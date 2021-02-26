Как "поднялись" Николай Басков и группа "Форум"

Каково становиться "молодежным" артистом и композитором в 36 лет, сотрудничая с группой "Форум"? Кто вывел в люди Николая Баскова? Как запела продюсер Марина Парусникова? Об этом "Правде.Ру" рассказывает народный артист, композитор Александр Морозов.

Читайте начало интервью:

От "тапера" в интернате до всесоюзных хитов. Композитор Александр Морозов

Сергей Каргашин: Кто из поэтов сейчас работает с вами?

— Я много работал с малоизвестным песенником, но, как мне кажется, благодаря нашему сотрудничеству его имя стало известным — Валерий Калинкин. Был целый цикл песен с Дмитрием Дариным. В последнее время открыл для себя очень интересную поэтессу Александру Очирову — она в основном пишет стихи, и мне захотелось озвучить некоторые из них, которые ближе к романсам.

Нельзя во все времена быть модным и востребованным. У молодежи сейчас совсем другой музыкальный мир, нам он малопонятен, а они в нем, как рыбы в воде. Наша с Мариной внучка уже до школы профессионал в своем "ТикТоке". Но со мной рядом идет по жизни поколение, многие из которого еще живы, чья молодость была в 70-е, когда я начинал писать первые хиты.

Кстати, после консерватории я соскучился по эстраде. А тогда, в 80-х, появились первые компьютерные музыкальные инструменты. Замечательный аранжировщик Саша Назаров их освоил и предложил попробовать собрать молодежную группу. И я за два месяца написал 10 или 12 песен молодежного характера для несуществующей группы, под которые мы в Ленинградском рок-клубе искали подходящего певца. Так появился Виктор Салтыков.

— И легендарная группа "Форум".

— Без радио и телевидения в начале 1985 года их уже слушал весь Советский Союз. Оформили группу в Ленконцерте и поехали по всей стране. Давали в одном городе по пять, по десять концертов. В Харькове вообще 27 концертов дали за две недели. Это была вторая волна моего молодежного творчества, ведь я пел там еще и свои стихи 1970-х годов. Зал при этом пел хором со мной, молодежь уважительно относилась.

Три года "Форум" жил, потом от Давида Тухманова поступило предложение Назарову и Салтыкову уехать в Москву и вступить в группу "Электроклуб", где явно было больше возможностей. Впрочем, до сих пор Витя Салтыков на всех концертах поет:

"Белую ночь";

"Островок";

"Улетели листья с тополей";

"Отпустите, мамы, девочек на улицу".

В общем, все эти песни до сих пор востребованы.

Как госпиталь Бурденко вывел Баскова в люди

— Вы еще и создатель театра песни "Самородок", помогли многим начинающим исполнителям. И среди них был Николай Басков.

— Это был концерт в госпитале Бурденко, шефский. Я уже одевался, уезжал, но устроитель концерта упросил меня послушать молодого певца, никому не известного. Я послушал Колю, голос у него был такой обаятельный. Я оставил свой телефон ему.

Через некоторое время договорились о встрече, Коля приехал с большим букетом цветов, говорит: "от мамы, она ваша поклонница". Я думал сперва рубцовские вещи записать с классическим тенором, но все же Басков был слишком молод, чтобы передать дух поэзии Николая Рубцова. Но все же хотелось ему помочь.

Я обратился к тогда спикеру Госдумы Геннадию Селезневу. Чтобы клип снять хотя бы, нужна была не одна тысяча долларов. Селезнев ко мне хорошо относился и предложил познакомиться с предпринимателем Борисом Шпигелем. Тому понравилось, он дал денег на клип. Я понимал, что если песня не пойдет, то буду себя неловко чувствовать перед спонсором. Так что я выбрал очень хорошо получавшуюся у Коли "Памяти Карузо". Не моя песня, но решили не рисковать. И когда клип пошел на ТВ, народ просто взорвался интересом к Баскову, и Шпигель понял, что дело отнюдь не безнадежное. Потом Коля отошел от меня, стал работать с другим продюсером — так часто бывает.

Но после него я заразился классическими голосами и предложил директору КЗ "Россия" Петру Шаболтаю: давайте создадим проект с симфоническим оркестром, будут петь молодые певцы популярные арии и так далее. Вот так был образован фонд "Самородки России". Мы открыли много замечательных имен, кроме молодых, у нас всегда выступали такие люди, как Борис Штоколов, Зураб Соткилава — как гости.

Потом "Россию" закрыли, Шаболтай возглавил Кремлевский дворец. Говорит: "Надо мне освоиться, потом продолжим". Но жизнь распорядилась по-другому. Однако в итоге я объединил несколько "своих" исполнителей в Театр песни: Ярослав Евдокимов, Ирина Шведова, Игорь Наджиев, братья Радченко, периодически тот же Коля Басков.

А вот личная жизнь складывалась не очень счастливо. Было два неудачных брака, да и третий не получился. Я был часто на гастролях, а это поезда, самолеты, гостиницы, приемы после концертов. Алкоголь и все такое — особенно с группой "Форум", когда поклонники раскачивали и поднимали автобус с Виктором Салтыковым.

Женам не всегда нравится, когда муж надолго уезжает. В итоге остался один, но Господь подарил мне встречу. Марину Парусникову я до этого знал долгие годы. Но она была семейным человеком. Не рискнули развивать эту тему. Но после, в очень непростой мой период, готовили концерт в Кремлевском дворце к моему 55-летию. И сестра, Света, предложила поработать вместе с Мариной, та не отказала. И уже почти двадцать лет мы вместе. Это моя половинка и мой продюсер, творческий человек по натуре. Как-то я предложил ей исполнить пару-тройку моих песен, от которых отказались "звездные" певицы. Спела, выложили в интернет, набрали полмиллиона просмотров. И в итоге она стала выходить со мной на сцену. Написали с Женей Муравьевым для нее песню "Бабушки-заюшки", про молодых бабушек.

Нас стали звать на "Славянский базар", и мы выступали уже дуэтом. Название взяли "Маэстро и Марина" — коротко и ясно. Написал Марине сольный альбом, хорошо зная ее возможности, он довольно хорошо разошелся в соцсетях. А к ее юбилею скорому подготовили альбом "Всем спасибо" и сейчас с нетерпением ждем релиза.

— Пандемия, к счастью, отступает. Что в ближайших планах?

— По счастью, подтвердили концерт, который пять раз переносился. Он должен был пройти в честь юбилея Победы в Октябрьском зале Санкт-Петербурга. Но за неделю до концерта наступил этот локдаун, перенесли на три месяца, потом еще, еще. В итоге он должен состояться 4 мая.