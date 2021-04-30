Семен Канада - о Маниже, дуэте "Два океана" и надоевших артистах

О судьбе девушки из распавшейся "Непары", необходимости "сита" для качественной музыки и наградах от Министерства обороны "Правде.Ру" рассказывает музыкант, автор песен Семен Канада. Без Манижи, отметим, тоже не обошлось.

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Семен Канада — как снять клип у себя дома

Сергей Каргашин: У тебя, наверное, в общей сложности миллионов 40 просмотров на один только клип?

— Я всегда, когда снимал с какими-то режиссерами клип, в пример ставил фильм "Гараж". Они предлагали сценарии безумные — я говорил: неинтересно, снимите этот фильм, просто в одной комнате, за счет энергетики, лиц, мимики. И в итоге "Гараж" мне снял Иван Щеголев, настоящий.

— Поговорим о тебе еще как о продюсере. Два года назад ты взялся за новый дуэт "Два океана".

— Все знают проект "Непара", который закончил свое существование. Там была и есть очаровательная певица Виктория Талышинская. И директором у распавшейся "Непары" был мой товарищ Алексей Кудрявцев. Он попросил помочь ее раскрутить, я говорю: я не вижу ее сольно.

И тут ей послал песню Володя Курто, писавший для Лободы, Билана… Очень они, Вика и Володя, пришлись друг другу по вкусу, и тут я решил объединить усилия, сделать из них дуэт. С удовольствием, потому что у Вики нет никаких дешевых понтов, как у некоторых артистов.

Мы пообщались и поняли, что можно делать серьезное красивое (что для меня особенно важно) дело. Сделали просто очень красивый репертуар, песни, красивые аранжировки. поскольку у меня своя студия, мы это все там записали. Выпустили первый альбом, сейчас над вторым работаем. Ребята уже выступают за гонорар и звучат на самых крутых радиостанциях.

— В этом проекте действительно есть что послушать. К сожалению, сегодня в шоу-бизнесе очень часто материал некачественный, все смешивается в одну плохую песню. Почему так проваливается качество?

— Я сам в свое время настрадался от разных худсоветов, но на сегодняшний день считаю, что должны быть какие-то тормоза для этого! У нас огромная проблема с музыкальным воспитанием, привитием с детства нормального музыкального вкуса.

— Детей воспитывает интернет…

— Потому что все время в эфире одни и те же надоевшие артисты. Дети начинают копаться в интернете и находят для себя новые вещи. И из-за отсутствия вкуса раскручиваются "артисты", которых называть так преступление! Среди всего этого негатива есть много и талантливых ребят, которые и в плане коммерческом, и в творчестве срабатывают хорошо.

Потому интернет — это хорошо, но какое-то "сито" должно быть. Телевидение и радио не должно крутить одного артиста, нужно способствовать какому-то выбору.

Об интернете

— В этом году на "Евровидение" от нашей страны посылают Манижу — как твоя оценка, нормально или...?

— Это однозначно талантливый человек. Спорный вопрос насчет самой песни — кому-то нравится или нет — но в ее таланте сомнений нет. Голосую обеими руками "за".

— Слышал такую версию, зачем ее посылают — чтобы она заведомо проиграла, чтобы к нам не приезжало "Евровидение", потому что это лишние расходы.

— Бредовая версия. Наше телевидение билось бы с удовольствием за "Евровидение" — это большое количество рекламодателей, спонсоров…

— Для телевидения хорошо, а для страны в целом?

— Вообще без проблем! Это же всегда фидбек, и если на уровне, то это здорово для страны. Как мини-олимпиада. Мало того, что я несогласен, я в принципе сделал бы некие ставки на то, что Манижа может выиграть.

— Увы, к России отношение сейчас за рубежом не слишком хорошее.

— Да, наверное, так оно и есть… Она лицо неоднозначное. Я смотрю на это как музыкант, продюсер и убежден, что выбор на 100% правильный. Для Европы этот формат очень интересен, вот такой именно, такая подача артиста. Я считаю, все отлично.

Встану за кого-то, но не за себя

— У тебя много патриотических наград, от МВД, от Министерства обороны, даже есть орден Ломоносова. За какие заслуги тебя отмечали наградами?

— У меня реально много наград, они все официальные. Я не очень люблю на эту тему говорить, хвастаться. Но я реально бывал в горячих точках, ездил в бронетранспортерах, где мне давали автомат и говорили, что делать в случае чего. Очень меня трогает, когда спецназовцы огромные на некоторых песнях вставали и просто плакали. Как на песне "Спасибо, Господи, за все", которую Маша Чугреева-Пашутина, дочь Пашутина Александра, народного артиста, написала.

Был там, куда меня просили, где я чувствовал, что я нужен. И если буду нужен опять, смогу поддержать наших ребят, которые реально нуждаются в этом.

Приходили, говорили: "давай заполним документы, подадим на звание заслуженного артиста". Я на это смотрю совершенно по-другому, ничего я заполнять не буду, не буду просить и так далее. Если посчитают, что я достоин этого звания...

— Под лежачий камень вода не течет… У меня много знакомых народных артистов, и они четко идут к поставленной цели.

— Но у меня немножко другой принцип. Я за кого-то пойду, буду требовать, и я добьюсь. Вот когда будет касаться моего товарища или просто талантливого человека. Но за себя я никогда — я это говорю совершенно честно и откровенно — я никогда ни одного раза никого ни о чем не просил.