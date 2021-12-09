Сергей Волчков: мои поклонники носят одежду синего цвета

Певец, лауреат многих международных и всероссийских музыкальных конкурсов, победитель второго сезона телепроекта "Голос" Сергей Волчков рассказал Pravda.Ru, как он попал в ГИТИС в класс Тамары Синявской, которая набирает только девушек, почему он не стал "вторым Магомаевым”, а также о съёмках в кино.

Второй Магомаев

— Сергей, вас часто сравнивают с молодым Муслимом Магомаевым: его пение, баритон так же трогают душу.

— Многие, как только слышат баритон, говорят: вот второй Муслим Магомаев. Это уже стереотип. То, что меня сравнивают с Муслимом Магомаевым, мне, конечно, льстит, потому что он действительно был великим и оставил после себя целую эпоху, репертуар Бабаджаняна, Александры Николаевны Пахмутовой. Но мое стремление после ГИТИСа быть не вторым Муслимом Магомаевым, а первым Сергеем Волчковым, исполнителем советской музыки.

Мне посчастливилось исполнять песни Александра Морозова. Александра Николаевна Пахмутова написала мне уже четыре песни, Евгений Дмитриевич Дога мне дал несколько своих произведений. Я исполняю песни Ильи Рахмиэлевича Резника на музыку Раймонда Паулса. Очень приятно доверие таких великих авторов.

Я знаком даже близко с Тамарой Ильиничной Синявской: поступая в ГИТИС, я набрался наглости и, хотя она в класс не набирала мальчишек, написал, что хочу попасть к ней. Я попал в её вокальный класс. Но я попал туда спустя полгода после ухода Муслима Магомаева, и ей тяжело было заниматься этим репертуаром, потому что она понимала, что сейчас буду петь баритоновые песни. И это будет сильно напоминать ей (не голосом, а именно репертуаром) Муслима Магомаева.

Тамара Ильинична Синявская мне тогда сказала: Серёжа, я тебе желаю обрести свое имя, потому что второго Муслима никогда не будет.

— Сергей, что для вас сцена?

— Это моя жизнь, где можно переживать, гореть, любить, летать, полностью отключать себя от тех проблем, которые за сценой. Сцена много даёт, но много и забирает. То, что она даёт, это бесценно, эти эмоции тяжело ощутить в быту, при том что есть:

дети,

родители,

близкие,

которые тоже могут дать радостные эмоции.

Я немного огорчён, что коронавирус отобрал у меня возможность каждый день стоять на сцене. А в 2018 году я отмечал своё 30-летие, и у меня 87 сольных концертов по стране, я уже не говорю про государственные мероприятия, телевизионные и закрытые корпоративы.

— Многие артисты говорят: для меня концерт — это сразу минус два-четыре килограмма.

— Зависит от того, какой концерт. Если большой концерт ГКЗ "Октябрьский", "Кремлёвский", "Олимпийский", Дворец Республики, то я 3,5 кг точно терял. А когда это уже наработано, ты едешь по городам с группой, там меньше затрат эмоций. Но если бы я по два килограмма терял, я бы в ноль ушёл за восемь лет гастролей.

На гастролях недосыпы, постоянные переезды. И мне кажется, набираешь больше килограммов, потому что спишь по 3-4 часа, часовые пояса меняются, ешь в 11-12 часов ночи, потому что знаешь, что ехать 14-15 часов на поезде либо лететь в другой край.

"Синяя вечность"

— Сергей, у вас немало поклонников и поклонниц.

— Это приятно. Мои поклонники и поклонницы по-настоящему умеют любить и ездят по разным городам. В Минске я видел гостей:

из Санкт-Петербурга,

Москвы,

Екатеринбурга.

Я чётко могу распознать, что цветы от моих поклонников, потому что на букете висит синяя ленточка.

— А что это означает?

— Моя любимая песня — это песня, которую написал Муслим Магомаев. Называется "Синяя вечность" ("СВ"). И Сергей Волчков — тоже получается СВ. И вот синий цвет как-то так пошёл-пошёл в нашей группе.

Легко различить моих гостей в большой толпе, потому что они могут синий платочек или шарфик надеть. То есть постоянно у них какой-то фрагмент, связанный с "Синей вечностью", синим цветом.

— Вы ещё поете в мультфильмах. В мультфильме "Иван-царевич и Серый волк — 4" ваш голос звучит?

— Да, я исполняю одну из любимых своих песен, которая называется "Серенада трубадура", в народе она больше известна как "Луч солнца золотого".

В том числе пою и в кино: снялся в сериале "Крепкая броня". Мои друзья, продюсеры, снимали это кино, и я просил Александру Николаевну Пахмутову написать песню. Это финальная песня, которую написал дедушка продюсера, называется "Память". Там слова есть "Годы мчатся, а память жива". Я снялся в шестой серии, в маленьком эпизоде, на 3-4 минуты: на полуторке стоит пианино, я как певец Москонцерта пою романс "Ямщик, гони-ка к "Яру". Всё это в лесу, танки стоят, пушки, настоящие блиндажи, костёр.

Что касается озвучивания мультфильмов, меня приглашали и в диснеевские истории, исполнить несколько песен на русском языке. Но пока не срослось. Надеюсь, ещё будут предложения, чтобы гитисовское образование не зря прошло. У меня же девчонки мои подрастают, смотрят эти мультфильмы.

— У вас две дочки. Сколько сейчас им лет?

— Младшей четыре. Старшей 3 января будет восемь лет. Старшая пошла в этом году в школу, младшая пошла в садик. Но тут мы с супругой заболели коронавирусом. Две недели они сидели с нами дома, а потом мы все уехали на дачу, чтобы восстанавливаться после болезни.

— Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям?

— Чтобы на лице всегда сияла улыбка, несмотря ни на что, чтобы вы никогда не унывали, побольше позитива, веры в лучшее, веры в себя. Замечательная фраза есть в песне Александры Николаевны Пахмутовой и Николая Николаевича Добронравова, пел её Александр Борисович Градский:

"Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять".

Желаю вам здоровья и чтобы лучик солнца в сердце у вас всегда горел.