Игорь Демарин: "Мне никто не заказывал "Парфюмера". Это по-русски"

В гостях у "Правды.Ру" известный певец, композитор, автор многочисленных хитов для звезд российской эстрады, таких как Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Лариса Долина и многих других, а также автор рок-опер и мюзиклов, в частности, нашумевшей рок-оперы "Парфюмер" Игорь Демарин.

Сергей Каргашин: Почему именно "Парфюмер" вдохновил на написание рок-оперы? Как удалось достучаться до Патрика Зюскинда и получить его согласие на постановку?

— Я видел и понимал это произведение как некую сказку. Конечно, это серьезное произведение, кто-то называет его философским трактатом о любви, о философии запахов, которые нас окружают. Столько вокруг всевозможных интриг и тусовок по поводу новых ароматов, шмоток на подиуме. Когда я прочитал название книги Зюскинда "Парфюмер", я уже стал сочинять на свободную тему.

Хорошо, что произведение совпало с моим представлением. Иначе я бы написал свой сценарий. И конечно, персонажи, появившиеся в моей жизни, очень интересные, яркие и емкие. Потому я решился на произведение.

Что касается прав — мы всегда к этому относились своеобразно, скажем так. Но когда дорогой бестселлер продается во всех странах мира, переведен на 40 с лишним языков, все упирается в деньги. Ты сочинил, и ты хочешь на произведении Патрика Зюскинда зарабатывать. С этим пришлось смириться, и я два года добивался прав. Вместе с моей супругой Наташей мы приобрели большой опыт дипломатический, международных отношений.

Патрику долго даже не показывали. Я прямо отослал ему первую подпольную версию, видео. Было столько поклонников этого произведения, которые хотели это увидеть! Мне помогли сделать премьерный показ.

— Помню прекрасно. Много знаковых людей было на этом показе.

— Причем никого не пришлось силой упрашивать. Было просто очень интересно всем, это была первая история с международным размахом. Рыбников, Максим Дунаевский — отечественные авторы, они сочиняли здесь. Патрик не мог удержаться, его единственного, как иностранца, капиталиста, волновало: "Кто заказал такое произведение?" Я говорю: "Это по-русски: никто мне не заказывал, мне понравилось — я написал, а потом решил уже заняться правами".

— Это ты скромно говоришь: интересная работа. Это ошеломляющая работа, я ее не один раз смотрел. Я видел реакцию людей, в том числе Стаса Садальского, Ксении Стриж. Ксения Стриж говорила: "Я в шоке, меня такие эмоции переполняли, которых не было давно-давно". Сумел ты попасть вглубь души. При этом ты еще и спел в своем произведении, исполнил роль Гренуя, задав при этом высоченную планку.

— Спасибо, Сереж. Зная жесткий музыкальный вкус Ксении Стриж, которая говорит, что последнее потрясение у нее было, когда были Pink Floyd.

— Сам роман — произведение очень своеобразное, и неоднозначная оценка и у читателей, и у зрителей рок-оперы. У тебя крупных форм достаточно. Два года назад мы с женой и дочкой ходили на детский мюзикл "Всему свое время, или Чудеса за два часа". Дочка просто влюбилась в главную героиню Таню Луговую, все получили колоссальное удовольствие. Что тебя вдохновило на этот мюзикл?

— Я никогда до того не участвовал в детских проектах, разве что давным-давно в советское время был ведущим передачи "Веселые ноты". Нас туда поставили вместе с Ларисой Вербицкой. Интересный опыт.

Когда появилась все же идея этого мюзикла — было страшно интересно, детская психология, магия происходящего. Тебе, кстати, спасибо за участие. Без твоей финальной "Путеводной звезды" ничего бы не получилось. Надо с чего-то начать и чем-то закончить.

Как от творца отказалась отчизна

— Это музыка твоя приделала словам крылья… Все же написание песни — событие групповое. Работа поэта, композитора, певца… У каждого поэта есть ряд композиторов, и есть те, кто поднимает слова, приделывает им крылья — это высшая оценка. Ты именно из них. Некоторые могут опустить слова, просто убить. У тебя столько удачных песен по жизни! Помню, мы еще не были знакомы, и я услышал в исполнении Ирины Шведовой вальс "Русский афганец", который на фоне всех других песен просто перевернул душу. Естественно, что Шведова с таким материалом сразу стала популярной.

И сейчас "Заграница" — песня настолько актуальна для нашей страны, Украина, Казахстан, и мы разделены границами. Ты ведь родился на Украине, ее заслуженный артист, у тебя родственники в родном городе Изюм. А сейчас ты попал в список артистов, не въездных на Украину. Вот как это так?

— Я первое время просто негодовал, но теперь понимаю, что с моей Родиной беда, ей нужно помочь. Ее всегда немного колотило, всегда были эти нотки националистические. Как говорится: не подносите спичку — рванет. Вот и рвануло по полной.

Да, я был на Украине всегда русский. Спасибо отцу, который после тихоокеанского флота приехал и женился на моей маме, он сам у меня из Нижнего Новгорода. Получился хороший очень дуэт, семья, появился я. И сейчас, когда родителей уже нет, я, конечно, очень благодарен такой судьбе, что я вырос на русской поэзии, отец очень увлекался, причем не только Есениным, но и Маяковским, читал наизусть стихи Маяковского. И я под их впечатлением даже писал песни, еще был молоденьким студентом совсем.

— В 13 лет ты написал первую песню на свои собственные стихи, то есть присутствует в тебе талант поэта.

— С чего-то нужно было начинать. Нужно уже какое-то умение. Все пишут на свои стихи, и у кого хорошо получается — так и остаются сами себе хозяевами, авторами-исполнителями. Но вот мне подсказали: "Если хочешь развиваться, если хочешь себя найти в творчестве, обязательно начинай писать на стихи поэтов, причем хороших поэтов — это сформирует твой вкус, сформирует твое творческое мировоззрение".

Я послушался и просто из сборников стихов писал — Кайсына Кулиева, Гамзатова, Семена Кирсанова…