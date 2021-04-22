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Автор Сергей Каргашин

Олег Иванов: "Лечит музыка, которая выше пояса"

Шоу-бизнес

О работе в Союзе композиторов, Михаиле Евдокимове и юбилейном концерте вместе с "Правдой.Ру" вспоминает композитор, народный артист России Олег Иванов.

Олег Иванов: "Лечит музыка, которая выше пояса"

Читайте начало интервью:

Олег Иванов: "Каждый день писал по песне, а то и по две!"

Сергей Каргашин: Помимо того, что ты пишущий композитор, ты еще занимаешься активной деятельностью. В Союзе композиторов возглавляешь песенную комиссию, сидишь во многих жюри, участвуешь в фестивалях. Это не отвлекает? Или, наоборот, добавляет энергии?

— Союз композиторов — особая история. После окончания Новосибирской консерватории я два года был ответственным секретарем в его сибирской организации. Здесь еще до завершения песни можно что-то от коллеги услышать, внести новые тенденции в песенном жанре, услышать их. Это живое общение, которое не оценишь материально.

Как в истории музыки была могучая кучка — композиторы, которые помогали друг другу. Так и в Союзе композиторов очень дружеская, товарищеская, профессиональная атмосфера. И один из главных вопросов — кадры.

— Приходит талантливая молодежь?

— Есть и молодежь, и не молодежь. Но коронавирус отразился на работе Союза, и в течение года он не собирается. Думаю, все равно это закончится, у России вакцины оказались лучшими в мире. Год был тяжелый, без концертов, но зато я написал около десяти новых песен, а это для меня сейчас довольно много.

И мюзикл написал для детей "Большая перемена" — это для Центра национальных искусств в Салехарде. Сценарий и стихи моего постоянного соавтора Натальи Потеминой.

Музыка, зовущая к небу

— Такой вопрос: музыка лечит?

— Да! Настоящая музыка, которая выше пояса, зовущая в небу, к звездам.

— Я где-то слышал, что к песне "Товарищ" ты даже не сочинял музыку, а кто-то свыше надиктовал.

— Да никто не диктовал. Я просто сборник Александра Прокофьева на пианино поставил, прочитал. Наметил — вот первый, второй запев, припев, и спел ее ровно на три минуты.

— У тебя еще подобные случаи были, чтобы вот так песня легко заходила?

— Очень многое быстро сочинялось, но так никогда больше.

— То есть это был дар свыше…

— Абсолютно.

— Так было у Саруханова с песней "Дорогие мои старики", у меня с песней "На горе на горушке", которую Миша Евдокимов исполнял…

— В Сибири "На горе на горушке" считают народной песней, то есть выше уже ничего нет. Миша Евдокимов ее гениально спел, Юрий Мартынов шикарную музыку написал.

Родина и юбилей

— Расскажи об Алтае — там ведь ты родной человек, тебя безумно любят.

— Я коренной алтаец, родился и вырос в Барнауле. Там у меня родители похоронены, дед, бабушка. Если бы не было моей бабушки, не было бы меня как музыканта, она замечательная певунья была. Она заметила, что я в люльке лежу и что меня привлекают только музыкальные игрушки.

Очень много написано об Алтае. Это, прежде всего, песня "Мой край", которую чудесно спел опять же Михаил Евдокимов. А написана она на стихи Евгения Скворешнева.

С Евдокимовым связывала меня очень большая дружба, духовная близость. Мы с ним часто оставались один на один, поднимали проблемы, строили планы. И это все было нарушено его решением стать губернатором. Это было очень мучительное решение, но его толкали к этому люди, которые сыграли на его желании улучшить ситуацию в крае. Это решение оказалось трагическим — мы потеряли уникального артиста.

— Патриота. Он очень любил свой край и Россию.

— Конечно. Ему мешали работать на месте, были очень серьезные силы. Народ его любит безумно.

— Давай перенесемся в 2018 год — ты в этот год получил премию Союзного государства России и республики Беларусь. Был юбилейный концерт, об этом поговорим.

— Я безумно благодарен здесь Льву Лещенко… я его не просил, он сам сказал: "Олег, давай я тебе помогу". Он стал генеральным продюсером, составил репертуар, обзванивал участников. И его авторитет сыграл решающую роль — в концерте приняли участие звезды российские и белорусские, он в течение двух часов транслировался по Первому каналу. И генеральный директор Кремля Петр Шаболтаев всячески помог в этом нелегком проекте.

Белоруссия - моя судьба. Она началась с песни "Горлица", которую я написал на первом курсе. Потом были "Олеся". Печки-лавочки", "Глухариная заря", "У криницы", "Завалинка". И "Песняры", которые спели "Печеную картошку". "30 тысяч дней"…

Дима Колдун прекрасно записал мою песню на стихи Рождественского "Любить друг друга", спел ее в дуэте с Жасмин. Но прежде всего, это, конечно, дружа с "Сябрами" и Натальей Ярмоленко. Прежде всего. И вот этот проект и явился фундаментом для присуждения премии Союзного государства в области литературы и искусства.

А мы же с тобой написали вариант его гимна! Эта работа очень нравится Ярмоленко и Николаю Баскову, которые спели этот гимн.

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы лев лещенко олег иванов михаил евдокимов
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