Адель рассказала сыну о своём разводе в новом альбоме

Британская певица Адель стала героиней обложки нового номера Vogue. 33-летняя певица, которая собирается вернуться на музыкальный олимп на следующей неделе со своим новым синглом Easy on Me, красуется на обложках как британских, так и американских выпусков журнала. Как призналась певица в интервью, она написала новый альбом, чтобы объяснить сыну свой развод.

Адель пояснила, что записала альбом для своего восьмилетнего сына Анджело.

"Я просто чувствовала, что хочу объяснить ему причины развода с помощью творчества. Когда ему исполнится 20 или 30 лет, он послушает альбом. Кто я и почему добровольно решила разрушить всю его жизнь в погоне за собственным счастьем… Он был очень несчастен, когда узнал о разводе. И это очень ранит меня, и я не знаю, смогут ли эти раны когда-нибудь зажить. У него так много простых вопросов, на которые я не могу ответить. Например, почему мы до сих пор не можем жить все вместе? Почему ты больше не любишь моего отца? И я бы сказала ему: "Я действительно люблю твоего отца. Я просто не влюблена в него". Но маленький ребенок не может этого понять", — рассказала Адель.

Адель объявила о своём разрыве с Саймоном Конецки, исполнительным директором благотворительной организации, в апреле 2019 года. Их развод был завершён в марте этого года. Сейчас Адель встречается с Ричем Полом, спортивным агентом, чья управляющая компания Klutch Sports Group представляет звёзд баскетбола, например,

Леброна Джеймса,

Энтони Дэвиса,

Джона Уолла.

Адель рассказала Vogue, что "ходила на свидания до Рича, но никак не складывалось. "Рич достаточно внимательный. И мне всё равно, кто что думает о нас", — говорит она.

В интервью она также рассказывает о своём фантастическом похудении (певица похудела на 45 килограммов).

"Я много тренировалась в спортзале, но не потому, что хотела похудеть, в потому, что много нервничала и мне надо было снять стресс. Речь шла о том, чтобы стать сильнее, я очень пристрастилась к занятиям спортом. Я тренируюсь два или три раза в день", — призналась Адель.

В последние годы Адель пребывала в забвении, последний её альбом вышел в далёком 2015 году. Британская звезда призналась, что жила как "затворница".

"Я думала, что просто запрусь в доме", — рассказала она о своём уходе со сцены. Напомним, Адель отменила два последних концерта на лондонском стадионе Уэмбли в 2017 году из-за проблем с голосом.

"Я так и сделала. Я замкнулась. Люди привыкли, что я затворница", — написала она в комментариях к своему интервью на сайте модного издания.

Забросив музыку, она нашла утешение в звуковой медитации. Адель призналась, что музыкальная терапия позволила ей понять, что большая часть её беспокойства связана с её детством и отношениями с отцом Марком Эвансом, который ушёл из дома, когда ей было два года.

"Мои отношения с мужчинами в целом всегда были такими. Ты сделаешь мне больно, поэтому я сделаю тебе больно первой. Такой подход токсичен и мешает найти счастье", — призналась она в интервью Vogue.

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