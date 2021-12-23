Бритни Спирс рассказала, как вышла из депрессии

Американская поп-звезда Бритни Спирс порадовала своих фанатов, сообщив в Instagram о том, что выходит из депрессии и даже готова порадовать новеньким.

Звезда похвасталась, что уже в работе есть новый материал. Также она анонсировала выход трека, спев вживую для своих поклонников. При этом Бритни добавила, что до сих пор не может забыть, какую боль ей причинила её семья.

Злопамятная Бритни

"Я не забуду, что вы со мной сделали", — написала Бритни в соцсети, обращаясь к своей семье. Напомним, что на днях отец поп-певицы Джейми, которого ранее лишили опекунства над дочерью, потребовал, чтобы Бритни оплатила его судебные расходы, в частности услуги его адвоката стоили 1,2 тысячи долларов в час.

Сорокалетняя Бритни разместила в своем Instagram видеоролик-импровизацию: певица спела в ванной, смотрясь при этом в зеркало. На ней были джинсы с низкой посадкой и розовый укороченный топ, при этом Бритни с гордостью демонстрировала свой подтянутый живот.

"Я только что поняла это, ребята… что моя семья пыталась сделать со мной три года назад… Мне нужно было самой для себя стать преданной фанаткой", — написала Бритни.

Звезда при этом подчеркнула, что ей есть за что себя полюбить. Бритни стала перечислять все свои достижения в области поп-музыки, премии "Грэмми".

"Я напоминаю себе и всему миру, кто я есть! Да… Я буду сама себе фанаткой. Почему?"

Бритни предупредила свою семью:

"Я здесь, чтобы напомнить моей белой и пушистой, "стильной" семье, что я не забыла, что они со мной сделали, и никогда не забуду!"

Новая песня Бритни свела поклонников с ума. Прокомментировал её ролик и жених Сэм Асгари: "Мне это так нравится".

Даже Майли Сайрус, которая вместе с Питом Дэвидсоном ведёт новогоднюю ночь на NBC, оставила комментарий: "#vocalbible" ("#Библия вокала").

Бритни Спирс снова стала мамой?

Ранее в этом месяце Бритни объявила, что с Сэмом у неё родился малыш, внеся элемент интриги. Поп-звезда неоднократно заявляла о том, что хочет больше детей, надеясь, что однажды у неё родится дочь.

Бритни подразнила своих поклонников новорожденным, выложив видео в Instagram, где она, кажется, кормит малыша, стоя перед украшенной ёлкой. Исполнитель хита Baby One More Time повернулась спиной к камере, показывая бутылочку в руке. Мама двоих детей была в розовом мини-платье и на каблуках, при этом она попросила фанатов высказать свои предположения — какой пол у ребенка. Она подписала сообщение: "Новое пополнение в семье, угадай, мальчик это или девочка…"

Хотя в ролике она не показывает, кого кормит, фанаты в комментариях пришли к выводу, что звезда взяла щенка или котёнка. Однако ни для кого не секрет, что поп-икона желает расширить своё семейство с будущим мужем. В прошлом месяце Сэм признался, что они уже планируют свадьбу:

"Мы готовимся к свадьбе, детка!"

Бритни — мама двух сыновей: Шона Престона, которому 16 лет, и 15-летнего Джейдена Джеймса, которые появились на свет в браке с Кевином Федерлайном.

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