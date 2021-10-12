Елена Максимова: танцевать как Майкл Джексон — значит до синяков и крови

Певица, актриса, участница телешоу "Голос” и "Три аккорда”, победительница суперсезона шоу "Точь-в-точь” Елена Максимова рассказала Pravda. Ru, стоит ли певцу быть универсальным артистом, почему она выбрала наставником Леонида Агутина и как перевоплощение в Майкла Джексона повлияло на самочувствие исполнительницы.

Когда все жанры любимые

— Елена, вы родились в Севастополе. Были солисткой оркестра штаба Черноморского флота, выходили в море на корабле "Керчь".

— Да, на большом противолодочном кораблей "Керчь", куда нога женщины ступать, по идее, не должна. Это ярчайшая страница моей биографии, я ею очень горжусь, так же как и тем, что родилась в Севастополе. Мы специально шли на корабле, чтобы представить Россию на фестивале военных оркестров в Каннах.

— Везде написано, что у вас абсолютный слух. Это так?

— Он близкий к абсолютному. Абсолютный слух — это если тебе сыграли на инструменте ноту любую, ты можешь точно назвать, что это за нота. Такого у меня нет. Но я могу примерно это почувствовать.

У меня другая история: могу сыграть на фортепьяно (я окончила музыкальную школу) любую песню, которую услышу один раз. Мне не нужно сидеть, подбирать. Я могу это сделать моментально.

Это очень удобно: когда нужно кому-то аккомпанировать и никто не знает песню, а если я её слышала хоть раз в жизни 20 лет назад, я её сыграю.

— Вы участница многих телевизионных шоу. Как вы туда попадали?

— Меня очень часто куда-то приглашали, просто понимая, что я подойду. Так формируется вся моя карьера, пою:

патриотические песни, потому что могу их спеть;

лирические, потому что могу;

поп-музыку, потому что могу, хочу и нравится.

Универсальность — это и хорошо, и плохо, когда ты можешь всё и не можешь сконцентрироваться на чём-то одном. Это тоже проблема, потому что годы идут, а ты всё так же не можешь сфокусироваться на одном жанре, потому что у тебя все жанры любимые.

— Вы записали песню "Журавли" с хором Александрова, насколько я знаю.

— Я очень счастливый артист. Потому что с хором Александрова давно знакома и дружу: со всеми его руководителями, с замечательной семьей Халиловых, и с тем составом я ещё успела выступить, который, к сожалению, погиб. Потом стала дружить уже с Геннадием Саченюком и новым составом хора Александрова.

Мы думали сделать патриотический, лирический совместный проект. Начали с цикла военных песен. Пандемия немного нам помогла в том смысле, что я заперлась в студии и стала записывать всё. Потом отправилась с моим замечательным видеографом Ноной Миногиной в леса Подмосковья и там записали видео.

Спелось и снялось всё на одном дыхании. Потому что эти песни нас пробирают до глубины души, до дрожи, близки каждому русскому человеку.

Я благодарю Краснознамённый ансамбль имени Александрова (название, которое всегда с гордостью произносим), всегда рада, когда удаётся соприкоснуться с этим величайшим коллективом.

— В шоу "Голос" на слепых прослушиваниях все члены жюри повернулись к вам. Почему выбрали в качестве наставника Леонида Агутина?

— На Леонида Николаевича Агутина я возлагала надежды как на автора, режиссёра, продюсера, действующего артиста с огромным опытом, музыканта, который во многих жанрах работает. Потому что я сама иногда пишу песни. Мне хотелось, чтобы он успел за этот короткий период поделиться со мной опытом, чтобы у нас получилась совместная песня. Я не прогадала: получилась Je suis Malade — это творческий тандем огромного количества людей. Например, и Сержа Ламы (первого автора и исполнителя), и Далиды, и Леонида Агутина, и Анжелики Варум, которые написали русский текст к этой песне. Этот номер стал отправной точкой моего дальнейшего творческого пути, который резко пошёл после этого вверх.

"Люблю писать мажорные произведения"

— Вы автор гимнов "Москвариума", а также фестиваля "Пять звёзд" в Минводах. Как это случилось?

— В фестивале "Пять звёзд" я участвовала в 2005 — 2006 годах в составе группы Non Stop. Когда, спустя годы, фестиваль решили возобновить уже в Ялте, мне захотелось как крымчанке внести свою творческую лепту. Я сама проявила инициативу: написала гимн, записала его и показала продюсерам, режиссёрам шоу. Всем понравилось. И его взяли. Все участники исполняли мой гимн. Это было потрясающе!

А потом "Москвариум" попросил написать гимн. Причем дали целый список пожеланий, что должно там быть: косатки, белухи, что-то ещё. Думаю, как же вместить в один текст косаток и белух? В общем, всё получилось, очень милое произведение. Я его исполнила на открытии, когда Владимир Владимирович Путин сидел как зритель, окружённый детьми. Это было замечательно.

Гимны мне удаются. Потому что я люблю писать мажорные произведения. Гимн в себя включает много позитивной энергии объединяющей. Я люблю писать песни:

объединяющие,

мотивирующие,

вдохновляющие,

про разумное, доброе, вечное.

— В супершоу "Точь-в-точь" вам приходилось перевоплощаться во многих артистов: Земфиру, Гурченко, Орбакайте, Майкла Джексона. Скажите, в кого было труднее всего перевоплотиться?

— Как ни странно, в того, кто не был настолько велик, у кого нет признаков, за которые тебе можно уцепиться как актёру, когда ты наблюдаешь за персонажем, и тебе проще на себя надеть его яркие черты, и ты тут же будешь похож. А иначе сложнее за что-то зацепиться.

Физически было очень сложно с Майклом Джексоном, потому что я совершенно не танцевала на тот момент. Танцы у него сложные, быстрые. Сложно было ухватить энергетику танца.

Я вся в синяках была, у меня лопались сосуды на пальцах, была кровь, когда я делала движения, и "энергия должна быть на кончиках пальцев", как он сам говорил. Там даже не сложность движения, а энергетика движения должна быть яростной. Организм не выдерживал.

Так же было в шоу "Три аккорда", где я проболела весь сезон, потому что перед "Тремя аккордами" у меня был COVID, и мне было тяжело работать. Потому что все номера были танцевальные, хотелось сделать шоу бродвейского уровня. Для этого нужно было много физических сил. Иногда мы себя переоцениваем в плане физических возможностей. Морально-то хочется, мы на всё готовы, а физика уже не вытягивает это всё.

— Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям?

— Много здоровья, чтобы близкие были рядом, чтобы как можно меньше в жизни происходило болезненных потерь, чтобы всегда была минутка для радости. Хотя бы мельчайший момент каждый день приводил в состояние счастья и восторга, благодарности за то, что вы живёте, можете слушать музыку, как-то себя проявлять, дарить свою любовь близким, и получать доброту.

— Мысли материальны. Если мы будем желать добра другим, то к нам это добро и вернётся.