Прохор Шаляпин о личном горе: как борется за жизнь подключенная к ИВЛ супруга певца

Недавно Прохор Шаляпин обрел счастье в личной жизни. Он сыграл свадьбу в Лас-Вегасе, а его избранницей стала бизнес-леди Татьяна Дэвис. Однако счастье пары продлилось недолго. У Татьяны и её родителей обнаружили коронавирус.

Прохору Шаляпину, который вакцинировался незадолго до свадьбы, удалось избежать заражения. Однако его супруга медлила, в итоге Татьяна сейчас находится в критическом состоянии, ее уже подключили к ИВЛ.

"У Тани 80 процентов поражения лёгких, я очень переживаю за неё. Главное, чтобы она выжила", — сетует Прохор.

42-летняя Татьяна перебралась в Канаду в 90-х, сумев в чужой стране построить успешную карьеру. Предпринимательница заработала немалое состояние, возглавив сеть юридических фирм.

Федор признается, что считает Татьяну своей первой настоящей женой. "Это моя первая настоящая свадьба. Все предыдущие отношения были выдумкой".

Оставив супругу в больнице, Прохор вернулся в Москву, а на днях он стал гостем программы "Пусть говорят", что тоже стало поводом для критики в соцсетях, мол, как же певец мог бросить больную жену и приехать на съемки. А бывшая девушка Шаляпина Анна Калашникова даже усомнилась в искренности чувств Прохора к новой супруге. По её мнению, певец польстился на приличное наследство.

Напомним, что ранее Прохор давал поводы для пересудов публики своими яркими и необычными союзами, чего только стоят отношения с Анной Калашниковой, Ларисой Копенкиной и Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Любимые женщины Прохора Шаляпина

С Анной Калашниковой Прохор познакомился в 2010-м. Они вместе снимались для передачи в секс-шопе. Аня была моделью, а Прохор выступал в роли эксперта. Они могли бы жить долго и счастливо, однако их союз был разрушен ложью Анны. Скандальный анализ ДНК показал, что его сын Даниил ему не родной. Измену Прохор простить не смог.

С Ларисой Копенкиной, которая годится ему в матери из-за большой разницы в возрасте, певец находился в отношениях 1,5 года. Прохор познакомился с Ларисой на Ямайке, Их союз обсуждала вся страна, а супруги демонстративно клялись в вечной любви. Однако в 2015 году последовал развод. И снова из-за похождений на сторону. Лариса стала изменять Прохору и не стеснялась даже выкладывать фото с загорелыми мальчиками в интернете. Хотя позже Прохор признался, что их брак был фейковым, чтобы привлечь внимание прессы и разрекламировать строительную фирму, с которой у Прохора был контракт. Лариса же была сотрудницей этой организации.

В 2019 году стало известно еще об одном фиаско в личной жизни Прохора. Певец расстался с бывшей женой Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. При этом Прохор еще до разрыва уверял, что Виталина — та самая, единственная, что его любви ничто не сможет помешать. Что примечательно, пианистку тоже многие обвиняли в изменах Прохору.

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