Британская певица Адель стала героиней обложки нового номера Vogue. 33-летняя певица, которая собирается вернуться на музыкальный олимп на следующей неделе со своим новым синглом Easy on Me, красуется на обложках как британских, так и американских выпусков журнала. Как призналась певица в интервью, она написала новый альбом, чтобы объяснить сыну свой развод.
Адель пояснила, что записала альбом для своего восьмилетнего сына Анджело.
"Я просто чувствовала, что хочу объяснить ему причины развода с помощью творчества. Когда ему исполнится 20 или 30 лет, он послушает альбом. Кто я и почему добровольно решила разрушить всю его жизнь в погоне за собственным счастьем… Он был очень несчастен, когда узнал о разводе. И это очень ранит меня, и я не знаю, смогут ли эти раны когда-нибудь зажить.
У него так много простых вопросов, на которые я не могу ответить. Например, почему мы до сих пор не можем жить все вместе? Почему ты больше не любишь моего отца? И я бы сказала ему: "Я действительно люблю твоего отца. Я просто не влюблена в него". Но маленький ребенок не может этого понять", — рассказала Адель.
Адель объявила о своём разрыве с Саймоном Конецки, исполнительным директором благотворительной организации, в апреле 2019 года. Их развод был завершён в марте этого года. Сейчас Адель встречается с Ричем Полом, спортивным агентом, чья управляющая компания Klutch Sports Group представляет звёзд баскетбола, например,
Адель рассказала Vogue, что "ходила на свидания до Рича, но никак не складывалось. "Рич достаточно внимательный. И мне всё равно, кто что думает о нас", — говорит она.
В интервью она также рассказывает о своём фантастическом похудении (певица похудела на 45 килограммов).
"Я много тренировалась в спортзале, но не потому, что хотела похудеть, в потому, что много нервничала и мне надо было снять стресс. Речь шла о том, чтобы стать сильнее, я очень пристрастилась к занятиям спортом. Я тренируюсь два или три раза в день", — призналась Адель.
В последние годы Адель пребывала в забвении, последний её альбом вышел в далёком 2015 году. Британская звезда призналась, что жила как "затворница".
"Я думала, что просто запрусь в доме", — рассказала она о своём уходе со сцены. Напомним, Адель отменила два последних концерта на лондонском стадионе Уэмбли в 2017 году из-за проблем с голосом.
"Я так и сделала. Я замкнулась. Люди привыкли, что я затворница", — написала она в комментариях к своему интервью на сайте модного издания.
Забросив музыку, она нашла утешение в звуковой медитации. Адель призналась, что музыкальная терапия позволила ей понять, что большая часть её беспокойства связана с её детством и отношениями с отцом Марком Эвансом, который ушёл из дома, когда ей было два года.
"Мои отношения с мужчинами в целом всегда были такими. Ты сделаешь мне больно, поэтому я сделаю тебе больно первой. Такой подход токсичен и мешает найти счастье", — призналась она в интервью Vogue.
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