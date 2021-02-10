Гонорар за песню о Родине. Заработки советских авторов

Как зарабатывали советские авторы песен, текстов, поэты и композиторы? Откуда государство брало на это деньги? Подноготную советской культурной системы раскрывает заслуженный деятель искусств, продюсер, родной брат популярного советского певца Евгения Мартынова Юрий Мартынов.

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Через что "артисты из народа" проходили в Советском Союзе

Cергей Каргашин: Как сегодня пробиться на большую сцену талантливым начинающим певцам или композиторам? Шанс есть или все глухо?

— Ну вот как стать президентом? Шанс есть — "баллотируйся". А реально нет. Сейчас худсоветов нет, все заменила бухгалтерия. Дадут расклад, сколько стоит участие в таких-то программах. Люди не будут слушать твои стихи, музыку, голос. Конкретно: запись готовая? Готов ли платить? Далее авторы сами несут ответственность, есть ли призывы к свержению власти или мат.

— Все упирается в деньги.

— Конечно. А вот комсомол — у них была обязанность, работа с молодыми творческими людьми. В отделах культуры ЦК комсомола были молодые грамотные ребята, которые были в курсе всех новых веяний. Вот мы на все это смотрим как бы одним куском, не можем отличить стили внутри того же рэпа. А там столько течений! И вот молодые люди отмечают.

У комсомольцев была система: секретарь, завотделом культуры писал на "Мелодию": "Прошу рассмотреть вопрос об издании пластинки". Это нужно было рассматривать. Тиражи десятки, сотни тысяч, все производство оплачивало государство. Мешками приходили и письма на телевидение, отделы их реально перебирали, и "Песня года" была реальной "Песней года".

У Евгения Мартынова та же "Лебединая верность" — как бы на худсовете ее ни принимали в штыки, но вон сколько писем! Да, 50% отдавались классикам, а вторая половина — те, кто благодаря письмам. Богословский все возмущался: "Откуда эти авторы? Почему у них такие гонорары?" А они по копейке получают гонорары из танцплощадок, из ресторанов, везде, где крутится.

— А можно озвучить советские гонорары авторов-исполнителей?

— Бывает гонорар на заказ сочинения, а бывает прокатный — "роялти". Первый могла заплатить филармония — сначала 70 рублей, потом 90, 120, 200, 250. У Пахмутовой сразу 300-350 шло. Потом идет сбор от гастролей, от билетов. Большие деньги в этом плане давали рестораны, их сеть была наиболее многочисленна. Если песня звучит каждый день там, то она в месяц приносила 10 тысяч рублей.

— Гигантские деньги!

— И поэтому были все эти распри в Союзе композиторов, особенно по отношению к молодым, ведь популярны были молодые. При всем уважении — "люди сверху" вышли из роялти, их песен никто не поет. Была особенность, что все ансамбли должны были сдать свою репертуарную программу, и чтобы они легко прошли, то сдавали песни Пахмутовой и Фрадкина, но пели совсем другое.

Пели Beatles, ABBA, но никто не будет заниматься валютными расчетами с АВВА. В филармониях уже следили, был рапортный лист. Если гонорар за музыку к фильму — договаривались, тысяча за документальный фильм, художественный могли за 3500. В музыке к фильму есть тоже роялти — не все артисты получают от проката, а режиссеры, сценаристы, композиторы получают. Может, они уже старые, при смерти, но значится, что работают, работающие пенсионеры.

Кто востребован больше?

— В СССР самые большие гонорары были у авторов. А сейчас все не так, основные деньги получают исполнители, авторы зарабатывают копейки.

— Но в СССР исполнители все равно брали свое. Левая бухгалтерия уже существовала внутри филармонии. Были концертные директора, если выяснялось, что они берут больше, начинались уголовные дела. У каждого была официальная концертная ставка — 14, 16, 18 рублей. Но реально популярный артист говорил: "Да я не хочу выступать за такие деньги".

— В шоу-бизнесе крутятся огромные деньги. Сколько корпоративов — это вообще никак не отражается, никаких налогов не платят. Огромные деньги просто идут в карман. Почему государство не влезет?

— А оно само живет в таком режиме. Бюджет на бумаге один, а тот, что в слитке на дачах в подвалах — абсолютно другой. Провести сейчас концерт или свадьбу нельзя, но если нужно — ради бога. Деньги у богатых людей, снимают рестораны или просто в своих домах огромных. Попробовал бы туда прийти полицейский и потребовать соблюдения масочного режима. Так работает система.

- Расскажи о своей песне "Советский Союз", которую записал певец Сергей Кочемазов.

— Она родилась необычным образом. Женя сочинил мелодию, когда он вступал в Союз композиторов, ему говорили: "Нужно. Что-то о Родине, о Ленине". А стали мы это давать всем нашим классикам — все отказались от этой тематики. Я решил подтекстовать это дело, а Коммунистическая партия помогла это финансово издать в издательстве "Композитор". Сняли клип, там все от нашей истории — и Ленин мельком, и Сталин, и Жуков, и хоккеисты, и Гагарин.

Это сделано мной несколько в пику происходящему. Да, мы знаем, чего нам не хватало в СССР, хотели это улучшить, но там были культура, наука, образование. Это грязью не замазать. В ГУЛАГе сидели ученые, и там был Королев — один СССР, а над ними охранники и следователи — другой. Но мы о Королеве, а не о том следователе, который его туда засадил. Поэтому этот клип у нас о Советском Союзе настоящем, о великом.