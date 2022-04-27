Игорь Саруханов: "Первые свои деньги я заработал на танцах в кафе"

В 11-м выпуске проекта НТВ "Маска" появился специальный гость в костюме Мишки, который исполнил песню "Розовое вино" рэпера Элджея и Feduk. Угадать артиста не получилось ни у кого из членов жюри. Под маской оказался известный певец и композитор, заслуженный артист России Игорь Саруханов.

— Игорь, даже Филипп Киркоров, с которым вы знакомы более 30 лет, не узнал вас — подумал, что под маской Баста. Как происходил выбор песни?

— Мне предложили несколько вариантов, в том числе и этот трек. У нас была целая дискуссия — где Саруханов и где "Розовое вино". В плане пиара на эклектике — я согласился. И нам это удалось — было полнейшее удивление. Никто из жюри не ожидал, что я могу к этому ментально подойти. Все знают меня много лет — знают, что я очень скрупулёзно отношусь к тому, что исполняю. У нас получилось — мы всех удивили.

— Что сейчас нового происходит в вашей творческой жизни, как музыкальное настроение?

— Мне грех жаловаться, потому что я — автор и музыки, и слов. Живу в своём правовом авторском поле, не завишу ни от кого в плане репертуара. Но если смотреть на меня как на исполнителя — мой хлеб зависит от концертов. Конечно, неприятно, когда концерты переносятся из-за пандемии или по другим, не зависящим от артиста причинам. И всё же я по натуре оптимистичный человек. Немало уже сделано. Но я не останавливаюсь.

В нашей профессии надо пахать. Чем больше работаешь — тем больше предложений, больше концертов.

Я за последние два года написал два альбома. На всех цифровых площадках они есть: "С кем ты" и "Эмоции". Из них 8 песен уже были на федеральных каналах. Не успокоюсь, пока не раскручу все. А ещё я вернул из небытия свою группу "Круг", нам в этом году 40 лет. Чтобы отметить наш юбилей, нужно собрать зрителей. А чтобы их собрать — нужно напомнить о себе, группы не было практически 30 лет. Только эпизодические выступления. В Новогоднюю ночь мы уже были на федеральном канале, появились предложения о выступлениях.

Кстати, 29 мая мы даём концерт в "Зелёном театре" на ВДНХ: Игорь Саруханов и группа "Круг". Планируем выпустить к концу года новый альбом. Очень трудно говорить сейчас, как всё будет. Нам пока по понятным причинам не до веселья и все концерты проходят под девизом "не знаю, состоится или нет".

— Вы родились в Самарканде, ваш папа был учёным, а мама учительницей русского языка. Как получилось, что вы стали музыкантом?

— Меня привела в музыкальную школу мама, она считала, что и музыкальное образование тоже очень нужно. Здесь всё и случилось — я просто влюбился в гитару. Это были годы, когда царствовала группа "Битлз". Я не мог ничего с собой сделать, меня это сразу затянуло, и в результате я посвятил всю свою жизнь написанию песен и их исполнению. Когда я освоил классическую гитару, а потом и эстрадную, мне очень захотелось создать свою рок-группу. Я не хотел никому подражать. Хотел играть свою музыку. Так всё и началось.

Мы играли на всех школьных мероприятиях. Группе был нужен был расходный материал, надо было покупать гитары, струны, медиаторы, провода, усилители… А где взять деньги? Вот мы и выступали на вечеринках, на свадьбах, днях рождения, на танцах в студенческих клубах моего славного города Долгопрудного. Здесь прошли моё детство и юность. Первые свои деньги я заработал на танцах в кафе. Кто-то меня увидел и стуканул в школу.

Вызвали моего папу, стали читать мораль, что я должен учиться, а не гнаться за деньгами. Папа меня спас, сказав им — вам же нравится, когда он бесплатно выступает на ваших школьных вечерах. Если бы не было в школе своей группы, вы бы приглашали музыкантов за деньги. Объяснил им, что нам нужно покупать струны, оборудование, а это всё дорого стоит. Сразу замолчали. Зачем выгонять курицу, несущую золотые яйца?

— Игорь, а что у вас со звёздной болезнью? Бывали приступы?

— Такой не болел. Я со школьной скамьи привык к вниманию. Популярным меня сделала гитара. Я уже тогда мог заболеть, но не заболел. Да, я был гитаристом культовых групп "Синяя птица", "Цветы", потом "Круг". Именно там я и прошёл нужный мастер-класс. Мы себя достаточно скромно вели, хотя нас буквально носили на руках. Тогда звёздность была не в моде. Это сейчас всё по-другому: каналы, мессенджеры, контенты…

Когда я начал сольную карьеру и меня стали показывать по ТВ, я мог бы заболеть, если бы не та подготовка. Это сейчас девочку или мальчика показали несколько раз и они сразу "зазвездили". Потому что морально не готовы.

Игорь Саруханов — певец и композитор вне времени. Написанные им много лет назад хиты "Позади крутой поворот", "Зелёные глаза", "Желаю тебе", "Дорогие мои старики", "Бухта радости", "Это не любовь", "Скрипка-Лиса", "Лодочка", "Поминальная" и сегодня живут полноценной жизнью: звучат на радио, телевидении, на концертах маэстро.

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