Игорь Корнилов: "Из автоответчика неожиданно звучит голос Примадонны..."

Алла Пугачёва сама написала припев к песне "Май", которую исполнила Кристина Орбакайте. А песня "Кто-то рисует" для "Рождественских встреч" Аллы Борисовны стала называться "Где живёт любовь".

Как изменился российский шоу-бизнес за последние десятилетия? Что стало проще, и почему в итоге стало трудней? На эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru ответил автор многих известных песен, композитор, певец, лауреат премии "Песня года" Игорь Корнилов.

— Игорь, как ты попал в круг Аллы Борисовны Пугачёвой? Она исполняла несколько твоих замечательных песен. А каким образом произошло знаковое знакомство?

— Тогда же в каком-то смысле всё было проще, хотя технических возможностей сейчас стало намного больше. Это всё теперь по телефону пересылается. Если напишется новая песня, она артисту посылается через WhatsApp или как-либо на почту.

Раньше же это записывалось и передавалось на кассетах. Соответственно, через директора Аллы Борисовны Пугачёвой, ни на что не надеясь, было передано несколько песен на кассете.

У меня тогда была ещё съёмная квартира в районе метро Академическая. Захожу я домой (тогда уже появились телефоны с автоответчиками электронными), включаю, и там неожиданно звучит голос Примадонны.

Я очень жалею, что не сохранил ту запись, где Алла Пугачёва сказала, что ей понравилось несколько песен, давайте, звоните, будем разговаривать. И первой мелодией была та, которая позже стала песней "Май-май".

— Это — та самая песня, которую спела Кристина Орбакайте?

— В конце концов — да. Так как было передано несколько песен, потом я ещё передавал кассеты, соответственно, сразу несколько песен было в работе. Но этот период вскоре закончился. Очень странная ситуация получилась…

Кристина работала над песней "Не сгорю, не растаю". И как-то так волею судьбы получилось, когда я ехал на машине, услышал знакомую мелодию. Поёт Кристина Орбакайте по "Русскому Радио" песню "Май-май". А у нас права тогда ещё не были утрясены.

Я звоню своему директору, директору Кристины и ребятам "Первого музыкального" по этому поводу. После этого мы быстро подписываем разрешение. Тогда всё было проще в этом плане: если доверие есть и песня попадает, то всё решается со своими издателями.

Просто как-то так случилось, что песню, которую готовила для себя Кристина Орбакайте, спела Алла Борисовна, а которую для себя отбирала Алла Борисовна — песню "Май-май", спела Кристина Орбакайте.

Отложенные песни

И только спустя лет 10-15 состоялась премьера ещё двух песен. Когда мы пересеклись на "Юрмале" с Аллой Борисовной, я передал ей диск, причем обе песни были взяты с моего сольного альбома "43-я ступень".

Песня "Падения и взлёты" была перепета. А та песня, которая у меня называлась "Кто-то рисует", Алла Борисовна, чуть-чуть скорректировав под себя текст для "Рождественских встреч", стала называться "Где живёт любовь".

А у меня параллельно с композиторскими вещами всё равно всегда продолжалась творческая исполнительская история. Где-то были взлёты, где-то падения, верные и неправильные шаги. Очень много всяких ошибок я сделал в жизни, впрочем, как и все…

Только спустя время понимаешь, что здесь ты был не прав, относился не очень серьёзно, надеялся на завтра, думал, что всё ещё будет — станет лучше и легче, само собой… А нужно было сразу брать быка за рога и писать, писать и писать, работать и настаивать где-то на своём, быть более уверенным в себе.

— А сегодня как пишется? И для кого пишется?

— Так сегодня сложнее пишется. Хотя если берёшь гитару и просишь: Господи, призови мою Музу, то всё получается, с мелодикой всё хорошо выходит. Просто, наверное, разное время есть и разные эмоциональные посылы.

Всё стало проще, поэтому — сложней

Всё-таки хочется иногда рвать и метать, а когда получаешь от поэта текст, нужно сесть и углубиться в него. Но нет такого, как было 20 лет назад, чтобы как только сел, у тебя всё летит, само собой всё плывёт, песни просто пачками складываются. Ведь у меня ещё с того времени в загашнике осталось огромное количество песен.

Как диктует сейчас время: нужно иметь возможность сделать, и время, чтобы сделать нормальный демо-материал, демоверсию, практически аранжировку, чтобы исполнитель услышал.

Возвращаюсь к тому, что Алле Борисовне показывал, первая песня была какая-то болванка на TS-10, на Ensoniq'е, сделана. Основное количество песен, которое отбиралось, просто было напето под гитару.

Сейчас ты никому не отправишь песни под гитару, потому что это будет непонятно, неактуально и даже слушать абсолютно никто не будет. И всё-таки я бы писал больше, но у меня также продолжается и исполнительская карьера, есть заказы на песни в моём исполнении.

Но и песни также пишу, просто не так много, как раньше. Понятно, что невозможно выдавать в месяц штук 30, чтоб каждый день по песне было. Такого нет. Но в работе постоянно лежит штук десять, дожидаются.

Занимаюсь и звукорежиссурой, и слава Богу, мы какие-то демки можем сделать, и делаю, но на всё нужно время. Жаль, но не нахожу сейчас столько времени и сил. Потому что все-таки исполнительская стезя тоже забирает время. Несмотря на коронавирусные ограничения, конечно, всё равно есть концерты, есть выступления…