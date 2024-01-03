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Олег Володин

"Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым"

5:28
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российским "звёздам" стоит определиться, с кем они — с Россией, её народом, бойцами СВО или с западным миром и Украиной. Для этого им придётся съездить в Крым, выступить перед солдатами с передовой и т. д.

"Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым"
Фото: infosmi.net

Как сообщает Telegram-проект "Недума", якобы "через круг общения" звёздам передаётся пожелание "определиться действием". Причём речь не про гостей вечеринки Насти Ивлеевой и не про условного Филиппа Киркорова с Лолитой Милявской, а "вообще про звёзд".

Перечисляются некоторые (но не все!) варианты "присягнуть России, её Крыму, народу и СВО":

  • публично задонатить добровольцам на СВО,
  • собрать (а лучше отвезти) гуманитарную помощь бойцам или в Донбасс,
  • выступить перед бойцами,
  • съездить в Крым на концерт или в отпуск, на выходные,
  • выйти в футболке или бейсболке с символом "Z",
  • сообщить о своей позиции в интервью или соцсетях,
  • лайкать или расшаривать контент в поддержку СВО

и т. д.

"Условно говоря, им нужно показать, на чьей ты стороне, "с нами или с врагами". Обсуждается, что за отсутствие такого определения "ничего плохого не будет", но "всё будет ясно", — пишут авторы, подчеркивая, что эту информацию они "за что купили, за то и продают".

"Насильно любить Родину нельзя. Те, кто хотел ездить на "передок", ездят с первых дней и ничего за это не просят. Они ездили в Сирию с концертами, они ездили в Донбасс ещё во время Крымской весны. Это не должно быть "обязаловкой" или способом прощения (нельзя откупаться от предательства или равнодушия!), такое делают всё-таки от души", — поделилась с Pravda.Ru специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева.

"А то, выходит, надел человек футболку с "Z", и всё? Он теперь наш? А потом этот "наш" тебя за границей первый же сдаст! Я бы предложила собрать песни окопные, песни блиндажные наших ребят, чистые душевные песни, и заставила бы их слушать, просто на их тусовках. И включить в ротацию на радио, на музыкальных ТВ-каналах", — добавила журналист, постоянно работающая на линии боевого соприкосновения, ЗАЭС, в прифронтовых городах.

"Сам факт того, что спустя два года, фактически накануне Победы в СВО, в России остались люди, с которыми "не всё ясно", — очень странный и серьёзный вопрос. Более того, речь идёт о тех, кто является лидерами общественного мнения, получает колоссальные средства, эфирное время на контролируемых государством каналах", — поделился с Pravda.Ru известный политолог Андрей Гусий.

"Складывается ощущение, что (кураторами) этому полю уделялось мало времени. Повторю мысль, два года спецоперации, а есть "неопределившиеся", — рассуждает он.

"Да, публичное поддержание России — правильное решение, но при этом надо сложившуюся ситуацию доводить до конца. Нужны меры в отношении тех, кто этого не сделает. Какие они, эти меры, и как ввести ответственность, которая не будет минусом репутации власти, — отдельная и достаточно сложная история", — заключил эксперт.

"С одной стороны, было бы неплохо, чтобы каждый "лидер общественного мнения" (хоть и занимающийся развлечением людей) обозначил свою принадлежность и политическую позицию открыто. Тем более, что многие "звёзды" так и не поддержали публично (пока?) нашу страну, президента, СВО, а некоторые (их фамилии вы знаете) и вовсе предали её, предали нас", — рассказал Pravda.Ru советник главы ДНР Ян Гагин.

"Такое не должно быть забыто, ведь все свои деньги они заработали благодаря народу, который их слушал и читал, который сейчас воюет и помогает фронту, переживает за наших бойцов на СВО. Если ты народный артист, ты должен маркировать свою позицию или "сдавай" звание народного артиста, например", — добавил он.

"Я лично не видел новогодних программ, я был на линии боевого соприкосновения в новогоднюю ночь, но, по отзывам своих смотревших "голубые огоньки" знакомых, там участвовали все те же самые граждане, которые и "фигу в кармане" держат, и запрещенное ЛГБТ пропагандируют. Так что тому, кто согласовывал эти программы, фитилёчек бы от этих "голубых огоньков" доставить не в ту дверь", — заявил офицер.

"Хотя по поводу посещения некоторыми "звёздами" госпиталей или ЛБС. Для многих военных, особенно амнистированных товарищей из "шторма Z", их присутствие и попытки поздороваться за руку, обняться не будут радостными. И части таких звёзд (которые непонятно как выглядят, о чём поют, что пропагандируют и вытворяют) бойцы на передовой рады не будут, причём бойцы любой веры, любого социального статуса", — заключил он.

Редакция Pravda.Ru попыталась связаться с рядом звёзд российской эстрады, но не смогла получить официальных ответов. Однако как минимум два продюсера "звёзд" федерального уровня сообщили на условиях анонимности: они "слышали про такие пожелания", но "про других артистов, а не своих подопечных".

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы настя ивлеева филипп киркоров лолита милявская
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