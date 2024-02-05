Полина Цветкова: семейная гармония, это счастье, которое дарит Господь

Полина Цветкова: "Россию я изучила очень хорошо. И могу сказать — она прекрасна!"

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Работа телевизионного ведущего интересна и престижна, однако справиться с ней может не каждый, ведь нужно уметь подать себя, поддержать любой разговор, уметь пошутить, а также великолепно выглядеть в эфире.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

С этими требованиями прекрасно справляется в программе "Доброе утро" на Первом канале Полина Цветкова.

Корреспондент Pravda. Ru побеседовал с отличной ведущей и амбассадором Народного фронта, и узнал о её работе, увлечениях и семье.

— Вы побывали более чем в 60 странах мира. Есть с чем сравнить. В чём особенность России?

— Я думаю, что это прекрасно, что Бог создал такой уникальный, неповторимый мир, нашу Землю. И это так интересно, знакомиться с разными культурами, с разными традициями, с разной флорой и фауной, с разными людьми! Как было бы скучно, если бы все были одинаковые? Поэтому это разнообразие — это настоящий дар Бога.

А особенность России для меня в том, что здесь моя Родина, мое сердце и моя душа. Здесь мой дом. У каждого человека своя Родина и одним этим это место уже особенное. А так, безусловно, Россия сама так многогранна, разнообразна и интересна, что можно всю жизнь положить её изучая и открывать всё только новое для себя. Я точно это знаю, так как была креативным продюсером телеканала "Поехали!" (Первый канал) — это канал о приключениях по России, у меня на этом канале в свое время было девять авторских проектов, поэтому Россию мы изучили очень хорошо. И точно могу сказать — она прекрасна!

— Я спрашиваю об этом всех экспертов и каждый отвечает чуть по-своему. Задам вопрос и вам: а что же всё-таки произошло на Украине?

— Я хочу сказать одним словом: трагедия.

— Руководитель проекта "От слова к делу" при поддержке Фонда Президентских грантов. А это что?

— Это лидерский просветительский проект созданный благотворительным фондом помощи детям "Дети помогают детям" при поддержке Народного фронта и Фонда президентских грантов. Мы проект не так давно завершили, я этому очень рада. У нас приняли участие сотни детей из ЛДНР, задача была придумать и реализовать проект направленный на помощь людям, животным, инфраструктуре своего региона. То есть сделать что-то полезное и созидательное, а мы в свою очередь всё аккомпанировали, финансировали и во всем направляли и помогали.

Параллельно с эти ребята обучались, проходили различные мастер-классы с педагогами и по финансовой грамотности, и менеджменту, и ораторскому мастерству. Поэтому получилось очень плодотворно, дети счастливы и мы тоже. Я горжусь своим государством, которое поддерживает такие проекты.

— Вы кандидат искусствоведения. В какой области?

— Область: "техническая эстетика и дизайн". Моя работа написана на стыке искусствоведения и журналистики, исходя из моего опыта и научного исследования. тема заучит так: "Медидизайн как фактор формирования бренда телепродукта". Сейчас на основе этой моей научной работы — я преподаю студентам магистратуры РГХПУ им. С. Г. Строганова.

— Когда-то вы сказали, что ваш минус — это занудство. Что такое занудство Полины Цветковой?

— Я бы сейчас назвала это, скорее, плюсом. Как у Пастернака: "во всём мне хочется дойти до самой сути". Поэтому — это не занудство, а внимательность к деталям, ведь в жизни нет мелочей, важно всё.

— Один из моих знакомых, медиаменеджер Камил Гаджиев сказал, что, оценивая объективно, может назвать Москву лучшим городом на планете. А для вас какой?

— Согласна, для меня тоже Москва. Люблю её всем сердцем. И, конечно, мой родной город на Урале, где я родилась — Снежинск.

— Два года назад вы говорили, что ваше семейное счастье — это общие ценности и взгляды на жизнь. Но прошло время и что-то изменилось в этом тезисе?

— Ничего не изменилось, конечно. Могу только раскрыть ещё подробнее этот тезис: семейное счастье — это любовь, это гармония, это тепло и свет. Это когда вы две части одного целого, две половинки. Это счастье, которое дарит Господь.

Досье

Полина Цветкова — телеведущая Первого канала ("Доброе утро", "Шаг к мечте"), журналист, амбассадор Народного фронта, куратор сбора на мирное население проекта Все для Победы!, Преподаватель РГХПУ им. С. Г. Строганова.

Родилась 3 января 1993 года в Снежинске. Окончила Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова, Окончила аспирантуру по искусствоведению. Кандидат наук (искусствоведения). Повышение квалификации МГУ философский факультет, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

В декабре 2023 года вошла в состав команды поддержки Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

Доброе утро (Первый канал, 04.11.2022)