Наталья Лапина: Любовь Успенская присваивает мои авторские от песни "По полюшку"

Как компания "Си Ди Лэнд" и певица Любовь Успенская присваивают авторские отчисления Натальи Лапиной за её хит "По полюшку", почему на российской эстраде оказалась возможной такая ситуация и есть ли у автора шанс восстановить справедливость, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой продюсер, композитор, поэт, актриса Наталья Лапина.

Воровство, как в лихие 90-е

— Наталья, у вас идёт разбирательство из-за несоблюдения авторских прав. Что произошло?

— Я живу в Америке и в России, могу сравнивать положение. В России происходит воровство в сфере авторского права. Мошенничает организация "Российское авторское общество" (РАО).

Моя песня "По полюшку" стала хитом. Цифровые площадки:

"ВКонтакте",

"Одноклассники"

уже подтвердили, что все мои авторские гонорары ворует Юрий Изевич Цейтлин из цифровой компании "Си Ди Лэнд", который размещает данную песню. "По полюшку" исполняю я и Любовь Залмановна Успенская. Успенская может её петь, но не имеет права на мои нецифровые авторские, то есть деньги за концерты, эфиры. Я ей авторских прав не передавала. Поэтому это всё воруется нагло, как в лихие 90-е.

У меня есть своя версия "По полюшку", в более роковом исполнении, на iTunes. Если бы у Успенской были все эксклюзивные права, я бы не могла петь в iTunes.

— У вас с Успенской были переговоры?

— Да, была встреча с её бывшим директором, мы обсудили, что я никаких авторских не передаю. Он согласился. Песня в моём исполнении пока была в регистрации в "Российском авторском обществе" и в Америке. "По полюшку" хотела Ирина Аллегрова, я уже должна была подписывать с ней договор. Но я выбрала Успенскую, потому что она начала плакать: как ей дочку Танюшку вернуть из Америки, слезу пустила. Я как женщина её поняла и очень об этом жалею. Это был жёсткий урок мне.

Надо было вспомнить про Азарова, которому Успенская угрожала; про Резника, песня которого "Кабриолет" стала её визитной карточкой, и она ему ничего не заплатила. Он даже имени её слышать не хочет.

Я сейчас с Ильёй Резником общаюсь. Мы решили записать альбом: его стихи, моя музыка.

Потом началось воровство. Я не видела ни рубля за 14 месяцев. Мы, авторы, хорошо зарабатываем на миллионных стримах. Песня стала хитом. Её поют в TikTok и полиция, и дети 3-летние. Это тоже мои деньги, вот эти 23 копейки, которые платит человек за download с iTunes. Это и есть цифровые, авторские.

У Успенской есть договор на цифровую дистрибьюцию с компанией "Си Ди Лэнд", которую она сама выбрала. Они нелегально забирают мои авторские у цифровых площадок. Она как артистка может забрать смежные. Успенская везде говорит, что она забирает свои смежные и не забирает мои авторские. Нет, она авторские тоже забирает. Забирает. Они забирают всё. В "Си Ди Лэнд" есть Юрий Изевич Цейтлин, известный мошенник. Я не первая жертва. Причём не просто обманывает, а как в лихие 90-е: блокирует телефоны, любые связи. Не дозвониться никому. Они меня везде в блок отправляют, в том числе на радио, ТВ. Всем звонят, кто пытается мне помочь: "Ей не помогать". Об этом мне говорят мои знакомые: поступил звонок, не могу помочь.

— Ваши авторские идут в карман Цейтлину или Успенской?

— Раз поступают угрозы, требования от меня видео- и письменных извинений перед Успенской лично, то понятно, откуда ноги растут. Она в доле вместе с Юрием Изевичем. В РАО та же самая ситуация. Российское авторское общество обязано каждые 3 месяца показывать мне цифровые отчёты. Есть такой закон в Российской Федерации. Они должны защищать мои права на всех её концертах. Тоже мошенничают. Была же история с Федотовым, гендиректором РАО. Лет 5 назад его посадили за хищение 780 миллионов рублей у разных авторов. Он тогда купил замок в Лондоне.

Пришёл другой директор, Максим Иванович Дмитриев, который тоже отправил меня в блок. Он от меня получал сообщения, где я прошу расплатиться за концерт, афишу, видео. Присылаю видеоматериалы, где артистка на сольнике поёт мою песню.

Справедливость восторжествует

— А в суд можно обратиться?

— Прокурор сейчас будет с этим разбираться. Надеюсь, господин Краснов мне поможет. Ушла жалоба в Генеральную прокуратуру, мошенники получат досудебные претензии. Я привыкла, что в Америке я вижу свои авторские. Если я написала песню для фильма с Хью Грантом, картина вышла, я знаю, какие там деньги. Песни, которые становятся хитами, в Америке и Европе оплачиваются. Это миллионные доходы для автора. У моей песни "По полюшку" сейчас миллионные стримы:

в России,

Америке.

Это очень большие деньги.

Любовь Залмановна в курсе. Она указывает в договорах своё американское гражданство, чтобы не платить налоги. Налоги-то должны быть большие с миллионных доходов. А я плачу налоги честно, с русским внутренним паспортом. Имея ещё и американский паспорт, я при оплате налогов указываю русское гражданство. Хотя большую часть времени провела в США.

— Вы говорите, что у нас в шоу-бизнесе каменный век, по сравнению с Америкой. Для нас показатель — концерт на Новый год по ТВ. В этом году участвовали артисты, которым 68-76 лет. То есть современная эстрада — одни и те же. Понятно, что у них уже всё схвачено.

— Это не то, что обидно. Это смешно. Они ещё называют себя эшелонами. У них есть первый эшелон, который вы видите в новогодних "огоньках". Второй, пятый.

"Сбитые лётчики" — это те, кого никуда не пустят, даже если они талантливы.

У них своя такая мафиозная тусовка. Они очень гордятся, что в первом эшелоне. Всё это ужасно. Например, Земфира в "Голубых огоньках" не участвует. А ведь она очень талантливый человек, один из лучших композиторов.

— Пугачёва ей в своё время сказала, что не признаёт её талант.

— Вот видите, опять артистке перекрыли кислород. Да, я попала в грязный мир. Сейчас я из него выбралась, наконец. Спасибо Резнику. Я подписываю договор с Warner Brothers (Warner Russia). Я теперь защищена от этих мошенников — РАО. Но они обязаны со мной расплатиться до середины марта за всё.