Сергей Любавин: "Мои фанаты - такая большая семья"

В гостях у "Правды.Ру" известный певец, поэт, композитор, лауреат многих музыкальных премий Сергей Любавин. Он мог петь в "Лесоповале", а состоялся в итоге как разноплановый артист — от шансона до симфо-попа, объездив всю страну и покорив топовые концертные площадки.

Сергей Каргашин: Скажи, с чего все началось? Как однажды в твое сердце вошла музыка и стала твоей профессией?

— Очень давно, как водится, с детства. Мама пела и брат был профессиональный музыкант. У него с юных лет был свой ВИА. Сейчас брата, к сожалению, уже нет. В семейном кругу прививалась любовь к музыке. А пел я очень давно, во дворе для девчонок и ребят пел под гитару песни из репертуара наших советских композиторов. А профессионально — наверное, конец 1980-х, когда у меня появилась своя профессиональная группа "Вояж", где больше половины людей были с консерваторским образованием.

Ездили по области, по Сибири, давали небольшие концерты. Но если бы мне сказали в конце 80-х, что я буду профессионалом, я бы ни за что в жизни не поверил. Но так сложилась жизнь… Сначала это был конкурс "Юрмала". Выступил и вдруг поверил в себя, в свои силы, подумал: а почему бы нет? Я люблю сцену, люблю людей, которые приходят на концерты, люблю музыку.

— Что была за история, когда Лайма Вайкуле одолжила тебе костюм своего мужа?

— Смешная история. Я приехал в полной уверенности, что мой костюм — это как минимум агент 007. Но Лайма почему-то его не оценила. Говорит: "Можно что-то поскромнее?" А гардероб улетел в другой город. И она привезла фрак своего мужа, и меня в нем не узнал никто.

Дальше я стал заниматься профессионально вокалом в училище у Эдуарда Михайловича Лабковского. Студии первые были две самые лучшие в Москве — Александр Кальянов, Владимир Маркин. Потом носил песни на радио "Маяк", "Радио России".

— Какую роль в твоей жизни сыграл поэт Михаил Танич?

— Я был несколько раз у них дома. Он очень сильно хотел, чтобы я стал солистом группы "Лесоповал". Не знаю почему? У меня ни образ, ни вокал не соответствовал. Но Михаил Исаевич хотел, я репетировал с ними полгода и параллельно носил придуманные мной песни. В итоге он говорит: "У тебя хороший материал — пиши сам, работай". И аннотацию ко второму моему альбому "Вкус, знакомый с детства" написал именно Михаил Исаевич Танич. Там теплые, очень обнадеживающие слова. Я ему за это благодарен.

— Как приходят стихи и музыка? Что нужно, чтобы нахлынуло вдохновение?

— Почему-то существует мнение, что надо уйти в лес, горы, уединиться. Это настолько неправда! Самые проникновенные строки приходят иногда в вагоне поезда, на улице. На салфетке карябаешь что-то. А наоборот, когда создают идеальные условия, горы, море, пиши не хочу, как раз "не хочу" бывает ключевое слово в этом случае.

— Полностью согласен. Строки приходят иногда в самый неподходящий момент, и главное — их зафиксировать, а то уйдет.

— И потом жалеешь… Хорошо, что сейчас есть диктофоны.

"Больше скучаю по фанатам"

— Что для тебя сцена? Какие эмоции захлестывают, когда ты выходишь в зрительный зал?

— Сцена — моя работа. Суперлюбви я к ней, наверное, не испытываю. Этот карантинный год показал, что я больше скучаю по своим поклонникам, фанатам, которые приходят на концерт и трепетно воспринимают каждую мою песню. Они организуют какие-то безумные стенгазеты на огромных ватманах. Куда-то приезжаю — все увешано портретами коллектива и моими разных эпох. Пишут стихи сами — у нас есть свои поэты.

Когда приходишь на мероприятие-заказник или корпоратив, то понимаешь, что вот шеф любит творчество, а остальные заняты своим развлечением. На концерт приходят люди свои, родные, ты не можешь облажаться с ними. Это такая большая семья. И ты в этой семье занимаешь какую-то роль, может быть, одну из центральных.

Почему они приезжают на каждый концерт в разные города? Это своего рода жизнь. Списываются, едут где-то в поезде вместе.

— Помимо цветов, артистам часто дарят подарки. Что необычного тебе дарили?

— Это всегда с какой-то идеей. Они не просто пошли, что-то купили, сунули. Дарят от эксклюзивного, именного парфюма до мангальных шампуров метровых, где на ручке выковано: "Сергей Любавин". Есть несколько книг стихов, посвященных Любавину.

— Изданных прямо в типографии?

— Да, небольшим тиражом. Но не возникает мании величия: они же могут тебя легко опустить в каких-то моментах, когда какая-то песня неудачно зашла. Постоянно отписываются в Instagram. Какие-то споры у них в группах: а почему Сергей Петрович вот так высказался?

— У тебя есть целая программа на стихи Есенина "Прощание с Айседорой". Что тебя толкнуло заняться его стихами?

— Есенин — наверное, самый музыкальный с точки зрения эстрадных песен поэт. Столько музыки, песен было создано на его стихи! И я был не исключение. С песней "Прощание с Айседорой" я завоевал множество премий, создал целую программу. Это был полностью живой звук, группа музыкантов — молодые ребята. Делал ее несколько раз, потому что люди просили.

Сейчас жёсткое и сжатое, информативное время. Я сделал попурри на пятнадцать минут. Это примерно пятнадцать самых хитовых песен поэзии Сергея Есенина. Люди просто в восторге.