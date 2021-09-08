Любаша: "Я не дарю свои песни — они недешёвые"

О работе с Аллой Пугачёвой, Алексеем Чумаковым и другими артистами, о проблемах современной эстрады, а также том, как взаимодействовать с детьми и почему важно влюбляться, рассказала ведущему Pravda.Ru Сергею Каргашину певица, композитор, поэт, многократный лауреат телевизионного конкурса "Песня года" Любаша (Татьяна Залужная).

Требовательность к себе

— Татьяна, ваши песни поют все звёзды российского шоу-бизнеса, в том числе Алла Пугачёва. Как повлияла на вашу жизнь встреча с ней?

— Во-первых, человек никогда не может ответить на этот вопрос в полной мере, потому что мы продолжаем жить, и неизвестно, что дальше будет. Но конечно, встреча с такой личностью не могла не повлиять на артиста, автора. Мне повезло, что в самом начале московской карьеры мне встретилась такая певица, у которой можно было учиться. И я как автор почувствовала уверенность в себе, потому что для Аллы песни должны быть содержательные, в них должны быть:

драматургия,

жизнь,

поэзия.

Мне после всё время приходилось доказывать артистам, что я автор высокого полёта. Это кажется, что если Алла спела твои песни, то к тебе будет всегда очередь.

Для того чтобы твои песни были интересны другим, всё время нужно расти, быть в курсе, что происходит, чтобы твои песни покупали, потому что я не дарю песни, и мои песни недешёвые. Поэтому нужно и к себе относиться требовательно.

— Когда вы написали первое стихотворение, первую песню?

— Я в пять лет написала первое стихотворение, оно было, конечно, глупое, детское, но ощущение того, что я умею что-то сочинять, осталось и жило во мне все эти годы, пока не проросло. В 12 лет, когда ходила в музыкальную школу, я написала инструментальную музыку. Придя на урок к своей учительнице, я хотела ей показать, что сочинила произведение, но она не оценила и сказала, что "тебе не нужно сочинять, тебе нужно просто выполнять то, что я задаю тебе". Так нельзя делать. Если у ребёнка есть желание сочинять, его нужно поощрять. Хорошо, что у меня упорства хватило продолжать.

— Сейчас в вашей творческой жизни что происходит?

— Пандемия совпала с тем, что мы открыли свой канал на YouTube "Зебра в клеточку" — это детские мультпесенки. Это оптимальный вариант, когда ты можешь, сидя дома, выпускать хорошие детские добрые мультики, песенки для детей.

Я же написала хиты для детей, такие как "У друзей нет выходных", "С днём рождения", "Барбарики".

У нас за полтора года 23 тысячи подписчиков, большой контент песен, не просто одноразовых песен, а настоящих песен-обучалок для малышей, тех, которые можно петь на концертах, утренниках, конкурсах. Мамы все ищут для ребёнка хорошие детские новые песни, не те старые, которые были прекрасные, но им уже по 50 лет, а хочется свежего. И вот на нашем канале они есть. Даже есть минусовки, с которыми можно выступать на концертах.

Кроме того, у нас школа "Зебра в клеточку" продолжает работать, дети там учатся:

вокалу,

хореографии,

актёрскому мастерству.

Мы выпускаем маленькие спектакли силами детей. В этом году открыли отделение театрального костюма, и дети своими руками могут создавать декорации и театральные костюмы для нашего небольшого театра. Чтобы дети осваивали разные сценические профессии, а не только актёрское мастерство.

Конечно, детей надо любить, потому что ребёнка не обманешь. Если они видят в тебе любовь, внимание к себе, причем не сюсюкать — это не любовь, когда ты пытаешься угодить ребёнку, заискивать перед ним, дети это не любят, — а надо быть на одной волне с ними. Я говорю то, что хочу сказать, но на их языке. Мне интересно, что им интересно.

— Как у вас проходит творческий процесс? Вы же пишете и слова, и музыку.

— Я очень люблю настоящую, высокую поэзию, я на ней воспитана и продолжаю её любить и читать, и это поставило мне такую высокую планку, что я не могу писать плохо. И я музыкант, для меня важна гармония, чтоб красивые были ходы, чтобы была закономерность в песне, чтоб был припев хитовый, но не тошнотворно хитовый, нельзя так перебарщивать: немножко перца, добавить ещё ингредиентов, чтобы это можно было слушать многократно.

"Люблю музыкантов, а не артистов"

— Современную эстраду как вы оцениваете?

— Мне не нравится, что сейчас в плане гармонии очень примитивные музыкальные ходы, то есть мелодии не в моде, и песни от этого теряют весомость.

Если у песни нет гармонии, то это не может быть драматическое произведение: нельзя о главном сказать на двух аккордах. Это будет просто танцевальная композиция, но нельзя же только танцевать. Хочется иногда поплакать, о чём-то сказать так, чтоб мурашки по телу.

А для этого нужно, чтобы была мелодия красивая, хорошие стихи в песне. Очень многим молодым людям этого не хватает. И они ищут в Интернете что-то такое, чтобы тронуло, чтобы в этот момент тебе было близко: кто-то влюбился, кто-то разлюбил.

А сегодня все песни на одно лицо, одни и те же слова кочуют из песни в песню. Такое ощущение, что их авторы мало книг читают.

— Какие-то новые имена из артистов за последние годы запали вам в душу?

— Мне нравится IOWA. Она ищет, у неё есть в модности этой всё-таки нотки трогательности, и в словах тоже, она умеет делать то и другое качественно.

Алексей Чумаков спел мои две песни, нравится мне тем, что он очень трепетно, очень серьёзно относится к музыке… То есть если он делает аранжировку, то он делает с оркестром, и с гармониями там всё в порядке, и он выходит в "Крокус Сити" с хорошим составом. Он над каждой нотой бьётся, чтоб это было здорово.

Вообще, больше люблю не артистов, а музыкантов на сцене, таких как:

Агутин,

Пресняков,

мой сын Андрей Гризли.

Они выходят на сцену и музыку дают, настоящую, живую, без фонограмм.

— Может быть, я что-то не спросил, о чём вы бы хотели сказать?

— Хочу пожелать всем здоровья, давайте почаще встречаться, потому что так мало остаётся места для душевных разговоров, хороших песен, и пожелать всем творчества, потому что место творчеству в любой жизни есть. Творчество уносит тебя совершенно в другие дали. В любой профессии творите, любите по-настоящему, потому что когда я сочиняю, я влюбляюсь в своих героев. Влюблённость и есть творчество, мне кажется. Человек не может ничего и придумать настоящего, когда не влюблен, а влюблен он может быть:

в природу,

детей,

погоду,

дождь,

осень.