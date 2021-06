Александр Добронравов: "Танича раздражало, что я не был медийным"

О песнях для российских юмористов, Михаиле Таниче и оде Санкт-Петербургу рассказывает "Правде.Ру" композитор и певец Александр Добронравов.

Сергей Каргашин: Я так понимаю, что участие в шоу "Три аккорда" отнимает все жизненные силы, и песни в это время не пишутся…

— Нет, в этот период я все-таки написал. Мне позвонил мой давний друг Лион Измайлов. У нас с ним до этого было много песен, нас познакомил Михаил Исаевич Танич. Лион, Леня так поет, у него тенор, ля, си-бемоль легко берет, и хорошая прямо такая основа. Конечно, время прошло для экспериментов, но он прислал текст, я сразу же пишу музыку, он: "Это же для Елены Степаненко". Сразу мы ей отправили, она была восхищена. Летом будет песню премировать.

— Будем с удовольствием слушать! Вас связывали творческие отношения с Михаилом Таничем. Альбом выходил — "Территория любви".

— Он всегда меня называл: "Саша, Саня". "Саша, ну ты знаешь…" Его всегда раздражало, что я не был медийным, сравнивал все меня с Укупником, которого все знают. Он мне первому отдавал все песни, которые он как-то писал. Мы с ним работали как автор с автором, и он на меня всегда надеялся, я на него всегда рассчитывал.

Много заказных вещей вместе записали, песню о Сургуте — он никогда там не был, а написал идеально.

Был всегда открыт, всегда гостеприимен…

— В свое время вы написали на 300-летие нашего великого города Санкт-Петербург его гимн.

— Заодно поздравляю всех жителей Питера с 318-летием! А на 300-летие — был один журналист, главный редактор тогдашнего издания "Президент" Евгений Евгеньевич. Был вхож в администрацию президента. И он мне предложил:

У меня была музыка из древних каких-то студенческих времен. Нестандартная, со сложной гармоникой, но широкая, прямо такая мощная.

С Женей Муравьевым мы тогда плотно работали и творчески были едины. У нас хорошие отношения, я ему говорю: "Жень, подтекстуй". Понесли ее прямо в офис к Иосифу Кобзону. И он предлагает: "А давай, раз уж ты ко мне пришел, сделаем, как Майкл Джексон "We are the world". То есть каждый артист… Я это беру на себя".

И в итоге Иосиф Давидович, Лариса Долина, Ира Аллегрова, Сюткин, Басков, Бабкина, Саша Маршал, Глызин, Басков Коля, рэперы, Витя Салтыков, Алена Апина — все известные артисты, как-то связанные с Питером. На канале "Россия" как-то не очень приняли, а родной мой Первый канал взялся, и мы доделали.