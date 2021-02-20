Лёвкин: "Надеюсь, на сцене останутся большие артисты"

В гостях у "Правды.Ру" — музыкант, певец, экс-солист группы "На-на" Владимир Лёвкин. Артист рассказывает о своем семейном проекте, вспоминает о том, как боролся с раком, и читает собственные стихи.

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Владимир Лёвкин: "В "На-на" не было времени думать, что мы крутые"

Сергей Каргашин: В 1996 году "На-на" была ни пике популярности. Откуда у вас возникло желание поступить в ГИТИС на режиссерский?

— Желание возникло еще после школы. Я тогда же и поступал изначально, даже дошел до третьего тура — ну не срослось. Первый раз пришел в 95-м весь расфуфыренный. Дали учебник Шароева, сказали: читай. Через год вопросов ко мне уже не было.

Принимал в составе комиссии как раз Шароев Иоаким Григорьевич. Сказал про меня: "Что вы головами махаете, он уже вторую страницу моей книги цитирует". Мне было всегда очень важно структуру понять.

— В вашей жизни были страшные испытания, включая онкологию в 2003 году…

— Да, это было серьезное испытание. Страна в кризисе, денег на медицину нет, надо все закупать за границей. Был и 2013 год, это уже проще, хотя Маруська была уже беременной и при этом каждый раз ездила ко мне в больницу. А в 2003-м врач, академик Валерий Григорьевич Савченко сказал: если ты через три дня ко мне не придешь, мы за тебя отвечать не будем. Один из лучших онкологов мира! Я дал концерт с группой "Кеды", взял вещички и сразу прибыл. Пошел на плановый осмотр и там остался. Причем только был концерт в Кремлевском дворце, планы на гастроли… Но судьба человека — это судьба человека.

— Кто вам помогал?

— Семья, мама, дочь старшая, первая жена даже приезжала. Второй раз было и очень малое количество друзей. Маруська, нынешняя супруга, создала хорошие отношения с первой супругой, мы сейчас у нее иногда нашу Нику можем оставить, и она с Викой играется. Ну, и Вика очень часто приезжает. На Новый год собираемся. Очень большая семья получается.

— Вы еще и на сцене выступаете семьей в шоу "Семейный альбом".

— У нас сейчас достаточно песен, чтобы выпустить альбом, который так и будет называться. Там мы поем дуэты с Марусей и трио с младшей дочерью Никой. Та поет о детских проблемах, обо мне, о конфетах. Я тоже пою о маме, очень долго искал песню "Мамины сны". Ее написал автор "Месяца мая" Вячеслав Борзов. Такой диск хочется сделать, чтобы можно было поставить на семейном торжестве, с песнями для младшего, среднего, старшего поколения. Чтобы была музыкальная гармония, воспринимаемая всем российским народом — неважно, где он живет.

— Очень хорошая идея.

— Пусть пандемия немного подкосила, мы это все доделаем. К лету, к осени скорее даже, летом сложно альбомы выпускать. Вот 3 марта будет в Magnus Locus. Там решили исполнить хотя бы часть песен из "Семейного альбома". Вообще это целый семейный подряд, раньше такого не было, чтобы вся семья на сцене.

— А Нике восемь лет сейчас?

— Да, она в музыкальной школе. Но куда она дальше пойдет, не очень понятно. Кто знает, может, ей больше понравится через какое-то время быть адвокатом, хотя адвокатов сейчас очень много. У Маруськи тоже не случайно альбом вышел. Практически все песни написал "под нее" Андрей Балашов. У нее есть в голосе определенная загадка, а для меня это всегда очень важно было. Вот Бернес — у него не было каких-то красивостей, наворотов…

— Музэффектов не было.

— Но как это вообще все подано! Большой артист! Очень надеюсь, что такие люди останутся у нас на сцене.

Для меня все же важно, чтобы люди на концертах и пели, и плясали, плакали, смеялись — я вот так научен. И я счастлив, что у меня были прекрасные учителя — Каримыч, Коля Добрынин, который сценическим движением занимался, Лена Карасева, хореограф, еще много кто — я уж не говорю про работающих с нами стилистов. И надо дать и передать эту школу. Пусть существуют там всякие модные направления. Есть же Леня Агутин, есть "Пицца" из молодых. Продвигают культуру, которая корнями идет от Шаляпина.

— Мы насчитали у тебя восемь музыкальных альбомов…

— А сколько материала не издано! Ведь когда работаешь в студии, теряешь в доходах, у нас же не социалистическое хозяйствование. Надо выживать в коммерческой ситуации. Так что, уважаемые спонсоры, welcome, меня можно во всех соцсетях найти. Множество хорошего материала, и я очень хочу его издать. Две книжки стихов еще, книга рассказов — истории из моей жизни, мои наблюдения, отношение к тем людям, с которыми я работал. Я очень ценю и люблю этих людей.

— Можете процитировать что-то из своих стихов?

Цветы увяли на балконе, Лишь третий день стоит жара, И нет уж прелести в беконе, Который жарил я вчера. Он черств и совершенно высох, Увял, как лепесток в жаре, Гора немытых грязных мисок Взгляд притянула на окне. А крошки, будто муравьи, повсюду Свои тропинки тянут вдаль. Сегодня мыться я не буду — Меня замучила печаль.

Или еще:

Скоро птицы полетят все к югу, Долго-долго не будет их песен, И слышно нам будет лишь стужу да вьюгу, И мир для нас станет чуть-чуточку тесен. Они, улетая, покружат лениво, Нам прокричат: ждите, вернемся. К югу лететь долго и пугливо, А вы оставайтесь, и мы остаемся, Что нам до птиц, до птах неразумных? Пусть летают, какое нам дело! Уши болят от криков их трубных, Слушать и вовсе их надоело. И только вороны смеются над нами, Мол, ничего, поживите с недельку. Но потом какими глазами Будете видеть пустую скамейку: Крошек посыпать некому будет, Некому будет петь у окошка. Никто ранним утром вас не разбудит, Не прощебечет о чем-то немножко. А ждать еще долго до теплых ветров, До первых капелей. Узнаете радость, веселость их трелей, Таких, не хватавших вам этой зимою. Скоро птицы полетят все к югу, И долго-долго не будет их песен. И слышно нам будет лишь стужу да вьюгу, И мир для нас станет чуть-чуточку теснее.

— Строчки приходят в тишине, уединении?

— Да нет, где угодно и как угодно. Просто голова забита происходящими ситуациями, и даже сейчас я больше придумываю книгу не стихов, а вот этих моих наблюдений, воспоминаний. Одно из первых: в три года я сидел на горшке и пел "День Победы". Тетя Тамара моя была поражена: "Ты что это песню такую серьезную поешь?" А я встал и продолжил.