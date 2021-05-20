Манижа в финале "Евровидения". Милонов негодует

Представительница России на музыкальном конкурсе "Евровидение" вышла в финал, дав возможность ещё раз попиариться некоторым политикам.

О жабах и фриках

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Виталий Милонов выступил с весьма ожидаемыми заявлениями в адрес певицы Манижи. Видимо, на фоне патриотических вибраций и каменеющих день ото дня духовных скреп парламентарий нанёс удар по одной из основ русской государственности — опоре России на многонациональный фундамент. Милонов выказал сомнения в том, что Манижа является "российской певицей".

Виталий Милонов заявил как авторитетный музыкальный критик, что Манижа не умеет петь и не может называть себя артисткой. Продолжив свою мысль, депутат деликатно сравнил Манижу с израильской певицей Нетой Барзилай, победительницей "Евровидения" в 2018 году:

"Ужасная жаба из Израиля победила два года назад — то же самое и с Манижей. Тем более сейчас самые низкие рейтинги".

Привлекут ли депутата Милонова за распространение фейков — большой вопрос, который, как это и принято, останется без ответа. Тем не менее выступление Манижи побило рекорд по просмотрам на YouTube-канале музыкального конкурса "Евровидение" среди всех участников первого полуфинала. Пользователи интернета посмотрели запись номера более 1,5 млн раз.

Ответит ли парламентарий за "жабу из Израиля" в контексте антисемитизма — также вопрос в пустоту. Равно как и за другие личностные эпитеты, которыми Милонов наградил Манижу:

"Да её выставят в качестве пугала и позора России, чтобы люди могли насмехаться над нашей страной, чтобы показать всему миру, что в России тоже есть фрики".

Модный приговор

Историк моды и телеведущий Александр Васильев заметил в образе Манижи и в номере в целом некий агрессивный посыл. Мастер обратил внимание на красный комбинезон и топанье ногами бэк-вокалистов:

"Значит, мы видим Россию грозной, топающей, красной и самоуверенной. Я сужу по картинке, которую увидел".

Полемизировать с Александром Васильевым, признанным авторитетом в моде и человеком с изящным чувством вкуса — неблагодарное дело. Тем не менее стоит заметить, что речь идёт о песенном конкурсе, когда необходимо удивлять и напором, и экспрессией, чтобы искушённый и утомлённый коронавирусом европейский зритель отдал предпочтение отечественной артистке.

Манижа и поёт о русских женщинах, которые способны не только коня на скаку остановить, но и в горящую избу войти. Кто-то и вправду не станет вникать в контекст и ассоциирует написанную Манижей музыкальную картину с Россией в целом. Хотя это тот самый случай, когда спето, как говорится, "о нашем, о бабском".

Сама подача с потоком текста очень напоминает разговор нескольких женщин, которые обсуждают что-то очень важное. А важным у женщин, как правило, бывает всё, что угодно. Причём такие собеседницы говорят отрывистыми фразами, часто не договаривая их до конца.

Для мужского слуха этот кажущийся поток сознания выглядит бессмысленной какофонией, а женщины при этом прекрасно слышат друг друга и понимают. Возможно, именно поэтому возникли сложности с восприятием номера российской конкурсантки.

Раздвигая рамки

Пройдя в финал конкурса с песней "Russian Woman", в классификации председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с "каким-то бредом", Манижа показала свою состоятельность как исполнительницы. Певица оказалась способной не только привлекать к себе внимание российской аудитории, но и взбодрить европейских слушателей, отдавших за неё свои голоса.

Манижа, по сути, оказалась в положении известных художников-бульдозеристов, когда советские партийные функционеры и дружный хор поддакивающей общественности выступили в роли непререкаемых экспертов их творчества.

Возможно, песня российской конкурсантки и не является музыкальным шедевром. Безусловно, каждый человек имеет право на свои оценки, в том числе и в системе координат безапелляционной вкусовщины, но радикальная рецензия от представителей власти намекает на то, что скоро парламентарии возьмутся и за музыкальные конкурсы:

примут специальный закон;

разработают регламент отбора конкурсантов;

утвердят инструкцию для песни и пляски;

возложат контроль за исполнением закона на Росгвардию.

Говоря же о пугале, фриках и позоре России, некоторым отечественным политикам всё-таки не стоило бы так открыто обращать внимание граждан на зачастую реверсивные характеристики. Идею с песней о русской женщине поддержали многие известные соотечественницы, принявшие участие в съёмках клипа, который стал частью выступления Манижи, в том числе:

Татьяна Буланова;

Чулпан Хаматова;

Катерина Гордеева;

Нюта Федермессер.

Раздвинув рамки, в которые хотели бы загнать исполнителей популярной музыки некоторые представители правящей политической элиты, Манижа разом ответила на всё свалившееся на неё критиканство:

"Если у вас возникает вопрос, почему я могу петь про русских женщин и являюсь ли голосом русских женщин. Я решила позвать на сцену более ста русских женщин, они вместе со мной поедут на "Евровидение". Они появятся на этих экранах, они будут петь так, как они хотят, они будут выглядеть так, как они хотят, и делать то, что они хотят. Я очень хочу показать их свободу".

Утрата солидарности

Исполнительница под флагом России уже в финале музыкального конкурса "Евровидение". Было бы весьма кстати со стороны "государевых людей" проявить вежливость к певице, да и элементарное уважение к стране, купировав хотя бы на время международного конкурса свой безудержный хайп на теме.

А вдруг Манижа завоюет европейские симпатии и победит в конкурсе? Шансы велики, ведь объединившиеся феминистки всех стран — "страшная сила". И тогда будет любопытно понаблюдать за комментариями именно тех политиков, которые энергичнее остальных самозабвенно хаяли певицу, претендуя на знание современных предпочтений любителей популярной музыки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.