Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Сергей Каргашин

Гонорар за песню о Родине. Заработки советских авторов

Шоу-бизнес

Как зарабатывали советские авторы песен, текстов, поэты и композиторы? Откуда государство брало на это деньги? Подноготную советской культурной системы раскрывает заслуженный деятель искусств, продюсер, родной брат популярного советского певца Евгения Мартынова Юрий Мартынов.

Читайте начало интервью:

Через что "артисты из народа" проходили в Советском Союзе

Cергей Каргашин: Как сегодня пробиться на большую сцену талантливым начинающим певцам или композиторам? Шанс есть или все глухо?

— Ну вот как стать президентом? Шанс есть — "баллотируйся". А реально нет. Сейчас худсоветов нет, все заменила бухгалтерия. Дадут расклад, сколько стоит участие в таких-то программах. Люди не будут слушать твои стихи, музыку, голос. Конкретно: запись готовая? Готов ли платить? Далее авторы сами несут ответственность, есть ли призывы к свержению власти или мат.

— Все упирается в деньги.

— Конечно. А вот комсомол — у них была обязанность, работа с молодыми творческими людьми. В отделах культуры ЦК комсомола были молодые грамотные ребята, которые были в курсе всех новых веяний. Вот мы на все это смотрим как бы одним куском, не можем отличить стили внутри того же рэпа. А там столько течений! И вот молодые люди отмечают.

У комсомольцев была система: секретарь, завотделом культуры писал на "Мелодию": "Прошу рассмотреть вопрос об издании пластинки". Это нужно было рассматривать. Тиражи десятки, сотни тысяч, все производство оплачивало государство. Мешками приходили и письма на телевидение, отделы их реально перебирали, и "Песня года" была реальной "Песней года".

У Евгения Мартынова та же "Лебединая верность" — как бы на худсовете ее ни принимали в штыки, но вон сколько писем! Да, 50% отдавались классикам, а вторая половина — те, кто благодаря письмам. Богословский все возмущался: "Откуда эти авторы? Почему у них такие гонорары?" А они по копейке получают гонорары из танцплощадок, из ресторанов, везде, где крутится.

— А можно озвучить советские гонорары авторов-исполнителей?

— Бывает гонорар на заказ сочинения, а бывает прокатный — "роялти". Первый могла заплатить филармония — сначала 70 рублей, потом 90, 120, 200, 250. У Пахмутовой сразу 300-350 шло. Потом идет сбор от гастролей, от билетов. Большие деньги в этом плане давали рестораны, их сеть была наиболее многочисленна. Если песня звучит каждый день там, то она в месяц приносила 10 тысяч рублей.

— Гигантские деньги!

— И поэтому были все эти распри в Союзе композиторов, особенно по отношению к молодым, ведь популярны были молодые. При всем уважении — "люди сверху" вышли из роялти, их песен никто не поет. Была особенность, что все ансамбли должны были сдать свою репертуарную программу, и чтобы они легко прошли, то сдавали песни Пахмутовой и Фрадкина, но пели совсем другое.

Пели Beatles, ABBA, но никто не будет заниматься валютными расчетами с АВВА. В филармониях уже следили, был рапортный лист.

Если гонорар за музыку к фильму — договаривались, тысяча за документальный фильм, художественный могли за 3500. В музыке к фильму есть тоже роялти — не все артисты получают от проката, а режиссеры, сценаристы, композиторы получают. Может, они уже старые, при смерти, но значится, что работают, работающие пенсионеры.

Кто востребован больше?

— В СССР самые большие гонорары были у авторов. А сейчас все не так, основные деньги получают исполнители, авторы зарабатывают копейки.

— Но в СССР исполнители все равно брали свое. Левая бухгалтерия уже существовала внутри филармонии. Были концертные директора, если выяснялось, что они берут больше, начинались уголовные дела. У каждого была официальная концертная ставка — 14, 16, 18 рублей. Но реально популярный артист говорил: "Да я не хочу выступать за такие деньги".

