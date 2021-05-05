Михаил Андреев: "У меня все стихи пришли сверху"

Как в Сибири ловится щука на бензопилу? Что первично — песня или стих? Как приходит вдохновение и что можно посоветовать молодым поэтам? С "Правдой.Ру" беседует поэт, автор песенных текстов Михаил Андреев.

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Михаил Андреев: "За "поэта-песенника" мог просто пришибить"

Сергей Каргашин: У тебя со многими исполнителями очень хорошие отношения. Вот с Николаем Расторгуевым ты дружишь. Я читал, что в Сибири вы ходили на охоту и он поймал щуку с помощью бензопилы.

— После бани надо было в озере плавать. И Коля говорит: "Давайте я бензопилой вот эту лунку, куда мы будем нырять, выпилю". А там щука на лед шмыгнула и под пилу попалась. Вторую он поймал и приносит нам два огромных куска щуки. Говорит: "Сибиряки, вы не знаете, что сейчас вот самая мода — бензопилой рыбу ловить?"

— Поэт кормится стихами, за одни слова к песне ты вообще получил миллион рублей. Это правда?

— Конечно. Я через все прошел. Это известная песня, но разглашать коммерческую тайну не могу.

— У тебя много известных артистов: София Ротару, Дима Билан, Стас Михайлов, "Золотое кольцо", "Корни", "Фабрика", "Любэ"… Но у тебя еще более 10 поэтических сборников. Для тебя что первично — стихи или текст песен?

— Я пишу в основном стихи. Но когда какая-то разминка нужна или как-то что-то нужно — тогда могу песенный текст. Он все же на втором плане.

- Сумишевский, кстати, тебя поет… И эта песня тоже звучала на концерте в "Крокусе". Я еще думал: "Может быть, ты в зале сидишь?"

— Нет. Пока ситуация сложная с вирусом, я стараюсь никуда не ходить.

— Хорошо, что до пандемии ты провел шикарный концерт в Кремле.

— Для меня это невероятно большое событие. Матвиенко сидел рядом и говорит: "Посмотри, поэт собрал полный зал народа".

— А в планах у тебя что стоит сейчас? Может, мюзиклы, может, какая-то поэма пишется?

— Я в основном по стихам. Надо скоро новую книжку выпускать. Если стихов много и их не выпускать, они давят, "плачут", им надо в книге быть.

— Я знаю, что в Томской области ты почетный гражданин. В поселке Кисловка есть улица твоего имени. Но это вообще круто, когда при жизни поэта…

— Да мне неловко, лучше об этом не рассказывать… Да, это есть.

— Так тебя земляки оценили.

— Я постоянно езжу по области, встречаюсь с людьми в библиотеках. Многие начинающие поэты показывают мне свои стихи.

Откуда стихи берутся

— Ты пишешь головой или сердцем?

— Только сердцем, без вдохновения никуда.

— А вот если заказали тебе? Позвонил вот Матвиенко и требует.

— А он когда звонит, вдохновение сразу включается. Ходишь, перебираешь черновики, пробежка, на турнике поотжимаешься. Зарядишь себя вот так. И отсюда прёт просто.

— У каждого автора есть история, что какое-то стихотворение ему кто-то нашептал свыше. Как "Дорогие мои старики" у Симона Осиашвили и Саруханова. А у тебя?

— У меня все стихи пришли сверху. И композиторы все за пару секунд пишут музыку. Если рифма нужна там какая-то, ты даже не думаешь. Там в сознании вокруг земли два раза облетишь. Вот так вот само.

— Ты говорил о себе где-то, что ты "человек влюбчивый". Что даже еще в школе влюблялся в учителей. При этом ты с женой уже много лет…

— Я поздно женился. Я хотел славы, издавать книги, только этим и занимался. А влюбчивость — нормальное явление для поэта.

— Молодым поэтам, которые приносят стихи, ты что советуешь?



— Русский язык настолько могуч! Вот с Игорем Матвиенко мы едем на машине, и он говорит: "Михаил, смотри, как хорошо звучит второе "н" в слове "деревянный", как благозвучно звучит." Вот когда человек это понимает… что точность эмоциональная должна быть, точность, звук должен звучать. Иногда прям впиваться, что кайф ловишь от строчки. Потому что неожиданное звучание этого набора слов. Есть смысл, есть эмоция и есть ещё вот эта упругость строчки. И вот этому я бы пожелал научиться молодым поэтам.

— А у нас сейчас, когда нет никакой цензуры, часто коверкают этот русский язык. Эфир засорен, и наши дети все это слышат и смотрят. Что можно сделать, чтобы не было этого мусора?

— Да ничего не сделать. Главное — воспитание, оно происходит на кухне. Если учительница по математике не может привить ученику доброту, то бабушка должна его прижать, сказать: "Вот есть со сметаной оладушки". И никакие "Тик-Токи" не испортят личность, если есть бабушка. Японская пословица: "Если нет бабушки, вы ее купите". Мамы-то у нас на работе выматываются. Плюс книги хорошие. В подростковом возрасте Пушкин, Толстой трудно понимается. Читать можно Ахматову, Цветаеву, Пастернака, Рубцова, Тряпкина, Астафьева. Много, много кого можно читать и учиться…

Мы любим Родину — место, "где лучше клюют окуньки". Мы любим вот эту пчелу, которая "до самого нас провожает дома". Мы любим "траву, которая встает на цыпочки, чтоб раньше всех увидеть солнце". Мы этим живём, этим будем жить. Это прививаем своим детям и своим внукам — любовь к Родине. Потому что слова "патриотизм" и "любовь к Родине" — это разные понятия. Любовь к Родине — это высокое понятие, оно внутри нас, оно у нас всегда было и будет.