Олег Иванов: "Каждый день писал по песне, а то и по две!"

Скромный студент мединститута, Олег Иванов стал одним из самых известных советских композиторов. Его 16 раз номинировали на "Песню года", он стал народным артистом России. Конечно, такой человек должен был стать гостем "Правды.Ру"!

Сергей Каргашин: Ты закончил Алтайский мединститут с красным дипломом, тебе пророчили большую медицинскую карьеру. Что вдруг так изменило жизнь, что ты стал песни писать?

— Я стал их писать на первом курсе мединститута. Шел домой и вдруг поймал себя на том, что в голове звучит мелодия, причем не известных песен, а моя. Пришел домой, сел за пианино, сыграл — так песня и родилась. И уже 7 ноября на праздничном концерте две-три моих песни спел солист Валерий Бездольев.

А почему так судьба повернулась после вуза — потому что был грандиозный успех песни "Товарищ" на стихи Александра Прокофьева "Я песней как ветром наполню страну". В честь 25-летия Победы над фашистской Германией состоялся Всесоюзный конкурс на радио "Юность". Это был закрытый конкурс — не знали, кто автор той или иной песни изначально.

Потом председатель жюри Александра Пахмутова мне рассказывала, что все понимали, что победит "Товарищ" в исполнении Аиды Ведищевой. И когда узнали, очень многие вздохнули с облегчением.

— Твои песни пели все лучшие исполнители СССР — Лев Лещенко, Ренат Ибрагимов, Ольга Воронец, Иосиф Кобзон. Когда ты понял, что идешь по дороге музыки, что ты композитор — что у тебя в душе происходило?

— После песни "Товарищ" была "Горлица", которую подхватили "Самоцветы". И "На чем стоит любовь" — это "Веселые ребята". Три песни, которые были в самом верху шорт-листа. И письма приходили на песню "Товарищ" в течение двух лет.

С первого курса медуниверситета я почти каждый день писал по песне, а то и по две. Сначала подражал любимым композиторам: Пахмутова, Богословский, Фрадкин, Микаэл Таривердиев.

А потом мой барнаульский друг Анатолий Макеев приобщил меня к творчеству группы "Битлз". Я стал заядлым битломаном, и ту революцию, которую они совершили, я как бы подхватил и вошел в итоге в число композиторов, которые формировали репертуар вокально-инструментальных ансамблей. Такие песни, как "Тебе, я знаю, все равно", "Песня моя, песня", "Горький мед", "Талая вода", "Зацветает краснотал".

Технология и душа

— Такие в советское время были добрые, светлые песни, мелодичные! Как ты оцениваешь сегодняшнюю эстраду, шоу-бизнес?

— Непростой вопрос. Весь мир очень изменился. Появились нереальные технологии, и она отразилась во многом в песенном жанре. По сравнению с теми великими песнями, и советскими, и мировыми, которые были в ХХ столетии, — есть хорошие песни, есть. Но нет тех мировых хитов, которые делали Стиви Уандер, Том Джонс, "Битлз", "Роллинг Стоунз"… Возьмите содержание старых "Песен года" и то, что сейчас.

— Небо и земля.

— Хорошо, если одна, две или три песни тебе понравятся и западут в душу. У нас успешно работают многие талантливые певцы, композиторы, поэты, но очень много песенного мусора. На молодежном радио 15-20 песен звучат как одна, с тем же темпом, настроением.

А что самое ужасное — поэзия на 99,9% просто отсутствует. Намеренно искажается язык, как будто поет то ли африканец, то ли американец, который плохо его знает. И если человек поет на нормальном русском языке, он часто мимо молодежи определенного воспитания. А за столом такие песни петь не будешь. Пройдет год, три — они забудутся.

У нас есть замечательные авторы, но это все классическая песня — Олег Газманов, Игорь Николаев, очень интересен Максим Фадеев.

— Сейчас много молодых певцов и певиц, которые реально не могут петь. Но у них миллионы подписчиков в соцсетях. Ту же Бузову сперва серьезные певцы не воспринимали, но она вошла в их круг.

— Конечно, она не певица. Она обладает такой харизмой, внешними данными, нереальной возможностью самоуверенности в том, что она лучшая — это все на людей действует. Она пользуется как раз теми возможностями, которые дает современная студия, звукорежиссура. Ты записываешь что угодно, а звукорежиссер делает как надо.

— Только прошел день рождения Аллы Пугачевой. Как ты к ней относишься?

— Недавно по телевидению был юбилейный концерт Ильи Резника. Там выступали наши топовые исполнители, и в конце вышла Алла Борисовна. И первой своей песней как исполнитель убрала все, что до нее было.

Ее имя стоит рядом с лучшими именами — уникальная певица и удивительно работоспособная. У нее нет ни одной проходной работы.