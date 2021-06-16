Ани Лорак в панике: ей грозит тюремный срок за игры с налоговиками РФ

Певицей Ани Лорак занялась прокуратура. Звезде шоу-бизнеса грозит реальный тюремный срок за бесконечные схемы ухода от уплаты налогов. Серьезность намерений прокуратуры подтверждают депутаты Госдумы.

Ани, гражданка Украины, ранее вводила в заблуждение налоговые службы своей родины, утверждая, что её концертная деятельность идёт ей чуть ли не в убыток. После развода с мужем Лорак переехала в Москву и стала петь песню про тяжелое положение уже российским налоговикам, приправляя соусом "а-ля я гражданка другой страны".

Напомним, что фирма Ани Лорак была зарегистрирована в подмосковном Красногорске еще в 2015 году, при этом официальный доход за 2018 год составил около 50 миллионов рублей. И это не учитывая доходы от корпоративов. Различные эстрадные шоу, которые Лорак проводила последние годы в России, собирали целые стадионы. При этом происхождение денег, на которые закупалось оборудование, осталось невыясненным. Как-то даже сама певица призналась, что за один концерт зарабатывает по $50 тысяч, что дало повод для размышлений российским налоговикам. За последние месяцы российские налоговые службы периодически арестовывали счета компании Ани Лорак, требуя погасить задолженность.

Прокурорская проверка была начата на основании запроса депутата Госдумы Тамары Плетневой. Депутат ранее написала письмо генеральному прокурору И. В. Краснову, мол, к ней обратился гражданин А. Д. Попов, проживающий в Солнечногорске, с просьбой проверить источник происхождения денег украинской певицы, на которые она организовывает свою концертную деятельность, что особенно актуально в условиях, когда страна выходит из кризиса, вызванного пандемией.

Так что прокурорам был дан "зеленый свет", и поскольку певица является генеральным директором своей компании, то на нее персонально может быть заведено уголовное дело по статье 199 УК РФ "уклонение от уплаты налогов", что чревато наказанием (два года принудительных работ или тюремный срок до трех лет) или лишением права заниматься концертной деятельностью на срок до трех лет.

Стало известно, что Ани Лорак не на шутку испугалась из-за предстоящих перспектив, она даже попыталась найти защиту у бывшего покровителя Филиппа Киркорова. Но тот ей категорически отказал. Напомним, что в свое время, в начале нулевых, певец сам был обвинен в уклонении от уплаты налогов, его даже арестовали на несколько часов, с тех пор певец боится любых упоминаний о ФНС и прокуратуре. Поэтому обращение Ани Лорак с просьбой, чтобы ее махинации скрыли, в данной ситуации можно расценить как подставу своего коллеги.

Как стало известно, фирма певицы вскоре может быть закрыта. Хотя не исключено, что это как раз на руку украинской исполнительнице, ведь это позволит ей уйти от ответственности. На налоговые маневры Ани Лорак обратили внимание и другие депутаты в правительстве РФ. Ведь в то время как правительство рассматривает различные варианты сдерживания цен на продукты, такие представители шоу-бизнеса, как Ани Лорак, обкрадывают страну. Теперь остается ждать реакции от начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Казаковой. Тем более запрос о реагировании на ситуацию в соответствии с законами РФ в МВД уже был сделан группой депутатов. А если проблема вышла уже на такой высокий уровень — то Ани Лорак теперь вряд ли сможет отделаться очередными пустыми обещаниями