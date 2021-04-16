Группе "Ногу свело" сорвали гастрольный тур

Фронтмен группы "Ногу свело" Максим Покровский выступил с заявлением на своей странице в Instagram и сообщил о срыве гастрольного тура.

Запах важных кабинетов

Максим Покровский рассказал, что он здоров, и показал в кадре справку, что с COVID-19 он не дружит. Билеты, по его словам, продаются отлично, а города согласны принять у себя известный коллектив. Музыкант огорчён из-за срыва гастролей по Сибири. В рамках тура, который планировался с 25 апреля по 6 мая, группа "Ногу свело" должна была выступить в:

Омске;

Новосибирске;

Барнауле;

Томске;

Кемерове;

Красноярске;

Абакане;

Иркутске.

Лидер группы "Ногу свело" недвусмысленно дал понять, что власти приложили руку к случившемуся, и он надеется, что осенью его музыкальный коллектив всё-таки сможет порадовать своих поклонников:

"В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт "Ногу свело" состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет. Мы и наши промоутеры сделали всё возможное и невозможное, чтобы сохранить эти даты, но всем понятно, откуда ноги растут".

COVID всё спишет

Произошедшее не удивило, но всё-таки оставалась надежда, что обитатели "важных" кабинетов не станут действовать так прямолинейно и фактически запрещать выступления артистов, шантажируя концертные площадки их закрытием.

Пандемия и вправду — отменный повод для камуфлирования любых репрессивных действий и фильтрации нелояльных властям музыкантов. Политика двойных стандартов вовсю практикуется, когда нужно придумать относительно благовидный повод, чтобы не допустить проведения того или массового мероприятия, в том числе и концерта.

COVID же всё спишет! Когда проводятся концерты в Кремлёвском дворце в присутствии больших начальников со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями предписаний Роспотребнадзора, то проблемы нет. Зрители сидят, не соблюдая дистанции, без масок и перчаток — и ничего. Концертную площадку не спешат закрывать, а уж наказывать кого-либо из организаторов и подавно.

Совесть свело

Покровский прекрасно отдаёт себе отчёт, чем вызвана обструкция, приведшая к отмене концертного тура. Музыканты не раз за последние годы выпускали клипы на злобу дня, обозначая свою гражданскую позицию. Максим Покровский не раз выступал с обращениями к своим поклонникам, давая оценки тем или иным резонансным событиям:

поправкам в Конституцию России;

протестам в Белоруссии;

протестам в Хабаровске;

аресту и приговору Алексею Навальному.

Говоря о Навальном, Покровский заявил, что всё происходящее "давно заходит за рамки допустимого", и потребовал освободить оппозиционера.

Недавно, рассуждая об отличиях Советского Союза и нынешней России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что сейчас страна является свободной. И в этом он прав, потому что при СССР не стали бы даже придумывать повод, чтобы:

запретить концерты;

положить на полку фильм;

отлучить артиста от профессии и закрыть ему доступ на радио и ТВ;

отобрать паспорт и вышвырнуть из страны.

Просто вычеркнули бы человека или целый творческий коллектив и забыли бы "до особого распоряжения". Как же выглядело позорно, когда имя Савелия Крамарова вырезали из титров картины "Большая перемена", притом что его самого оставили в кадре. Даже песне "День победы" на всякий случай поначалу не дали возможности выйти к широкой публике.

Сейчас же, в эпоху так называемой суверенной демократии, запретительная система старается всё-таки делать вид, что соблюдает приличия. Получается не очень, но это тем не менее даёт возможность представителям правящей политической элиты на голубом глазу рассказывать о свободной стране.

За последнее время из-за проявления артистами своей гражданской позиции так же внезапно срывались концерты таких популярных групп, как:

"Машина времени";

"Френдзона";

"Кровосток";

IC3PEAK;

рэперов Хаски и Face.

Запретительная баланда

Артисты и музыканты, чьи политические взгляды не согласуются с идеологическими трендами правящей политической элиты, пока ещё имеют возможность контакта с аудиторией, благодаря интернету. У их советских коллег были весьма скромные возможности, которые ограничивались аудиозаписями и квартирными концертами.

Вероятно, существующая информационная лазейка в виде социальных сетей сильно докучает номенклатуре, что наглядно продемонстрировали действия властей в отношении Twitter, Telegram и угрозы в адрес других иностранных интернет-платформ.

Жирный повод всех прикрыть пока не найден, хотя уже заметны его очертания. Возможно, репрессивные меры в отношении непослушных соцсетей власти применят, как это было в советское время, "по просьбам трудящихся". Вот только эти самые трудящиеся в наше время вряд ли обречённо проглотят очередную порцию запретительной баланды.

Если всё же вырастет стена "суверенного" интернета, то власти, как это принято, обвинят в "вынужденной" цензуре всё тех же таинственных западных кукловодов, иноагентов, печенегов с половцами и COVID-19.

То, что у граждан есть своё мнение по тем или иным поводам, отличное от "линии партии", с которым надобно считаться, видимо, не в счёт. Судя по устоявшимся трендам, страна постепенно становится действительно свободной от плюрализма мнений. Людей последовательно приучают к публичному единомыслию. Кого-то с помощью пенитенциарной системы, а кому-то пока только срывают концерты.