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Автор Дмитрий Соколов

Выстрел на съёмках: случайные смерти звёзд

Шоу-бизнес

В пятницу, 22 октября, трагическое сообщение поступило из США. Во время съёмок художественного фильма с участием Алека Болдуина, знаменитый актёр произвёл выстрел из пистолета, по трагической случайности оказавшегося заряженным боевыми патронами. Жертвой выстрела стала женщина-оператор украинского происхождения. При этом, как отмечают историки кино, подобные инциденты неоднократно происходили и ранее.

Алек Болдуин
Алек Болдуин

Огонь на поражение

По сообщениям американских СМИ, в настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении против знаменитого актёра уголовного дела о непреднамеренном убийстве. Впрочем, сам Алек Болдуин после допроса у местного шерифа, спустя несколько часов покинул его офис без наручников. В данном случае обвинение было бы логично предъявлять вовсе не актёру, а пиротехнику и реквизиторам, готовившим пистолет для данной сцены. Популярный актёр всего лишь произвёл прописанный в сценарии выстрел, будучи уверенным, что оружие заряжено холостыми патронами.

Однако то ли реквизитор перепутал настоящие и холостые заряды, то ли порох оказался некачественным, но пистолет произвёл боевой выстрел. Пуля попала в женщину-оператора Галину Хатчинс, которая спустя несколько часов умерла в больнице Санта-Фе в штате Нью-Мексико, где проходили съёмки. Самое печальное в произошедшем инциденте, что во время съёмок голливудских блокбастеров достаточно часто происходят аналогичные трагические события, а реквизиторы, готовящие артистам оружие, должны быть особенно внимательны.

Самоубийство на камеру

 

Одним из самых печальных случаев, произошедших на съёмочной площадке из-за неправильного обращения с оружием, считается гибель в 1980-х годах популярного голливудского актёра Джона-Эрика Хексам. Знаменитость умерла от собственной трагической шутки во время съёмок сериала "Скрываемый факт".

Желая разыграть окружающих, киноактёр приставил к виску "Магнум" 44 калибра и нажал на спусковой крючок, считая, что пистолет заряжен холостыми зарядами. Но первый патрон по трагическому стечению обстоятельств оказался боевым. Мужчина скончался на месте ещё до приезда врачей.

Чёрный рок

 

В то же время история Голливуда знает случаи, когда неосторожное убийство во время съёмок остросюжетных кинофильмов приписывалось не столько халатности реквизиторов и пиротехников, сколько считалось проявлением чёрного рока. Подобная история в 1993 году произошла с Брэндоном Ли, сыном легендарного мастера восточных единоборств Брюса Ли.

Во время съёмок мистической драмы "Ворон" в одной из финальных сцен преступник по сценарию производил выстрел в актёра. Разумеется, оружие должно было быть заряжено холостыми патронами. Поскольку сцена была одной из последних в фильме, а пиротехник уверял, что никакой опасности нет, одевать бронежилет Брэндон Ли не стал. Напрасно. Раздался выстрел, актёр упал и встать уже больше не смог. Оказалось, что патроны в пистолете были всё же боевыми, но с отсыпанным порохом. Одну из пуль в стволе перекосило, а повторное нажатие на спусковой крючок протолкнуло её с такой силой, что она поразила актёра.

В больнице врачи более 12 часов боролись за жизнь сына Брюса Ли, но всё оказалось напрасным. Брэндон Ли умер, едва успев попрощаться со своей невестой. Фильм вышел в прокат уже после смерти артиста, имея мрачный, мистический ореол…

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Редактор: Людмила Черткова
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