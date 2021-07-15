Певица Людмила Соколова: приехав в Москву с тремя детьми, я оказалась на улице

Об истоках своей музыкальности, а также о том, трудно ли было певице из Нижнего Новгорода покорить Москву, рассказала ведущему Pravda. Ru Сергею Каргашину певица, актриса, обладательница многих музыкальных премий, участница шоу "Голос", "Точь-в-точь", "Три аккорда" Людмила Соколова.

Музыкальная семья

— Людмила, в вашем репертуаре песни на шести языках. Вы поете практически все: рок, поп, джаз, рэп, блюз. Расскажите, как девчонка с соседнего двора, которая родилась в Волгоградской области, в городе Волжский, стала популярной артисткой.

— Я там жила немного — всего 7 месяцев. Потом дедушка меня увез в Нижегородскую область. Там я большую часть своей жизни провела у бабушки, куда впоследствии переехали мои родители, — уже из Волгограда в Нижегородскую область. Мама по сей день живет в Нижегородской области, папы уже нет.

Как говорят, деревню выгнать из человека невозможно, она во мне есть, я этим горжусь, потому что она дала мне столько, чего, может быть, городским детям не дали.

Многому меня научили бабушка с дедушкой, очень многому — папа с мамой. Влияние в музыке на меня оказал папа, потому что папу мама встретила на танцах в Волгограде, когда он был пострижен, как группа "Битлз", и пел все мировые хиты, которые были еще на пластинках, их было сложно найти тогда. Мама влюбилась. Этот дух папин, который в нем был всегда, когда он мне говорил, что "нужно научиться играть на пианино, нужно послушать эти пластинки", я воспринимала как должное. Впоследствии я узнала, когда уже подросла: у папы мама, то есть моя бабушка, которая потом уже в Волгограде жила долгие годы, я к ней в гости приезжала, бабушка — первая, кто дала папе любовь к музыке. Она играла здорово на гитаре, пела очень красиво. Умерла она, ей уже было почти 90, но она продолжала петь, играть на гитаре.

По маминой линии дедушка — гармонист, он играл на гармони, чему и научил меня. Эта гармонь у нас по сей день хранится, я нет-нет да засяду за гармонь, когда приезжала к маме. Бабушка певица была не профессиональная, а просто народная певица. В деревне пели в храме либо еще где-то, либо просто на улице садились. Эта школа, пение на многоголосье, пошла оттуда. Потому что когда мы садились в деревне на завалинке и все родственники собирались и пели, я это все слушала и только потом уже узнала, когда училась в музыкальной школе, что они поют:

в терцию,

кварту,

квинту.

Они сами об этом не знали, но пели многоголосье. Для меня это была серьезнейшая школа, начальная школа музыкального образования. Я этим очень горжусь.

— Как приходилось делить себя между семьей и сценой?

— Я мама четверых детей. Самой младшей 19 будет в октябре. К счастью, у меня понимающие были папа с мамой, муж мой. Это творческие люди, которые знали, что нельзя разделять семью и сцену, нужно предназначение свое выполнять. И если тебя Бог наградил тем-то и тем-то, ты просто обязан делать то-то и то-то. И дети мои так воспитаны. Они все музыканты. Старший сын закончил духовную семинарию, поет в храмах, он очень любит рок, рок-н-ролл.

У меня дети все пианисты, все пишут музыку.

Я им благодарна за то, что они понимают свою маму. Потому что мама вечно спешит. Но я успеваю все. Я не хвалюсь этим. Но говорю, что есть еще такие люди на планете, которые могут сами все успеть: и за детьми смотреть, и воспитывать, и по дому сами делают, что большая редкость для артистов.

Меня приучили бабушка с дедушкой за всё благодарить, и это дает мне силы. Благодарность дает возможность мне идти дальше и успевать.

Людмила Соколова певица

"Москва слезам не верит…"

— Трудно было покорить Москву?

— Трудно.

— В Москву вы приехали в 30 лет, у вас уже было трое детей. Наверное, через многие трудности пришлось пройти?

— Да. Я, честно говоря, сорвалась с места. В Нижнем Новгороде, мне показалось, что уже тесны рамки и пора куда-то дальше. Я в тот момент зачитывалась Пауло Коэльо, и книга "Алхимик" сподвигла меня срочно забрать троих детей и уехать в Москву. Было сложно. Я Москву не покоряла. Но я старалась здесь ужиться, чтобы эта энергия меня захлестнула и зарядила, чтобы я могла в ней спокойно жить. Потому что многие жить не могут в Москве.

Я приехала, меня встретили сразу "сюрпризом" в Москве, забрав все деньги, выбросив из съемной квартиры и забрав ключи. Я оказалась на улице с тремя детьми, с сумками, вещами. Конечно, я плакала.

— Это были мошенники?

— Да. Я же объявление со столба сняла. Я не знала, что так делать нельзя. Но я благодарна этим людям (может быть, это смешно звучит) за то, что я это испытание прошла. Потому что потом я уже предупреждала всех своих друзей, которые собирались в Москву, о том, что никогда в жизни не нужно делать это и это. Потому что любой большой город проверяет всех на прочность.

Я когда оказалась в этой ситуации, не было ни телефонов мобильных, ничего, я никому даже позвонить не могла. То есть я стояла на улице и рыдала, и дети мои рыдали. Подошла ко мне женщина, предложила помощь. Оказывается, у нее была идентичная ситуация, когда она приехала в Москву. Она не певица, не музыкант. Я жила у нее долго, пока не нашла работу, пока у меня не появилась возможность ей оплачивать жилье. Ей тоже низкий поклон…

— А вы сейчас с ней связь поддерживаете?

— Да, с ее сыном в основном. Он нам тоже помогает, это такая семья отзывчивая. Это грузины, люди, которые нам как родные абсолютно. И я рада, что была в этих условиях и они меня сподвигли к тому, чтобы я смогла шевелиться. Потому что под лежачий камень вода не течет точно абсолютно.