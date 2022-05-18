Юлиана Донская: "Русской культуры в эстрадной песне не осталось"

Композитор, автор песен и мюзиклов, музыки к кино Юлиана Донская рассказала Pravda.Ru, как изменилась эстрада со времён Советского Союза, а также о том, правильно ли поступают молодые артисты, когда на различных музыкальных конкурсах исполняют англоязычные песни, и почему наиболее талантливые авторы вынуждены писать мюзиклы.

— Юлиана, вы лауреат "Песни года", "Золотого граммофона", "Новых песен о главном", Всесоюзного конкурса композиторов им. Андрея Петрова. Ваши песни поют практически все звёзды нашей эстрады. Вы решили своими знаниями поделиться с другими, написали пособие "100 советов, как написать песню", создали онлайн-школу композиции и аранжировки "МегаХит", ведёте эксклюзивный курс в детском театре "Домисолька". Зачем вам это?

— Интересно выявлять закономерности, как пишутся хиты, какие должны быть тексты, как писать мелодию, чтобы она цепляла слушателя, была шлягерной. Захотелось поделиться знаниями. Не жалею об этом.

Особенно нравится преподавать в детском музыкальном театре "Домисолька", уже восемь лет я там. Очень радуюсь успехам детей. Приходит ребёнок, который не писал никогда, не знал, как это оформлять, доносить до слушателя. Мы пишем не только песни — у меня основы:

саунд-дизайна,

битмейкерства.

И вот наконец ребёнок сам научился это делать. Все песни моих детей звучат на детских радиостанциях. Мы выпустили диск с песнями детей в "Домисольке".

— Нравится ли вам то, что происходит с нашей песенной культурой?

— Это больно для любого музыканта, который имеет культуру и отсылку к Советскому Союзу, потому что мы воспитывались совершенно на другой музыке.

К сожалению, за последние десятилетия наша песня почти утратила свой мелодизм, смысл в текстах. У нашей российской песни огромная история с Исаака Дунаевского, его сына Максима Дунаевского, Раймонда Паулса, Игоря Николаева, Игоря Крутого.

Очень хочется, чтобы получилось возродить это всё, потому что обыкновенному слушателю это очень нужно, а почему-то артисты сейчас сильно изменились в подборе репертуара. Хочется, чтобы русская песня возродилась именно в том состоянии, с хорошими мелодиями, смысловыми текстами. Мне кажется, пора это делать, потому что нашей культуры практически не осталось в эстрадной песне.

— Меня раздражает, что в последнее время практически во всех музыкальных программах, конкурсах большинство песен англоязычные. Такое впечатление, что в России хороших песен не осталось. Но это же неправда.

— Да, причём подавляющее большинство песен на "очень русском английском". Я не понимаю этого. Хочется, чтобы обращали внимание именно на российских композиторов.

Сейчас самые хорошие мелодичные авторы вынуждены идти в мюзиклы, потому что именно там ещё есть возможность писать, как ты хочешь: мелодично, красиво, со смыслом.

Я именно по этой причине начала писать мюзиклы. Их у меня пять: четыре детских и один взрослый.