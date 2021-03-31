Юрий Кузнецов: "Народный артист - пережиток советского времени"

В гостях у "Правды.Ру" певец, композитор, продюсер, актер Юрий Кузнецов-Таежный. Тот самый, сыгравший Михаила Круга, но у него есть и другие проекты. Об этом, об отношениях с Михаилом Евдокимовым и политических пристрастиях вообще он рассказывает в эксклюзивном интервью.

Читайте начало интервью:

Актер Юрий Кузнецов: "В моей магнитоле крутился только Михаил Круг"

Сергей Каргашин: Расскажи о своем продюсерском проекте. Был же такой фильм в три серии про Степаныча с Ильей Олейниковым в главной роли.

— Мы с Ильей Львовичем очень дружили, и очень жаль, что он ушел из жизни, потому что были большие планы, заготовки других серий. Он был совершенно гениальным актером. Кроме того, я еще там играю полковника Кузнецова, смешного милиционера, который все на "гэ".

Мы не стоим на месте. Недавно я доделал в качестве генерального продюсера фильм, который называется "Новенький". Перевели его на английский и пытаемся показывать на фестивалях. Я думаю, что осенью будет ограниченный прокат. Молодежный фильм, 17-летние ребята играют.

— А там есть известные актеры?

— Лена Ксенофонтова, Дима Ульянов. Я там играю директора школы, а еще практически всю музыку написал сам. И стал саунд-продюсером, потому что там есть и не моя музыка, есть пара песен группы PIZZA. У меня еще две песни на английском языке здесь.

— Музыка и слова все твои?

— Музыка моя, слова мне пишут на английском языке. Есть еще 11 новых англоязычных, но записать их все не получается, времени не хватает. На английском языке пишет мне мой большой друг Саша Виста, это мой Берни Топин. У Элтона Джона был единственный всю жизнь текстовик — Берни Топин. Они были очень созвучными.

Последние наши работы надо срочно записывать. Может быть, после майских съемок. Надо садиться в студию, делать погружение.

— Отключаться от всего мира.

— Конечно. А если я снимаю кино, концерты идут — башка квадратная. Хочу выйти с предложением в Госдуму, чтобы у нас в сутках было не 24 часа, а хотя бы 28.

— Боюсь, она не поможет.

— Госдума и до сегодняшнего дня мне мало помогала.

Можно ли в политику с душой

— Вот осенью будут выборы в Госдуму. У тебя есть какие-то политические симпатии?

— Нет партий, которым бы я симпатизировал у нас. Мои симпатии сейчас находятся в русле социал-демократической партии Германии, где Шрёдер. Эта партия — чуть-чуть левее центра, но это сильные государственники. И в то же время важная тема о развитии малого и среднего бизнеса. Только не в разговорах, а реальная поддержка.

Социал-демократия — политика, обращенная к людям. Они не должны быть безработными, ощущать сегрегацию. Должен быть мощный государственный сегмент экономики. Сейчас у меня не получается отдать кому-то предпочтение.

— Я знаю, что ты всячески поддерживал Михаила Евдокимова, когда он на губернатора пошел.

— Сначала я его отговаривал, но понял, что бесполезно. Он же долго думал, не сразу согласился. А потом пошел, как слон на новые ворота. И похоже, что он последний из народно выбранных губернаторов. Потом уже начали назначать, а его просто выбрали, и не было никакой подтасовки.

— Поддержка была огромная по всему краю.

— Любили его и до сих пор любят. Увы, он проработал только год и пять месяцев, потом погиб. Он не успел сделать то, что хотел, но что-то успел все-таки. Он стал народным героем, как Стенька Разин, хотя депутатский корпус его подъедал потихоньку. Я же провожу фестиваль народного творчества памяти Михаила Еводокимова — "Земляки".

— Я видел своими глазами это.

— В прошлом году не провели из-за пандемии. В этом году непонятно что будет. Может быть, все уйдет на следующий год. Но пока я могу — буду помогать, во всем этом участвовать.

В Белокуриху едешь, раз — заскочил к Мише на могилку, выпил 50 грамм водки. Помнить надо всегда. Без людей, без пиара, без лишних фотографий или каких-то съемок. Он же мне был как старший брат, очень близкий. Я многому у него научился. Он был фантастический пародист, здорово пародии делал.

— Парадокс еще в том, что у него нет звания народного артиста. Он заслуженный, по-моему.

— Высоцкий не был заслуженным, тем не менее он самый народный из всех. Мне с трудом представляется, что Фрэнка Синатру можно назвать народным артистом Америки. Это в некоторой степени пережиток советского времени… Если человек пользуется спросом, популярностью, он знаменит, его песни поют, он востребован, то он народный и есть.

У нас приедешь в театр в маленьком городе, видишь фото: "народный артист". А кто это? Он, может быть, своей жизнью подтвердил звание народного. Но мне кажется, быть популярным в маленьком городе и быть народным в рамках всей страны — это разные вещи. Булдаков покойный тоже не был народным.

— После гибели Михаила Сергеевича многие говорили, что авария была подстроена, были до этого провокации. Какие-то силы хотели убрать его.

— Да, но хотелось бы верить, что это несчастный случай. Иначе все в нашей жизни сложнее, чем мы представляем. Ведь был конфликт Миши с министром внутренних дел Алтая.

— И убрали машину сопровождения ГАИ.

— Кто-то решил насолить. Он уже написал заявление об отпуске с последующим увольнением "по собственному", Миша уже ждал другого генерала. Может быть, там бы все зачистилось и было по-другому. А он оставил предыдущую власть… Не был он политиком.

Когда его подвел глава местного парламента, он был в шоке: "оказался предателем". Я говорю: "Миша, это для него не предательство. Это для него маневр. Он политик, а ты не политик. Для тебя это предательство. Для тебя это вызов, потому что ты другой. Ты совершенно другой человек". У него была душа живого человека.

— Получается, с живой душой в политику лучше не идти.

— Или это должна быть закаленная душа, тесно связанная с головой. Должна быть любовь не только к своей теще, но и к людям, которые населяют страну.

У нас очень странная получилась ситуация: огромные успехи во внешней политике, на внешнем контуре патриотически настроены, а на внутреннем либерализм в квадрате — все против людей. Когда-то это должно закончиться… Часть налогов надо срочно сбавлять — не тянет ни большой бизнес, ни средний.