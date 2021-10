Конфликт с шейхом Бахрейна "убил" Майкла Джексона

Омар Шахин хорошо помнит этот день. В 2005 году молодой человек получил фантастическое предложение — не каждый день выпадает возможность поработать с Майклом Джексоном.

Предложение поступило от шейха Абдуллы бин Хамада аль-Халифы, второго сына короля Бахрейна, который попросил Шахина создать на его территории современную студию звукозаписи, ведь все были в ожидании приезда звезды.

"Это было странно. Это было безумно", — вспоминает Шахин.

Оба слова точно описывают то время, когда Джексон жил на архипелаге у побережья Саудовской Аравии. Почти год певец прожил в Бахрейне в гостях у шейха, восстанавливая своё психическое здоровье, попутно записывая некоторые музыкальные композиции, чтобы окончательно не обанкротиться. Некоторые композиции, записанные в то время, до сих пор не увидели свет, хотя стали раритетом.

Джексон называл Бахрейн своим домом, временами покидал свою затворническую келью, чтобы пообщаться с местными жителями и сделать покупки в торговых центрах.

Перед прибытием в Бахрейн Джексон прошёл через испытание, которое сильно подорвало его здоровье — певец обвинялся в растлении подростка Гэвина Арвизо. Новостные каналы ежедневно транслировали кадры ухудшения здоровья Джексона. На одном снимке 46-летний певец был доставлен в суд в пижамных штанах, при этом его поддерживали телохранители.

Шейх Абдулла, большой поклонник Джексона, хотел помочь Майклу поскорее выздороветь. При этом он сам был музыкантом-любителем и время от времени записывал песни. Поэтому у него было немало поводов пригласить Майкла в гости.

Чтобы обезопасить свои финансы, Майкл подписал контракт, который включал совместный альбом с шейхом. Но дружба Джексона с Абдуллой закончилась так же, как и многие его личные отношения, — судебным процессом.

Майкл Джексон мог бы ещё жить, если бы не…

По словам Гая Холмса, исполнительного директора звукозаписи, если бы Джексон не нарушил сделку по альбому с шейхом, трагедию можно было бы предотвратить.

"План, который Абдулла разработал вместе с Майклом и мной, был действительно перспективным, нацеленным на долгосрочное сотрудничество, — вспоминает Холмс. — И я искренне верю, что он был бы жив сегодня, если бы сдержал своё слово".

Хотя имя Джексона было сильно запятнано в США и других странах, жители Бахрейна знали его как гения и его приветствовали в стране.

"Я не знаю, многие ли люди интересовались его судебным делом здесь", — говорит Ариф Рахими, бахрейнский бизнесмен, который устроил Джексону импровизированную экскурсию по дому его родственников для покупки.

Отношение к нему "вовсе не было негативным", добавляет Рахими. Джексону была предоставлена роскошная вилла недалеко от покоев шейха, а также "Роллс-Ройс" с водителем и охрана. Сообщается, что в последующие месяцы король поп-музыки и шейх стали верными друзьями, вместе слушали музыку и придумывали идеи для песен.

Холмс вспоминал, что первая встреча с Майклом прошла не очень хорошо.

"Майкл сидел за тканевой занавеской", — вспоминал Холмс.

Позже стало очевидно, почему Джексон скрывался:

"После судебного разбирательства он был буквально кожа да кости. Ему было стыдно за то, как он выглядел".

Спустя несколько месяцев Холмса уговорили вернуться в Бахрейн. Он стал исполнительным директором новой компании 2 Seas Records, а также согласился стать личным менеджером Джексона. Он был ошеломлён, обнаружив, что звезда — на грани банкротства из-за неконтролируемой привычки тратить.

Холмс говорит, что делал всё возможное, чтобы держать финансы Джексона под контролем, продавая произведения искусства, которые хранились на складе, вопреки желанию Джексона и заключив сделку с 2 Seas, которая с минимальными усилиями могла бы собрать миллионы. Они включали планы по выпуску

альбома,

мемуаров,

сценического мюзикла

и шоу Cirque du Soleil.

Джексон подписал контракт, и в апреле 2006 года в пресс-релизе было объявлено о выходе нового альбома.

С деньгами в кармане Джексон заметно оживился. Он, вероятно, почувствовал себя вольной птицей. У него появилась уверенность, и он покинул шейха Абдуллу, который поставил его на ноги, чтобы вернуться на сцену.

"То, что он делал, было невероятно глупо. [Промоутеры] пообещали ему целую кучу концертов, что принесло бы много денег, но он физически был неспособен дать двухчасовое живое выступление", — вспоминает Холмс.

Менее чем через три месяца после обнародования сделки с 2 Seas Джексон объявил, что разрывает отношения с Холмсом и остальной частью его бахрейнской команды.

"Мы хотели войти в историю. Это было бы здорово для Бахрейна, но этого не произошло, — говорит Шахин. — На этом мечта вроде как закончилась".

В ноябре 2008 года Абдулла подал в суд на Джексона в Лондоне, заявив, что потратил на звезду семь миллионов долларов. Джексон же заверил, что это были подарки и что он подписал контракт под принуждением.

За день до того, как Джексон должен был дать показания, стороны урегулировали спор во внесудебном порядке. Журнал Fortune сообщил, что Абдулла получил пять миллионов долларов от промоутера AEG Live за разрыв контракта Джексона с 2 Seas. Сделка позволила AEG запланировать 50 шоу на лондонской O2 Arena под названием This Is It. Семь месяцев спустя Холмс, находясь в своём доме в Лос-Анджелесе, получил известие, что король поп-музыки скончался через несколько часов после окончания репетиции.

