Манижа считает себя настоящей русской женщиной

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение", столкнулась с откровенной ксенофобией.

Свой — чужой

Манижа Сангин, давая интервью иностранным журналистам, рассказала, что она прошла путь от ксенофобских насмешек в школе до скандала с "Евровидением". За годы жизни в России Манижа сумела преодолеть и свои собственные страхи, вызванные чужими националистическими заморочками, и смогла в полной мере принять российский менталитет:

"Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право!"

Говорить об этом певицу заставила неадекватная реакция некоторых граждан, посчитавших, что Россию не может представлять таджичка, даже та, которая считает себя русской женщиной. Тут хейтерам Манижи не повезло — на стороне уроженки Таджикистана и гражданки России стоит Статья 26 Конституции страны:

"Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принуждён к определению и указанию своей национальной принадлежности".

Решила Манижа, что она по своему ментальному содержанию русская, и никому ничего она не обязана доказывать. Как и не пришлось предпринимать какие-либо усилия в этом плане африканскому студенту, который в далёком моём советском детстве зимой бежал к остановке редкого автобуса, стараясь на него успеть.

В Москве в ту пору зимы были суровыми, без баловства в ноль градусов по Цельсию. Я, в ту пору школьник, занимал почётное место на задней площадке дребезжащего на колдобинах ЛиАЗа и индифферентно, как и остальные утренние пассажиры, наблюдал за спринтерскими способностями африканца в русской шапке-ушанке.

Заскочив в автобус, парень громко и по-русски выдохнул, подведя итог своим стараниям, что моментально заставило остальных пассажиров проснуться, дружно засмеяться и принять иноземца как своего, родного:

"Ух! Как я ******** (аналог — устал заниматься сексом), *** (аналог — женщина с низкой социальной ответственностью)!"

Певица и подвижник

Популярность Манижи в Рунете вполне внятно отвечает на все ксенофобские заморочки, а заодно и на заявления некоторых политиков и музыкантов, которые посчитали творчество Манижи Сангин "бредом" и "не песней".

Возможно, под "правильной песней" критики Манижи понимают пафосные корпоративные рулады, которые исполняются в сопровождении военного хора на торжественных концертах, посвящённых профессиональным праздникам. Такие музыкальные произведения невольно переносят в советское прошлое, когда тексты фактически отличались лишь названием профессии их героев.

Известные российские исполнители, которые уже давно не баловали своих слушателей новыми хитами, вовсю критикуют Манижу за её конкурсную песню. Видимо, певица пока для них так и осталась непонятой, как непонятыми были и Little Big, несмотря на их успех как в России, так и за её пределами.

Сама же Манижа объяснилась и рассказала тем, кто сам не в состоянии понимать и чувствовать музыкальные произведения, что саркастичная лирика её конкурсной песни Russian Woman вдохновлена опытом общения с людьми, которые советуют ей похудеть или часто спрашивают, почему у артистки до сих пор нет детей, хотя ей уже почти 30 лет:

"Мы знаем, что подобные слова могу травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери".

С подобного рода нравоучениями, пропитанными концентрированными стереотипами, которые многие считают возможным менторски доносить до других людей, сталкивалось достаточное количество слушателей. Возможно, и это обстоятельство послужило ещё одним поводом, чтобы откликнуться на творчество Манижи голосованием за её поездку в Нидерланды на конкурс "Евровидение".

Стоит напомнить, что Манижа Сангин активно выступает за принятие закона в России, который бы защищал женщин и детей от домашнего насилия. То есть девушка не только рекламирует здоровый образ жизни, сотрудничая с мировым брендом adidas, но и болеет за решение проблем, с которыми сталкивается немалое количество граждан.

Эх, Macarena…

Негативная реакция в Совете Федерации на текст песни Манижи представляется довольно странной. Ведь если Манижа победит в конкурсе, то сенаторы и депутаты Государственной думы, вероятно, будут в первых рядах тех, кого станет распирать от повода выступить с патриотическими заявлениями. А хиты бывают разными, даже с довольно пикантным содержанием.

Так, внезапно один из любителей музыки поинтересовался словами песни Macarena испанского дуэта Los Del Rio. Помнится, эта песня звучала в России повсюду, конкурируя с успехом "Белых роз" группы "Ласковый май". В своём видеообращении в TikTok, которое набрало более 1,2 млн просмотров и более 304 тысяч лайков, мужчина поделился своим лингвистическим открытием:

"Речь идёт о женщине, парень которой собирается пойти в армию, а она, когда его нет, устраивает секс втроём с двумя его лучшими товарищами. Без шуток. Погуглите. Какого черта!?"

Автор видео рассказал, что Macarena была хитом школьных дискотек, впрочем, как и в России, что он был потрясён обретённым им знанием. Его подписчики согласились с ним:

"Смешно. Подожди, мы так много танцевали под эту песню, я никогда не знал!" "На самом деле…спасибо, ты испортил мне детство!" "Братан, мы буквально танцуем под эту песню на свадьбах!"

В этом смысле песня Манижи, отличающаяся оригинальным битом, окрашенным в русские музыкальные тона, вполне может приятно удивить европейскую аудиторию и, возможно, стать хитом, пусть и не таким запоминающимся, как легендарная Macarena.

Достойна поддержки

Вероятно, всё же не стоит поддаваться влиянию политических всезнаек и пенсионеров отечественной эстрады. Полезно было бы дать возможность Маниже показать себя на европейском смотре песни и пляски. Ведь далеко не все песни, которые кажутся с первого прослушивания "не очень", являются таковыми для аудитории, которая погружена в современные музыкальные тренды.

По мне, так следовало бы говорить не о национальности гражданки России, а поддержать Манижу в её попытке взять первое место. Славу России создавали не только русские по национальности. Никому же в голову не придёт пенять Александру Пушкину на африканские корни. В этом смысле можно и солидаризироваться с мнением президента Таджикистана Эмомали Рахмона:

"Так держать! Хвала и уважение ей, что она не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом. А сейчас она — гражданка России".