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Автор Ирина Гусакова

Случайно вышло: как звезды Голливуда сумели прославиться неожиданно для себя

Шоу-бизнес

Стать звездой первой величины в Голливуде — непростая задача: лишь немногим удается подняться на вершину этого олимпа. Однако некоторым звездам удалось сделать невозможное — стать знаменитостями по воле случая.

Джонни Депп

Джонни никогда не мечтал быть актером, его настоящей страстью всегда была музыка, чтобы осуществить мечту и прославится вместе со своей группой The Kids, он бросил школу в 15 лет и переехал из Флориды в Лос-Анджелес. Как-то он решил помочь другу, тот попросил отвезти его на кастинг на фильм "Кошмар на улице Вязов". Закончилось все тем, что роль получил Джонни.

Джонни Депп, актер

Что любопытно, Уэс Крэйвен был невысокого мнения о Джонни, но дочь режиссера Джессика и ее подруга сразу же выбрали его на роль бойфренда главной героини Хизер Глена.

"Моя 14-летняя дочь приехала из Нью-Йорка с подругой. Я сделал снимки актеров, которых рассматривал на роль парня Хизер, Глена. Разложил их на кухонном столе и спросил девочек: "Кого бы вы выбрали?" Они тут же указали на Джонни. Я спросил: "Вы серьезно?" Он выглядел словно бомж, которому следует принять душ. А они сказали, что он прекрасен", — вспоминал Уэс Крэйвен.

Мэрилин Монро

Знаменитая блондинка с детства мечтала стать кинозвездой, а также о том, чтобы Кларк Гейбл был ее настоящим отцом. Но ее путь к славе был не совсем обычным. Норма Джин (ее настоящее имя), как и многие молодые женщины во время Второй мировой войны, устроилась на завод по производству боеприпасов.

Мэрилин Монро

В один из дней на завод пришел фотограф из журнала "Янк", который сделал фотографии девушек, усердно работающих над созданием оружия. Фотограф сразу же распознал харизму юной сотрудницы завода, и фотография Нормы оказалась на обложке журнала. Так будущая Мэрилин Монро стала моделью, а после уже и стала сниматься в кино.

Эванджелин Лилли

Звезда саги о Хоббите, эльфийка Тауриэль, и супергероиня из вселенной Marvel особо не помышляла об актерской карьере. Девушка работала и официанткой, и стюардессой, чтобы заплатить за колледж. Лилли изучала международные отношения, и гуманитарные науки были у нее в приоритете. Однако случай изменил ее жизнь.

Эванджелин Лилли

Однажды на улице девушку остановил представитель модельного агентства Ford Models, который убедил, что она будет хорошо смотреться на фото с такой потрясающей внешностью. Поскольку Лилли нужны были деньги на колледж, то она согласилась стать моделью. Прославилась Лилли ролью в сериале "Остаться в живых", при этом попала она туда благодаря агенту Джефу Палффи, который ранее работал в Ford Models.

Сара Мишель Геллар

Звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров" тоже прославилась случайно. Причем произошло это задолго до того, как она стала Баффи. Ей было всего четыре года, когда ее заметил киноагент в Нью-Йорке. Ее дебютом стал фильм "Вторжение в личную жизнь" (1983), Саре было всего шесть лет. Смогла бы она когда-нибудь добиться такого успеха, если бы не этот агент?

Сара Мишель Геллар

Харрисон Форд

79-летний актер тоже стал звездой по воле случая. В юности Харрисон снимался в эпизодических ролях, однако счастья ему это не принесло. И молодой человек решил пойти работать плотником, тем более тогда профессия была востребована.

Харрисон Форд

Как-то Форд получил заказ — надо было сделать пол в киностудии, где шел кастинг на фильм "Звездные войны". Лукасу так понравился Форд, что он дал ему одну из главных ролей в "Звездных войнах". Так Форд стал одним из самых любимых актеров в одночасье.

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