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Ольга Лебедева

Григорий Лепс может сесть в тюрьму на два года за избиение человека

Шоу-бизнес

Драка с участием певца Григория Лепса, его охранников и посетителя бара в Петербурге не перестаёт тревожить умы российской общественности. Причём, обстоятельствами потасовки и возможными последствиями для исполнителя живо интересуются не только поклонники творчества Лепса.

Григорий Лепс может сесть в тюрьму на два года за избиение человека

Причина проста: по факту драки полиция возбудила уголовное дело, звезда эстрады в любой момент может стать его фигурантом. Причём, если причастность Лепса к избиению мужчины в баре Finnegans будет доказана, ему "светит" реальный срок — до двух лет лишения свободы.

Не "самый лучший день"

День 2 декабря для Григория Лепса, что называется, не задался. Началось всё с того, что на собственном юбилейном концерте в Ледовом дворце 60-летний певец был настолько "не в духе", что грубил гостям шоу, а потом и вовсе швырнул микрофон и очки и ушёл со сцены. Потом говорил, что плохо себя почувствовал.

Восстанавливать здоровье Лепс в компании охранников отправился в бар Finnegan's. И там, по словам очевидцев "вёл себя неадекватно". Например, требовал, чтобы незнакомый ему мужчина сыграл с ним в нарды "на $10 тысяч". Петербуржец отшутился, дескать у него и денег-то таких отродясь не было. И попросил размахивающего пачкой купюр артиста "дать ему спокойно доиграть". Лепс оскорбился. И, согласно сделанным кем-то записям, на улице возле бара, закончилось всё дракой. На кадрах прекрасно видны все участники.

Избитый петербуржец написал заявление в полицию, к которому прикрепил рентгеновские снимки и заключение травматолога о том, что у него сломан нос.

А Лепс, по данным Telegram-канала Mash, 4 декабря на записи "Песни года" был "с разбитыми кулаками". Несмотря на шумиху в прессе, певец инцидент до сих пор не прокомментировал.

Избитый Дмитрий Горбачёв настаивает, что пострадал от рук звезды эстрады. При этом его адвокат Евгений Хейфец не исключает, что "при определённых условиях его клиент может заключить мировое соглашение с певцом".

"Это он (Горбачёв) будет решать исходя из поведения той стороны. Если он (Лепс) будет как Михаил Ефремов себя вести, то вряд ли", — сказал адвокат.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело — часть 2 статьи 115 УК (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), — относится к категории преступлений небольшой тяжести. Согласно статье 76 УК, лицо, впервые совершившее такое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причинённый ему вред. Если же этого не произойдёт, а вина Григория Лепса будет доказана, он может отправиться в тюрьму на пару лет.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Темы григорий лепс уголовное дело
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