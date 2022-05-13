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Автор Ирина Гусакова

Элтон Джон: "Если бы я не обратился тогда за помощью, то был бы уже мертв"

Шоу-бизнес » Зарубежный

У многих знаменитостей есть проблемы с алкоголем, тем более сложно уберечься от соблазна, когда на многих голливудских мероприятиях алкогольные напитки представлены в изобилии. Однако некоторые селебрити все же решили отказаться от горячительных напитков. Кто-то таким образом решает проблему с зависимостью, а кто-то просто никогда не испытывал тяги к подобному искушению. Итак, в нашу подборку мы включили знаменитостей-трезвенников.

Звезды, которые сказали алкоголю "нет"

Элтон Джон

 

Элтон Джон
 

 

После борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью Элтон Джон решил встать на путь истинный, когда его друг Райан Уайт умер от СПИДа в 18 лет. 29 июля 1990 года певец встал на учет в реабилитационном центре.

"Я выжил, — сказал он в интервью Variety в 2019 году. — Я пережил многое. Жизнь полна ловушек, даже когда ты трезв. Теперь я могу справиться с ними, потому что мне не нужно бежать и прятаться".

В 2020 году он отпраздновал 30-летие трезвости, отметив, что если бы он не обратился тогда за помощью, то был бы уже мертв.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес
 

Хотя знаменитая певица может эффектно открывать бутылки в своих музыкальных клипах (в том числе в клипе Cambia al Paso, который вышел в 2021 году), на самом деле она не тянется к алкоголю в реальной жизни.

"Я не пью, не курю и не употребляю кофеин", — сказала она Us Weekly в 2016 году.

Дженнифер отметила, что такие пагубные привычки вредят коже, старя ее, а она в первую очередь заботится о том, чтобы продлить молодость.

Брэдли Купер

Брэдли Купер
 

В интервью The Hollywood Reporter в 2012 году Брэдли Купер рассказал, что бросил наркотики и алкоголь в 29 лет после того, как намеренно навредил себе на вечеринке, чтобы показать, насколько он "крутой". Он тогда понял, что может разрушить свою жизнь, если не будет проявлять осторожность.

"Я всегда чувствовал себя аутсайдером, беспокоился о мнении других обо мне, — сказал он. — Затем я понял, что не смогу реализовать свой потенциал, и это чертовски напугало меня. Я подумал: "Вау, я на самом деле разрушу свою жизнь, я действительно разрушу ее".

Джим Керри

Джим Керри, актер
 

Комик Джим Керри рассказал в одном американском ток-шоу в 2004 году, что он страстно хочет жить без алкоголя и почти никогда не употребляет кофеин.

"Я редко пью кофе. Я очень серьезно отношусь к тому, чтобы в моей жизни не было алкоголя и наркотиков. Жизнь слишком прекрасна", — заявил актер.

Дэниэл Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф

Дэниэл Рэдклифф стал звездой за одну ночь, сыграв главную роль во франшизе о Гарри Поттере, съемки в сериале были настолько важной частью его юной жизни, что у него появился страх — а что будет после завершения киноэпопеи, ждет ли его забвение. От стресса он запил. Но в 2010 году он смог с собой справиться, с тех пор актер избегает алкогольных напитков.

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Темы джим керри брэдли купер дженнифер лопес
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