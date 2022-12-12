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Ирина Гусакова

Песня "Каждый из вас Герой!" Беретты покорила матерей мобилизованных ребят

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Многие представители российского шоу-бизнеса уже сформировали своё отношение к ВСУ: некоторые в негативном ключе, другие оказывают поддержку разного рода. Кто же из звёзд оказался самым патриотичным?

Песня "Каждый из вас Герой!" Беретты покорила матерей мобилизованных ребят

Самые патриотичные звёзды

Николай Басков по праву первый уверенный в себе патриот. Николай навещает раненых солдат в госпиталях и выступает для беженцев.

"Я приехал в госпиталь, меня попросили подняться на третий этаж, где лежал командир батальона. Зашёл к нему в палату, у него одна нога ампутирована. Он спросил: "Можно я вас обниму?" — "Да это я должен вас обнять!"" — вспоминает музыкант.

"Многие этого не видят, но наши военные — великие герои! Люди, которые делаю все, чтобы мы спокойно ходили по улицам, радовались жизни", — добавил Басков.

Певица, композитор и автор песен Юлия Беретта не боится идти против системы и ломать стереотипы, поднимая важные социальные темы, говоря о том, о чём другие молчат. Солистка выпустила песню Солдату "Каждый из вас Герой!", которая сразу покорила матерей мобилизованных ребят.

"Сейчас нам как никогда нужно держаться вместе, творчество и тёплые слова нас "подогревают" холодной зимой, порой до слёз, как с песней Юлии", — говорит представительница сообщества матерей мобилизованных солдат Ольга Селиверстова.

Филипп Киркоров выступил в Крыму и посетил госпиталь в Феодосии, а также подарил военным билеты на свой концерт.

"В день моего концерта я узнал, что здесь на территории проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых бесценен на сегодняшний день. <…> Я сказал себе, что обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное. Я хотел их поддержать. <…> Пока мы там поём, развлекаем людей, они отдают свою жизнь за нас", — сказал Киркоров.

Юлия Чичерина уже давно поднимает тему Донбасса в своих композициях и выступает в ДНР и ЛНР.

"Там, где идут военные действия, люди находятся в стрессе, им необходима моральная поддержка и психологическая разгрузка, в этом помогают мои песни", — поделилась артистка.

Родион Газманов считает выступления в Херсоне и Мелитополе самыми запоминающимися.

"Насколько люди, над которыми свистят пули и рядом с которыми рвутся снаряды, могут в момент взять и отвлечься от того, что происходит", — с удивлением поделился певец.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы юлия беретта николай басков родион газманов филипп киркоров
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Песня "Каждый из вас Герой!" Беретты покорила матерей мобилизованных ребят
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