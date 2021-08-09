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Автор Сергей Каргашин

Игорь Наджиев о том, как важно быть теплым и служить бедному народу

Шоу-бизнес

Одной из самых загадочных и неординарных звёзд на отечественной сцене можно назвать Игоря Наджиева. И хоть он редко появляется на телеэкранах и в радиоэфирах, певец остаётся довольно популярным, даёт сольные концерты, много гастролирует.

Игорь Наджиев о том, как важно быть теплым и служить бедному народу

Певец, актер, композитор, поэт, лауреат многих всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Игорь Наджиев стал гостем "Творческой гостиной".

— Несколько дней назад был у вас сольный концерт в арт-клубе "Шагал"…

— Сейчас я ежемесячно стараюсь в Москве делать сольные концерты. Мне как артисту приятно знать, что приезжают люди из разных городов. Специально, чтобы послушать. Как мне говорят: "Игорь, отдыхаем сердцем и душой". И слава Богу. Сейчас такое время, что надо поддерживать друг друга.

Я не скрываю, что в пандемию выжил только благодаря своим поклонникам, они для меня уже просто родные люди. Кто-то помогал продуктами, кто-то помогал деньгами, иначе бы просто не выжили. Сложный был год. И я очень рад, что появилась возможность выступать в ресторанах.

Я не стесняюсь, для меня это большая честь. В ресторанах пели великие артисты. Федор Шаляпин. Любимый всеми Петр Лещенко. Любимый всеми Вадим Козин. Александр Вертинский.

Если уж говорить про артистов, которые прошли через школу ресторанов, — это огромное количество звезд нынешней эстрады. Поэтому для меня честь петь в ресторане. Мне в свое время даже кто-то из моих друзей сказал:

"Игорек, как ты можешь? Я, наверное, не смог бы работать, когда люди кушают".

Я говорю:

"А ты сделай, в этом твой профессионализм. Если ты сможешь человека в свою историю затянуть и он отложит вилочку и начнет слушать тебя, а потом, когда пауза, раз, быстренько котлетку свою доел или выпил бокал вина. Надо работать в любых условиях".

— Вы определились со своим жизненным путем в 8-м классе…

— Да, в 8-м классе. В сочинении "Кем стать хочу" я написал: "эстрадным певцом". Классный руководитель растерялась немного: эстрадный певец — такой профессии в СССР вроде нет.

Но я уже тогда песни писал. Дома за фортепьяно. Когда мамулька и папулька с работы возвращались, я говорил, что песню написал. Садился, играл, смотрю, если они плачут, значит, песня удалась. Их слезы для меня были наивысшей оценкой.

А потом уже мнение наставников. Мне с ними исключительно повезло. Я всегда в первое отделение стараюсь вспомнить всех тех людей ярких, великих, талантливых, гениальных, с которыми меня судьба сводила:

  • Аллу Николаевну Баянову, Роберта Ивановича Рождественского, Леонида Петровича Дербенева — это мой учитель, Максима Дунаевского.

Начало пути

Был в моей жизни конкурс "Сочи-86", где первым меня защитили, заметили Марк Фрадкин, Евгений Птичкин, Гелена Великанова — такие имена.

Но именно Леонид Петрович Дербенев был тем человеком, который дал большой старт мне. Он мне в свое время и сказал:

"Игорек, наступит то время, когда ты будешь любим, обожаем, но всегда, пожалуйста, помни о той волне, которая тебя подняла со дна неизвестного".

Он этой волной и был вместе с Максимом Дунаевским. Потому что песни к кинофильму "Мушкетеры. 20 лет спустя" — "Тайна королевы Анны" — это как раз знаковый переломный момент, когда Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил, что один певец будет петь за кадром. Потом уже, я знаю, это было все переозвучено. Но тогда для меня это был старт.

И я знаю, что меня многие до сих пор и помнят, и любят за эти песни, за эти работы, сделанные в этих фильмах. Именно тогда появился для широкой зрительской аудитории Игорь Наджиев.

Игорь Наджиев
 

Артист должен быть теплым и служить народу

— У каждого артиста есть армия поклонников, которая не только цветы дарит. Что-то такое необычное дарили?

— Много всего. Например, в одном сибирском городе я на празднике выступал. Открытая площадь. Девочка маленькая прошла через все кордоны, идет ко мне такой ангел, к ней на колено опустился, она берет, детское колечко снимает, типа это в подарок. Трогательно.

А в Екатеринбурге, кажется, концерт был на 8 Марта. Давно, еще в 90-е годы. Там женщина, помню, вся в орденах. Подошла и встает на колени. Я перед ней встал, говорю:

"Да вы что делаете!"

— "Сыночка моя, спасибо тебе, такой концерт сегодня был. Жить после него хочется. У меня столько в жизни было. День Победы для меня был днем счастья, я любимого своего встретила на войне. А сегодня ты счастье такое подарил".

Это дорогого стоит. Слова такие. Это остается навсегда в памяти.

Однажды мне телеграмма с Камчатки пришла:

"Игорек, ты молодец, мы тебя любим, помни и знай всегда: служи простому бедному народу".

"Вот служи простому бедному народу" — я это запомнил на всю жизнь. Это транспарантом надо повесить над кроватью любого артиста:

  • "Служи простому бедному народу".

— К сожалению, нынешние артисты в большинстве своем служат себе лично.

— Карману, самости своей собственной.

Я так не умею. Мне однажды за кулисами на каком-то концерте Стахан Рахимов рассказал, как его мама — певица, народная артистка Узбекистана — ему сказала:

"Сынок, помни всегда, артист должен быть теплым".

Я теперь эти слова тоже как знамя по жизни девизом несу:

  • артист должен быть теплым, согревать мы должны своим творчеством.

Жизнь и так тяжелая, и так трудная. У людей столько проблем, столько неурядиц. Если ты пришел на концерт, тебе должно захотеться жить после встречи с артистом.

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Редактор: Ольга Лебедева
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