Сергей Любавин о Маниже: "Если чувствуешь силы - выйдешь и всех сделаешь"

В гостях у "Правды.Ру" вновь известный певец, поэт, композитор, лауреат многих музыкальных премий Сергей Любавин. Он мог петь в "Лесоповале", а состоялся в итоге как разноплановый артист. В беседе с ведущим Сергеем Каргашиным певец обсудил Манижу, дуэты и любимый спорт.

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Сергей Любавин: "Мои фанаты — такая большая семья"

Сергей Каргашин: Расскажи о своем отце, Петре Дедове. Он ведь известный писатель?

— Да, лауреат Шолоховской премии, академик Петровской академии искусств. У него еще очень много других премий. Основное произведение у него — "Светозары", о военном детстве в сибирской деревне. Много очень написано о том, как люди сражались на фронте, но очень мало — о простых русских женщинах, которые тащили тот же воз, и их подвиг неоценим…

Вот за эту книгу отец получил Шолоховскую премию. Сейчас в Новосибирске в проекте улица имени Петра Дедова, мемориальная доска висит на доме… Для меня он был просто папа, батя. Я его никогда не расценивал как писателя, как и мой сын меня. Всю его библиотеку я перечитал. Приучил меня. В 2013 году он ушел, к сожалению.

— Сибирская земля богата на разные таланты. Я знаю, что ты дружил с Михаилом Евдокимовым.

— Да, это был человек замечательный. Была глыба, как и Василий Шукшин, и Александр Панкратов-Черный, и Александр Михайлов. Это люди с русской душой, тонко чувствующие тяготы, невзгоды, юмор, душевные чаяния простого народа. Приезжали великие люди — и они становились на родине Михаила Сергеевича простыми людьми, с которыми можно обняться, выпить рюмку чая сибирского, поговорить о чем-то.

И дай бог, что его фестивали продолжают эту замечательную традицию. Его семья, его фонд. Если не какие-то жесткие гастроли, я всегда стараюсь участвовать.

О Маниже

— В этом году от России на "Евровидение" едет Манижа. Правильно или нет, что именно такая исполнительница едет?

— Могу судить по победившей песне, что выложена на Youtube. Песня называется "Русская женщина". Если она это сможет сделать, воплотиться… Пушкин про себя писал: "Потомок негров безобразный", но это был самый русский человек из всех. Я не знаю, кто Манижа по национальности…

— Таджичка.

— Если она сможет это сделать, передать и Европу ошеломить этой песней, никто не будет против. У моих коллег негативное ощущение. Но надо исходить из интересов своей страны. Если ты чувствуешь в себе эти силы, ты выйдешь и всех сделаешь. И никто ни в Таджикистане, ни в России не кинет в тебя камень. Если девочка едет просто попиарить себя, то отношение резко негативное… Я не особо знаю, кто такая Манижа творчески. Посмотрим.

- А само "Евровидение" вообще нужно России?

— Показали раз на канале — да, поклонники это увидели, будут это смотреть с удовольствием, ради бога. Но зачем из этого развивать вселенскую историю? И сами телевизионщики говорят, что это глубоко политизированный конкурс, не творческий… Пусть едет!

- В апреле состоится твой юбилейный творческий концерт в КЦ "Меридиан". Что ждет пришедших на него зрителей?

— В 2019 году мы, конечно, планировали все это совершенно по-другому провести. Хотели "Крокус", но потом я уж успокоился. "Меридиан" — замечательная площадка, шикарный свет, звук, людям очень комфортно. Вот решили обойтись. Тем более я к своим юбилеям отношусь крайне негативно, не люблю все эти оды.

За пандемию было написано много неплохих песен, я их с удовольствием исполню. Стало больше зажигательных треков. Женщины с удовольствием зажигают — это очень приятно, всегда украшают концерт.

— Дуэты будут какие-то?

— Готовим, но это отнесу в ранг сюрпризов. Заранее не хочу перешагивать в программе.

— Одним из золотых хитов является песня "Цветок", дуэт с Булановой. Она будет или под вопросом?

— Сложно сказать, я приехал из тура, и мы сейчас только начали заниматься этим всем. Я лично всегда рад видеть своих друзей. Дай бог, что совпадет история и Таня приедет. Любая женщина в зале может выйти и спеть со мной, если знает слова. И Тане Булановой тоже рекомендую мужчин на сцену приглашать. Это так вдохновляет зал!

— С детства ты увлекался литературой, музыкой и спортом. С литературой и музыкой все понятно. Ты пишешь песни — воплощение происходит. Что у тебя со спортом сейчас?

— Жизнь артиста — сама по себе спорт. Многочисленные переезды, перелеты, смена климата. Серьезным спортом не позанимаешься. Так что — по мере возможности. Если какой-то свободный день, мы всегда идем в баню. Нормальная русская традиция. Там полынья, купель, веники, чай на травах. А так, когда нет гастролей, естественно, я хожу в зал, абонемент у меня есть.