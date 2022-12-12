Песня "Каждый из вас Герой!" Беретты покорила матерей мобилизованных ребят

Многие представители российского шоу-бизнеса уже сформировали своё отношение к ВСУ: некоторые в негативном ключе, другие оказывают поддержку разного рода. Кто же из звёзд оказался самым патриотичным?

Самые патриотичные звёзды

Николай Басков по праву первый уверенный в себе патриот. Николай навещает раненых солдат в госпиталях и выступает для беженцев.

"Я приехал в госпиталь, меня попросили подняться на третий этаж, где лежал командир батальона. Зашёл к нему в палату, у него одна нога ампутирована. Он спросил: "Можно я вас обниму?" — "Да это я должен вас обнять!"" — вспоминает музыкант. "Многие этого не видят, но наши военные — великие герои! Люди, которые делаю все, чтобы мы спокойно ходили по улицам, радовались жизни", — добавил Басков.

Певица, композитор и автор песен Юлия Беретта не боится идти против системы и ломать стереотипы, поднимая важные социальные темы, говоря о том, о чём другие молчат. Солистка выпустила песню Солдату "Каждый из вас Герой!", которая сразу покорила матерей мобилизованных ребят.

"Сейчас нам как никогда нужно держаться вместе, творчество и тёплые слова нас "подогревают" холодной зимой, порой до слёз, как с песней Юлии", — говорит представительница сообщества матерей мобилизованных солдат Ольга Селиверстова.

Филипп Киркоров выступил в Крыму и посетил госпиталь в Феодосии, а также подарил военным билеты на свой концерт.

"В день моего концерта я узнал, что здесь на территории проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых бесценен на сегодняшний день. <…> Я сказал себе, что обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное. Я хотел их поддержать. <…> Пока мы там поём, развлекаем людей, они отдают свою жизнь за нас", — сказал Киркоров.

Юлия Чичерина уже давно поднимает тему Донбасса в своих композициях и выступает в ДНР и ЛНР.

"Там, где идут военные действия, люди находятся в стрессе, им необходима моральная поддержка и психологическая разгрузка, в этом помогают мои песни", — поделилась артистка.

Родион Газманов считает выступления в Херсоне и Мелитополе самыми запоминающимися.

"Насколько люди, над которыми свистят пули и рядом с которыми рвутся снаряды, могут в момент взять и отвлечься от того, что происходит", — с удивлением поделился певец.

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