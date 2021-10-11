Наталия Гулькина: нынешний шоу-бизнес — это "прочитайте алфавит, а мы песню нарежем"

Почему солисткам группы "Мираж" нельзя было петь без фонограммы, как появилась "фабрика "Миражей" и почему это возможно было сделать только в 1990-е годы, рассказала Pravda.Ru певица, телеведущая, поэтесса, экс-солистка легендарных поп-групп "Мираж" и "Звёзды" Наталия Гулькина.

Из "Миража" в "Звёзды"

— Наталия, до "Миража" вы работали на телефонной станции и получали 75 рублей. Неожиданно вы попали на прослушивание и стали солисткой новой группы, которая стремительно набрала популярность. Вы собирали целые стадионы, песни крутились на всех радиостанциях. Правда ли, что продюсер запрещал солисткам группы "Мираж" петь вживую?

— Я написала автобиографическую книгу "А может, это просто мираж", где подробно об этом рассказываю. Меня познакомила с Андреем Литягиным Светлана Разина. Он искал голос для записи песен, приехал ко мне на репетицию во Дворец культуры, потом подошёл и говорит: "Вы мне подходите". Я записала нужные ему песни. Изначально Андрей не планировал тех, кто участвовал в записи, выводить на сцену. Но так получилось, что я где-то один-два раза выступила, и Андрей мне предложил поехать на гастроли. Наш первый состав был таким:

мы со Светой Разиной ,

, Андрей как композитор,

автор слов Валерий Соколов.

Была бешеная популярность, стадионы, дворцы спорта. Понятно, что это голову вскружило.

Вживую мы не пели. Сначала вообще Андрей запрещал петь, даже здороваться с публикой. То есть включалась музыка, и мы выходили. Песни закончились, поклонились. Нам даже не включали микрофоны между песнями. Но тогда публика была не столь притязательная, и всё происходило без каких-то конфликтов. Никто не сдавал билеты и не говорил, что короткий концерт. А концерт был всего полчаса. Потом мы со Светой стали возмущаться. Мы обе поющие девушки, говорим: "Андрей, давай мы будем сверху пристраивать терции, другие интервалы делать, хотя бы просто поверх петь и плюс с публикой общаться. Иначе как-то даже некрасиво получается". Андрей со временем смягчился, сказал: "Да, давайте делать так". И мы так и делали.

Когда я ушла из "Миража", тогда для себя приняла решение, что ни одного концерта больше в моей жизни не будет под фонограмму. Я выполняю своё обещание.

Исключение, когда идет съёмка и режиссёр настаивает на том, что аппаратура не предназначена для этого. Если вы заинтересованы в хорошей съёмке, значит у вас будет плюс. Если не хотите, давайте вы лучше не будете участвовать. Поэтому бывают такие исключительные моменты.

— Наталия, а не было технических сбоев с фонограммой?

— У меня не было, но я помню, как мы ездили со Светой ещё с группой "Кар-Мэн", Сергеем Лемохом. Они только начинали первые шаги делать и работали с модным маленьким плеером. Костя, их директор, включал им музыку. И у них на песне "Лондон, гудбай" стали батарейки садиться, это было так: "Лондон, гудба-а-а-ай, Лондон гу-у-удба-а-а-ай". Всё медленнее и медленнее. Это было очень смешно. Потом всё выключилось.

Народ засвистел, начал что-то кричать. Но всё обошлось, потому что раньше люди были гораздо добрее.

Мне кажется, сегодня бы по-другому уже отреагировали. Потому что во времена Советского Союза и у детей, рождённых в СССР, другие жизненные ценности.

С "Миражом" такого не происходило. А с группой "Звёзды" было у нас. Тогда DAT-кассеты были, потом "цифра" уже пошла. И вот DAT-кассету зажевало, и мы остались без репертуара. Мы вынуждены были побежать в обыкновенный киоск, купить обыкновенную кассету. Выхода не было: либо мы срываем концерт, и нас действительно убивают, потому что там полный стадион, либо купить кассету. Так мы выступали один раз полностью под кассету. Это был тихий ужас.

"Фабрика "Миражей"

— Есть разница между нынешним шоу-бизнесом и шоу-бизнесом 90-х?

— Всё зависит от людей, которые встретились на этом проекте, готовы ли они жить вместе, мириться. Но мне кажется, что времена всё-таки разные: тогда шоу-бизнес был молодым, я была молодая. Сейчас я уже как мама, которая сама выстраивает и делает своё гнездо.

А тогда я тоже была участницей, которую могли взять и заменить, что, собственно, и сделали. Потому что оба раза из "Миража" меня "ушли".

Если бы Андрей выполнил свои обещания, что "ты вернёшься с гастролей и запишешь второй альбом", то я бы никуда не ушла. Записала бы альбом и дальше продолжала гастролировать. Но так ситуация сложилась: огромный спрос, и люди попались жадные, которые не захотели терять деньги. Поэтому появилась "фабрика "Миражей".

— То есть несколько составов ездили?

— Да, одновременно выступали в разных концах Советского Союза. Уже потом начали говорить: "А кто к нам вообще приехал?" Потому что по телевизору нас ещё не показывали, и нас можно было спокойно заменить: блондинка вышла и вышла. Никто её не знает в лицо. Сейчас уже такой номер не прокатит. Вот этим, например, отличается шоу-бизнес 90-х и сегодня.

Сегодня на порядок больше непоющих людей на эстраде, чем в 90-х, когда пели те, кто имел образование, природные вокальные данные, — сегодня это не обязательно.

Если мы раньше приходили на студию, пели полностью песню от и до, и припев должен быть развёрнутый в конце, когда должны быть уже добавлены:

душа,

эмоции,

то сейчас достаточно спеть один раз припев, и его продублируют и вставят везде. Это из серии: "Девушка, вы нам алфавит прочитайте, а мы уже песню нарежем".