. Окончила Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова, Окончила аспирантуру по искусствоведению. Кандидат наук (искусствоведения). Повышение квалификации МГУ философский факультет, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

В декабре 2023 года вошла в состав команды поддержки Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

Доброе утро (Первый канал, 04.11.2022)
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы россия первый канал
Новости Все >
Ученые назвали особенности нашего организма, которые сохранились от неандертальцев
Представители аэропорта Сочи обвинили Анфису Чехову в опоздании на рейс
ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Крыма
Водоросли: чем они полезны для кожи лица и тела
Сергей Жуков поделился секретами воспитания детей
MK: Наташа Королева озвучила причину поездки в США
Потери ВСУ восполнят за счёт заключённых на Украине
Вице-спикер Совфеда Турчак внёс в Госдуму проект расширения дачной амнистии
В РФ с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов
Почему эухарис не цветёт
Популярное
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.

Полив замиокулькаса
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
Александр Энберт: российское фигурное катание — лучшее в мире Дмитрий Плотников Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев За убийство российских граждан в Ил-76 будет наказана Польша Любовь Степушова
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России: одна из них алкоголь
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Последние материалы
Сергей Жуков поделился секретами воспитания детей
MK: Наташа Королева озвучила причину поездки в США
Потери ВСУ восполнят за счёт заключённых на Украине
Вице-спикер Совфеда Турчак внёс в Госдуму проект расширения дачной амнистии
Почему эухарис не цветёт
МВД Грузии: страна ужесточает контроль на границе, проверку грузов и пассажиров
Меры Россельхознадзора затронули треть поставок бананов из Эквадора
Эксперты назвали пять главных ошибок ухода за салоном автомобиля
Вафельный торт без выпечки готовится легко и просто
Суд оштрафовал болельщика, бросившего банан в футболиста Вендела, на 356 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников