Григорий Гладков: присылайте свои стихи в редакцию Pravda.Ru!

Композитор, исполнитель, автор многих известных детских песен и музыки для спектаклей, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков рассказал Pravda.Ru, что является главным богатством нашей страны, кроме нефти и газа, виноваты ли власти в том, что большинство россиян никогда не были на Байкале, и в чём повезло всем русским людям.

Главное богатство России

— Григорий, вы внесены в Книгу рекордов Гиннеса России как автор, выпустивший наибольшее количество песен для детей.

— Я получил уже первую награду этого года, премию "Ладошки" в Саратове. Спасибо огромное людям, которым нравится моё творчество. Там было целое голосование, и меня выбрали дети. С Саратовом связан интересный факт. Основатель первого саратовского театра был мой полный тёзка — Гладков Григорий Васильевич, купец XIX века. Он потом переехал в Пензу и там основал первый пензенский театр.

— Как состоялась судьбоносная встреча Александра Татарского и молодого человека с гитарой Григория Гладкова?

— Это было в Коктебеле, в Крыму. Мы были одной страной — Советский Союз, очень любили отдыхать в Коктебеле дикарями. Там жил Максимилиан Волошин — художник, поэт. Все самые знаменитые имена Серебряного века были в Коктебеле. В советское время там был Дом творчества Союза писателей России. Приехали ребята из Киева, я из Ленинграда, пел свои песни на пляже. Им все мои песни понравились. Но по одной они сразу в Киеве сделали мультфильм. В Киев приехал Эдуард Успенский, ребята показали ему этот мультфильм, самодельную мультустановку. Ему так понравилось, что он предложил им сделать мультфильм в Москве. Он был редактором студии мультфильмов на центральном телевидении, творческое объединение "Экран". Вызвали из Ленинграда меня. И я написал ещё две песни.

Кстати, 2022 год — это Год наследия народов России. Россия — самая многонациональная страна мира. Конечно, многонациональная страна и Америка. Но там только один народ коренной — индейцы. А на нашей территории все коренные народы.

То, что у нас страна многонациональная, и есть самое главное богатство. Не нефть и газ. Они иссякнут, они развращают, это деньги.

Сколько у нас народов! Везде свои костюмы, песни, танцы, кухня. Профессия гастролирующего музыканта позволяет видеть страну. Но 90-99% населения не видят России. Они только знают, что она самая большая в мире, что есть:

Сахалин,

Камчатка,

Дальний Восток (я родился на Дальнем Востоке, в Хабаровске),

Байкал.

Но если они денежки накапливают, то едут в Турцию.

Те, кто в Кремле, Думе, Совете Федерации, не дают жителям России увидеть страну. Властям за многое может быть стыдно. Но я говорю: "Вам не стыдно, что люди не видят страну?" Это главная претензия. Сейчас моя дочь Александра Гладкова, актриса театра "Школа драматического искусства", с мужем поехали в Калининград. Приехали в восторге! Говорят, там удивительные люди. И 90% из них никогда не были в России, не видели Москву, Петербург. Зато побывали в Берлине, Варшаве. Дайте людям увидеть страну, Байкал посмотреть.

Когда я лечу над Россией, я понимаю, что это что-то невероятное. И никто это не видит. Американец хочет пожить в пяти штатах. Чем плохо нам пожить в пяти областях России?

Язык поэтов

— Вы открыли круглосуточную радиостанцию "Григорий Гладков.101".

— Это не я открыл. Это огромное спасибо Юрию Костину, он сейчас возглавляет самый большой холдинг на радио ГПМ. Раньше он назывался ВКПМ. Костин открывал радиостанцию на заре радиовещания, она называлась "101". А потом он сделал сайт "101.ру". Там 101 круглосуточная интернет-радиостанция была при запуске, а сейчас более 200. Есть радиостанции:

авторские песни,

военные песни,

классика,

отечественная рок-музыка,

Владимир Высоцкий,

"Битлз",

"Пинк Флойд",

кантри,

эстрада.

И есть "Григорий Гладков.101". Я счастлив, потому что звучит ежесекундно моя музыка.

Я не знаю, почему музыку сочиняю. Когда мне дают песню написать по заказу, я каждый раз знаю, что это испытание. Если ты ведёшь достойную жизнь, правильную, ты и сочинишь тогда. Например, нужна была заставка к передаче дог-шоу "Я и моя собака". Сел перед роялем и не знаю: не оставь меня, говорю, Господи, я старался жить правильно. Подходит Владимир Шаинский: "Гриша". Я говорю "Да", немножко подражая его голосу. Говорит: "Твоя мелодия?" Я говорю: "Какая, Владимир Яковлевич?" "Тара-ра, рара-ра, тарара-рарара, ра-ра-ра, ра-ра-ра". Я говорю: "Моя". — "Молодец".

А ещё моя дочь сделала программу по песням Булата Окуджавы. Его песни — это маленькие молитвы. Мы в бард-кафе "Гнездо глухаря" раз в месяц поём песни. Я считаю, что барды — это, может быть, самое большое достижение нашей песенной культуры, потому что это продолжение традиций русского романса. Ведь первые барды играли на семиструнной гитаре, как и исполнители романсов. А до романсов тоже была традиция песенная. "Слово о полку Игореве" пелось. Академик Лихачёв доказал, что это было исполняемое произведение — бояны перебирали гусли, пели. Приходите в "Гнездо глухаря". Будем петь Окуджаву.

Основа любой нации — язык. Можно надевать какие угодно одежды, играть любую музыку. Но нельзя язык терять. Тем более наш язык входит в пятёрку основных языков мира.

Из 16 чемпионов мира по шахматам 11 владели русским языком. На одно английское слово, как мне говорил профессор в Америке, 50 русских: lovely — "любимый", "любименькая", "наипрелюбимейший". Это язык поэтов. Поэт купается в причастных, деепричастных предложениях. Пушкин, Лермонтов, поэты Серебряного века! Наш язык потрясающий. Здорово, что мы им владеем в совершенстве, знаем все подтексты, нюансы. Это великое чудо, нам подаренное, многонациональная страна, наш уникальный, богатый, могучий русский язык.

— Россия — великая страна. У нас великие корни, великие предки. И я искренне верю, что Россию ждёт великое будущее. Что вы скажете зрителям?

— Хочется, чтобы была обратная связь. Присылайте Сергею стихи — детские, взрослые. Это человек с прекрасным вкусом. Если будет что-то стоящее, он мне передаст. Пишите: Pravda.Ru, Сергею Каргашину. И песни присылайте Сергею. Такая богатая страна. Творчество окрыляет, поднимает нас. Рассказы о стране присылайте. Пусть хотя бы через такие площадки мы больше Россию узнаем.

— Дорогие мои, ждём от вас обязательно стихов, рассказов. Всё это будет прочитано, услышано.