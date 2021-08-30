Случайно вышло: как звезды Голливуда сумели прославиться неожиданно для себя

Стать звездой первой величины в Голливуде — непростая задача: лишь немногим удается подняться на вершину этого олимпа. Однако некоторым звездам удалось сделать невозможное — стать знаменитостями по воле случая.

Джонни Депп

Джонни никогда не мечтал быть актером, его настоящей страстью всегда была музыка, чтобы осуществить мечту и прославится вместе со своей группой The Kids, он бросил школу в 15 лет и переехал из Флориды в Лос-Анджелес. Как-то он решил помочь другу, тот попросил отвезти его на кастинг на фильм "Кошмар на улице Вязов". Закончилось все тем, что роль получил Джонни.

Что любопытно, Уэс Крэйвен был невысокого мнения о Джонни, но дочь режиссера Джессика и ее подруга сразу же выбрали его на роль бойфренда главной героини Хизер Глена.

"Моя 14-летняя дочь приехала из Нью-Йорка с подругой. Я сделал снимки актеров, которых рассматривал на роль парня Хизер, Глена. Разложил их на кухонном столе и спросил девочек: "Кого бы вы выбрали?" Они тут же указали на Джонни. Я спросил: "Вы серьезно?" Он выглядел словно бомж, которому следует принять душ. А они сказали, что он прекрасен", — вспоминал Уэс Крэйвен.

Мэрилин Монро

Знаменитая блондинка с детства мечтала стать кинозвездой, а также о том, чтобы Кларк Гейбл был ее настоящим отцом. Но ее путь к славе был не совсем обычным. Норма Джин (ее настоящее имя), как и многие молодые женщины во время Второй мировой войны, устроилась на завод по производству боеприпасов.

В один из дней на завод пришел фотограф из журнала "Янк", который сделал фотографии девушек, усердно работающих над созданием оружия. Фотограф сразу же распознал харизму юной сотрудницы завода, и фотография Нормы оказалась на обложке журнала. Так будущая Мэрилин Монро стала моделью, а после уже и стала сниматься в кино.

Эванджелин Лилли

Звезда саги о Хоббите, эльфийка Тауриэль, и супергероиня из вселенной Marvel особо не помышляла об актерской карьере. Девушка работала и официанткой, и стюардессой, чтобы заплатить за колледж. Лилли изучала международные отношения, и гуманитарные науки были у нее в приоритете. Однако случай изменил ее жизнь.

Однажды на улице девушку остановил представитель модельного агентства Ford Models, который убедил, что она будет хорошо смотреться на фото с такой потрясающей внешностью. Поскольку Лилли нужны были деньги на колледж, то она согласилась стать моделью. Прославилась Лилли ролью в сериале "Остаться в живых", при этом попала она туда благодаря агенту Джефу Палффи, который ранее работал в Ford Models.

Сара Мишель Геллар

Звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров" тоже прославилась случайно. Причем произошло это задолго до того, как она стала Баффи. Ей было всего четыре года, когда ее заметил киноагент в Нью-Йорке. Ее дебютом стал фильм "Вторжение в личную жизнь" (1983), Саре было всего шесть лет. Смогла бы она когда-нибудь добиться такого успеха, если бы не этот агент?

Харрисон Форд

79-летний актер тоже стал звездой по воле случая. В юности Харрисон снимался в эпизодических ролях, однако счастья ему это не принесло. И молодой человек решил пойти работать плотником, тем более тогда профессия была востребована.

Как-то Форд получил заказ — надо было сделать пол в киностудии, где шел кастинг на фильм "Звездные войны". Лукасу так понравился Форд, что он дал ему одну из главных ролей в "Звездных войнах". Так Форд стал одним из самых любимых актеров в одночасье.

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