“2 ОКеана”: Для певца мало быть просто вокалистом

Солисты дуэта "2 ОКеана” Виктория Талышинская и Владимир Курто рассказали Pravda.Ru о творческих планах; как дуэту удалось поучаствовать в праздновании Дня Победы в период карантинных ограничений; что важнее для исполнителя на сцене: артистические или вокальные способности.

— Виктория, Владимир, большинство песен из вашего репертуара написано на музыку Владимира. От добра добра не ищут, поэтому вы не привлекаете к работе других композиторов?

Владимир Курто: У меня никогда не было ревности к другим авторам. Наоборот, я за, если песня крутая, то нужно её купить и сделать. У нас 40% песен других авторов, моих коллег, с которыми я дружу, общаюсь. Песни, которые они скидывали, мы вместе слушали, радовались, и я потом благодарил за то, что нам выпала удача исполнять чужие хорошие песни.

— В 2020 году был юбилей Победы, вы принимали участие во многих концертах, посвящённых 9 мая. Что вы можете рассказать об этом?

В. К.: Это было замечательное событие. В прошлом году было так круто, классно, семейно. Нам нельзя было выступать на площадке во избежание массового скопления зрителей. И наш продюсер придумал классную идею: ты движешься со сцены, общаешься с народом, тут люди проходят, там начинают смеяться, тебя подбадривают, подпевают. Это было настолько круто!

Виктория Талышинская: Да, и маленькие мальчики за нами ехали на велосипедах, все махали, здорово было.

— Вы оба поющие артисты. На нашей эстраде, что скрывать, есть не поющие артисты. Как вы к этому относитесь?

В. К.: Мы с вами авторы, пишем песни, и артисты их потом исполняют с душой. Артист должен быть артистом, он может прошептать в микрофон одно слово, и зрители будут рыдать. Есть псевдовокалисты, которые не замечают диапазон. У них поставленное вибрато, они окончили консерваторию. Но если не будет:

отдачи,

энергетики,

работы со зрителем,

если певец будет не артистом, а только вокалистом, то его певческие способности никому не нужны.

— Мы живём в очень непростое время, когда на нашу страну идут нападки со всего мира. Что вы можете пожелать нашим зрителям?

В. К.: Пожелал бы, несмотря ни на что, оставаться людьми, оставаться самими собой, не обращать внимания на маятники, которые пытаются нас перетянуть на плохую сторону.

Бывает, едешь в пробке, жутко опаздываешь, и после того как ты смирился с ситуацией, опоздал, ты видишь на том повороте, куда так хотел втереться, страшную аварию. Ангел-хранитель тебя спас.

Ты осознаёшь: всё, что ни делается, то к лучшему, и для кого-то это урок. Важно оставаться людьми, потому что я верю в Бога: как можно не любить своего ребёнка, иногда ребёнок может плакать, если ты ему не даёшь себе навредить, а потом он взрослеет и понимает, почему это было сделано.

В. Т.: В такое непростое время я хочу, чтобы жила надежда на то, что скоро всё нормализуется. Я хочу пожелать всем моральных сил и здоровья.