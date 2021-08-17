Игорь Корнилов — о пересечении дорог "Ялта-Москва-Транзит"

В программе "Творческая гостиная "Pravda.Ru" певец, композитор, автор песен А. Пугачёвой, К. Орбакайте, А. Вески, А. Буйнова, Я. Сумишевского и многих других, лауреат телевизионного конкурса "Песня года" Игорь Корнилов рассказал поэту, автору стихов песен Сергею Каргашину о себе, своём творчестве и нашей эстраде.

Игорь Корнилов родился в Одессе, но детство провёл в Таджикистане, потому что родители участвовали в возведении Нурекской ГЭС. Потом учился в МИСИ Куйбышева и пел на студенческих концертах собственные песни. После службы в армии, прогуливаясь по Арбату, познакомился с продюсером Виктором Крайницким. В результате этой встречи оказался в музыкальном центре композитора Владимира Мигули — стал солистом группы "Дети Арбата". Закончил Московский Институт Культуры.

— Игорь, когда ты стал солистом группы "Дети Арбата", то уже объездил весь Советский Союз, началась твоя сольная карьера. Одновременно с этим ты стал писать песни для наших звёзд. Если бы не состоялась историческая встреча на Арбате, вот как бы пошла твоя судьба? Пробилась бы музыка, проросла бы она в тебе? Или мы потеряли бы композитора и певца Игоря Корнилова?

— Честно говоря, я такого вопроса себе сам не задавал до сегодняшнего дня. Но музыка у меня была уже с самого детства, без неё — уже никуда. Всё остальное её сопровождало, всё, что происходило, было музыкальное, вплоть до армии. Гитара была всегда со мной.

Поэтому даже если бы я не встретил продюсера Виктора Крайницкого, и соответственно, не попал бы в центр Владимира Мигули, каким-то другим путём пошла бы судьба, но она бы всё равно была связана с музыкой.

Инженера-строителя, наверно, из меня не получилось бы, или в крайнем случае был бы поющий инженер-строитель. Точно, что с музыкой судьба была бы связана, хотя, может быть, она была бы не такая яркая.

— Какую роль в твоей жизни сыграл фестиваль "Москва-Ялта-Транзит"? Ты там участвовал и был на самых лидирующих позициях. Что потом произошло?

— Тогда группа "Дети Арбата" уже закончила свое существование, а у Владимира Мигули была небольшая студия, где можно было какие-то демо-вещи поделать. Я работал у него.

На конкурс, к сожалению, мы на стык попали, когда стали расходиться дороги Украины и России, всё СНГ стало разваливаться, то есть — новая перестройка началась.

Во многом я благодарен за всё, что с нами происходит, мы же не знаем, что бы было, если бы всё происходило иначе или ничего не менялось.

Тем не менее, конкурс, в который я попал, действительно стал для меня огромной практикой, огромным прорывом именно для себя в первую очередь, потому что тогда были непростые времена — 1993 год…

— Переломный год в жизни страны...

— Да. Вскоре я познакомился с Игорем Крутым, потому что он был членом жюри вместе с Николаевым, Долиной, Рубальской, Лаймой Вайкуле. Мы грезили надеждами, что мы будем продолжателями фестивалей "Ялта". Оттуда вышли Агутин, Хлебникова и многие другие, можно перечислять очень много других.

Как раз на переломе этих политических ситуаций наш конкурс проходил в Москве. Тогда же я познакомился первее всего с Иосифом Пригожиным и очень со многими людьми.

Но все-таки "арбатская закалка" — это не музыкальное образование, хотя музыкальную школу я окончил, но остальному учил Арбат, меня учила жизнь. Я с гитарой даже проехал пол-Европы, пел в Варшаве, Будапеште, Вене и даже в Риме удалось попеть.

Жизнь — только вперёд!

Тем не менее, жизнь шла вперёд, у меня тогда появился сын, произошли другие переломные вещи и как раз стали открываться границы. Для нас это было ещё тяжеловато, но с гитарой можно было поехать и в Европу, и это был хороший старт.

Я понял, что можно идти вперёд и ко мне, к моему творчеству может быть интерес. Но нужно было писать, продолжать создавать именно свои песни, потому что все эти конкурсы, даже сегодняшние, показывают, что есть очень много вокалистов, которые делают шоу и все прочее.

Но если ты ещё и пишущий автор, всё-таки нужно иметь свою песню. И с тех пор я занялся поиском своей песни и написанием бесконечных песен. Потому что композиторские вещи у меня случились чуть позже, а в первую очередь я — певец.

Композиторство можно называть хобби, или стечением обстоятельств может, хотя ничего случайного в этой жизни не бывает. Первая моя песня была записана Игорем Наджиевым, потом были группа "Комбинация", Анне Вески, другие творческие союзы происходили.

А с фестивалем "Дорога на Ялту", в котором я участвовал, всё это пересекается. "Ялта-Москва-Транзит" выявил многих наших нынешних звёзд: Ая ("Город 312"), Елена Лебенбаум — нынче Елена Воробей, Теймураз Боджгуа, Вадим Азарх, Ирина Климова и другие замечательные, известные артисты.