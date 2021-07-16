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Автор Марина Курако

Блогер Субхан Мамедов - о борьбе с онкологией и исполнении желаний

Шоу-бизнес

Известный блогер-многомиллионник Субхан Мамедов, более узнаваемый как Subo, прославился не только пранками, музыкой, но и добрыми делами.

Совсем недавно 20-летний российский вайнер поделился со своей аудиторией о самом важном потрясении в его жизни. Подписчики недоумевали, что могло произойти с их любимым блогером. В своих Instagram-сторис он признался:

"Я болен, у меня рак. У меня уже была одна операция и скоро будет вторая, от которой все зависит".

Как утверждает Субхан, из-за этой новости в его жизни все поменялось. Он уверен, что со всем справится и сможет побороть эту болезнь. После чего и решил на своем примере рассказать аудитории о своей настоящей жизни и про свой путь.

"Я переосознал все, изменил свой образ жизни, стал больше проводить времени с семьей и делать добро. Многие люди начинают меняться, когда уже поздно — после каких-либо последствий. Хочу, чтобы многие, глядя на нас (имеющих страшные болезни), не раскисали, а только мотивировались".

В комментарии молодому певцу стали писать слова поддержки. Естественно, нашлись те, кто посчитал такое заявление очередным хайпом для поднятия аудитории в Instagram и на YouTube-канале.

Субхан Мамедов

После чего Субо уточнил, что не собирается таким образом пиариться, а просто хочет сделать доброе дело и исполнить чье-нибудь желание.

"Я очень хочу выбрать среди моей аудитории подписчика, который тоже болен, и провести с ним 5 дней в Дубае", — опубликовал он в своей ленте Instagram.

Желающих поехать в Дубай оказалось слишком много. Некоторые даже стали подделывать документы, писать про болезни, которых нет, лишь бы провести пять дней с блогером. Победителем стал скромный 21-летний парень из Узбекистана по имени Султан, у которого с Субой одинаковая история болезни и даже одинаковые шрамы. Субхан Мамедов лично прилетел к нему в г. Нукус (Узбекистан), после чего они отправились в путешествие.

Семья молодого парня небогатая, матери приходится брать в долг, лишь бы купить сыну лекарств. А такого подарка для сына явно не ожидали. Сейчас они находятся в Дубае, и Мамедов делает все, чтобы его подписчик чувствовал себя комфортно. Президентский номер в отеле с самым высоким панорамным видом, встреча с одним из самых богатых шейхов в Арабских Эмиратах — Said Ahmad Belhasa, который имеет собственный домашний зоопарк. Руслана ожидает прыжок с парашютом, полет на вертолете и другие развлечения.

Субхан Мамедов

В своих сторис Субхан описывает Руслана как самого доброго и искреннего человека, правильного, воспитанного — и все это благодаря воспитанию матери. Руслан отлично владеет английским и китайским языками.

"Мой подписчик, друг, переводчик и учитель по английскому и китайскому языку", — рассказывает Субо в своих сторис.

Напомним, что за жизнью блогера следят 6.4 млн подписчиков в Instagram, которым он рассказывает о своем пути к популярности.

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Редактор: Ирина Гусакова
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