Певица Ирина Грибулина: я начала выступать как вундеркинд

О своём пути на музыкальный олимп, знакомстве с самыми популярными исполнителями, а также о том, откуда черпает вдохновение, рассказала ведущему Pravda. Ru Сергею Каргашину композитор, поэт, певица, телеведущая, обладательница многих музыкальных премий, заслуженная артистка России Ирина Грибулина.

Сцена для вундеркинда

— Ирина, уже в четыре года вы начали писать стихи, музыку, выступали на сцене своего родного города Сочи.

— Я вышла на профессиональную сцену уже после 9 лет, когда мама привезла меня из Сочи, и я поступила в Центральную музыкальную школу, жила в интернате при Центральной музыкальной школе.

Но как вундеркинда меня стали приглашать на радио, телевидение и большие концерты в Колонном зале, зале Чайковского и Театре эстрады.

Там я знакомилась с огромным количеством наших корифеев, поэтому я выступать начала очень рано. Сцену, мою любимую, ждала всегда как манну небесную. Кто-то волновался, а я, будучи ребенком, стояла и не могла дождаться, когда же меня объявят: меня иногда держали, чтоб я раньше объявления не выскочила на сцену.

Очень рано мои песни стали петь замечательные исполнители:

Ободзинский,

Валечка Толкунова,

Валерий Леонтьев,

Иосиф Кобзон,

Стас Пьеха,

Филипп Киркоров,

Александр Маршал,

Сергей Шакуров,

Людмила Гурченко,

Николай Еременко,

Коленька Караченцов.

Поэтому я очень рано вошла в прекрасный мир творчества, театра, кино, песен, концертов, гастролей. И я благодарна Богу и своей мамочке, которые сделали так, что я живу в счастье, творчестве.

— За каждым успехом стоит кропотливый труд, обязательно кто-то должен помогать делать первые шаги, направлять. Это была ваша мама, да?

— Это была моя мама. К огромному сожалению, папа мой, которого я безумно любила, не выдержал моей учебы в Москве, оставил меня и маму, ушел к другой женщине. Мама, будучи фанатичной мамой, пожертвовала своей певческой карьерой, она была изумительной певицей, она всё вкладывала в меня. Конечно, оттого, что она меня поднимала одна, к моим 15 годам и после ухода папа она очень страдала и надорвала здоровье, она стала очень болеть, у нее были инфаркты, микроинфаркты, инсульты, ноги.

Уже с 15 лет я начала работать, вести теле-, радиопрограммы, выступать. И я уже содержала маму, и была счастлива, что могу это делать.

И композитор, и певица

— Ирина, вы ощущаете себя в большей степени композитором или певицей?

— Мне кажется, у меня всё в симбиозе. Я от всего получаю огромное удовольствие. Когда я пишу стихи и музыку, это совершенно другое состояние.

Вы сами пишете прекрасные стихи, и вы должны понимать, что это состояние творческого экстаза, когда у тебя божественное идет откровение, когда тебе это всё сверху посылается, бурлит, когда тебе нужно успеть записать на бумаге, запомнить на диктофоне или на рояле.

Когда я выхожу на сцену, там у меня потрясающее состояние волны, любви и энергии от зрителя ко мне и от меня к зрителю. Это тоже огромное удовольствие, счастье, чувство единения со своим залом, своим зрителем.

— А вот вы пишете песню. У вас вначале было слово? Или это идет в параллели?

— У меня параллельно. Я никогда не писала стихи на музыку или музыку на стихи. Одновременно мне Господь спускает, как я говорю, на ниточке диктант, который я должна успеть записать: и стихи, и музыку — вот строчка музыкальная и строчка стихотворная.

— А бывает так, что вам пришло, а вы отмахнулись, чем-то заняты, и всё, и потерялись мелодия, слова?

— Конечно, бывает. Бывает, когда я не могу по каким-то техническим причинам запомнить или записать: за рулем или где-то, где я не могу в данный момент всё это фиксировать. И улетает мысль. Очень много во сне я вижу:

музыки,

стихов,

оды,

оратории,

симфонии.

Там это звучит божественно, днем я какие-то обрывки могу оттуда запомнить. Я считаю, что это тоже творческий процесс, потому что всё, что скидывается сверху, это мысль, которая работает и перерабатывает ощущения, впечатления жизни и выпускает их в таком поэтическом и музыкальном варианте.

— Чтобы не потерять эту связь с космосом, небом, что вдохновляет вас? Что является посылом к тому, чтобы взять и написать?

— Посылом является для меня жизнь. Я очень жизнелюбивый человек, люблю природу, животных, люблю наслаждаться тем, что происходит вокруг меня в живой природе. И любая капелька росы, песня птички, собака или бездомная кошка, которых я покормила, люди, которые встречаются мне с внутренним позитивным зарядом, моя доченька, обожаемая мною, — всё это может стать вдохновением.

— Вашу песню "Доченька", которую исполнял Иосиф Кобзон, вы посвятили своей дочке?

— Нет. Я посвятила эту песню доченьке Кобзона Наташе, когда она выходила замуж, и сделала эту песню свадебным подарком. Иосиф Давыдович ее потрясающе спел, именно эта песня в его исполнении стала лауреатом "Песни года". Везде поют эту песню в русскоязычных городах в зарубежье, в русскоязычных диаспорах. Под нее отцы ведут свою дочь, передавая ее жениху, своему зятю, и все плачут, и отцы плачут, и все радуются. Мне это очень приятно. Буквально ткнешь пальчиком в Интернете что-нибудь новое, обязательно несколько видео со свадеб, где поют песню "Доченька". Ее поют и другие исполнители, папы, мамы, иногда идет запись Кобзона, поэтому я очень рада, что эта песня много лет приносит людям счастье и исполняется на таких торжественных событиях, как свадьба.