— В шоу-бизнесе крутятся огромные деньги. Сколько корпоративов — это вообще никак не отражается, никаких налогов не платят. Огромные деньги просто идут в карман. Почему государство не влезет?

— А оно само живет в таком режиме. Бюджет на бумаге один, а тот, что в слитке на дачах в подвалах — абсолютно другой. Провести сейчас концерт или свадьбу нельзя, но если нужно — ради бога. Деньги у богатых людей, снимают рестораны или просто в своих домах огромных. Попробовал бы туда прийти полицейский и потребовать соблюдения масочного режима. Так работает система.

- Расскажи о своей песне "Советский Союз", которую записал певец Сергей Кочемазов.

— Она родилась необычным образом. Женя сочинил мелодию, когда он вступал в Союз композиторов, ему говорили: "Нужно. Что-то о Родине, о Ленине". А стали мы это давать всем нашим классикам — все отказались от этой тематики. Я решил подтекстовать это дело, а Коммунистическая партия помогла это финансово издать в издательстве "Композитор". Сняли клип, там все от нашей истории — и Ленин мельком, и Сталин, и Жуков, и хоккеисты, и Гагарин.

Это сделано мной несколько в пику происходящему. Да, мы знаем, чего нам не хватало в СССР, хотели это улучшить, но там были культура, наука, образование. Это грязью не замазать. В ГУЛАГе сидели ученые, и там был Королев — один СССР, а над ними охранники и следователи — другой.

Но мы о Королеве, а не о том следователе, который его туда засадил. Поэтому этот клип у нас о Советском Союзе настоящем, о великом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Михаил Закурдаев
Темы ссср юрий мартынов евгений мартынов александра пахмутова
Новости
Врач раскрыл негативное влияние перекусов на иммунитет
Украинская армия провела учения на юге страны
Путин рассказал о защите граждан-инвесторов и "манне небесной"
Российский блогер выкупил за миллион рублей авиарейс до города Сочи
Индонезия рассчитывает восстановить туризм в 2021 году
Турция начала новую трансграничную операцию на севере Ирака
Рэпер Серёга через суд отобрал детей у бывшей жены
Российские удобрения взволновали Минторг США: введены новые пошлины
Российским биатлонистам разрешили использовать флаг РФ на автомобилях
"Одноклассники" запустили новый сервис для официальных профилей
Последние материалы
"Одноклассники" запустили новый сервис для официальных профилей
Дизайнер Филипп Плейн ответил на упрёки в гомофобии
Россия не примет участие в семинаре ОБСЕ по военным доктринам
Плюс-минус ноль: эксперт разъясняет, что происходит с доходами россиян
Валентина Юдашкина укорили за неправильное обращение с внуком 
Ночное искусственное освещение повышает риск развития рака щитовидки
Исмаилов ответил на предложение Хабиба провести схватку
Иван Ургант вспомнил конфуз Димы Билана на концерте в Самаре
Доктор Мясников предупредил об опасности сосудосуживающих препаратов
Немецкая модель найдена мёртвой после расставания со звездой "Баварии"
Популярное
Мир. Новости мира
Торг окончен: Курилы наши, как и Крым

Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.

Торг окончен: Курилы наши, как и Крым
Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой
Российский шоу-бизнес
Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой
Здоровье и профилактика
Мясников: снижение веса может быть признаком рака поджелудочной железы
Мир. Новости мира
"Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля
Василий Амирджанов Власти не стали разгонять акции в поддержку Путина Василий Амирджанов Олег Артюков "Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля Олег Артюков Любовь Степушова В Норвегии не одобряют размещения бомбардировщиков США B-1B Lancer Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Соловьёв прокомментировал обвинения хозяина "виллы Навального"
Политика. Новости и аналитика
Алексей Мухин: Навальный уже совсем потерял человеческий облик
Российские лыжники не смогли завоевать медалей на старте юниорского ЧМ
Новости спорта
Российские лыжники не смогли завоевать медалей на старте юниорского ЧМ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников