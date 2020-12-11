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Автор Инна Новикова

Сергей Каргашин: "В шоу-бизе всё реально очень печально"

Шоу-бизнес

Не стихает в медиапространстве России "плач Ярославны", устроенный звёздами шоу-бизнеса по поводу "обнищания" и материальных проблем из-за коронавирусных ограничений.

Неужели всё на самом деле так плохо, как они говорят?

Ситуацию "за кулисами" шоу-биза обсудила в студии программы "Точка зрения" главред "Правды.Ру" Инна Новикова с приглашённым гостем — поэтом-песенником Сергеем Каргашиным.

Читайте начало интервью:

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— Сергей, последние много-много лет Вы варитесь во всей этой среде и понимаете, что там происходит. В обществе вызвало большое удивление и возмущение заявление ряда актеров о том, что у них очень тяжелое положение, что им нужна какая-то помощь от властей. А как на самом деле? Насколько сейчас сложно у актеров? Либо это привычка к красивой и спокойной жизни?

Действительно, ситуация очень тяжелая. Даже я это ощущаю на себе, потому что авторские капать перестали: нет концертов — нет отчислений от артистов, и авторские по линии Российского авторского общества не приходят. У артистов нет денег — они не покупают новые песни, они не работают в студии.

Вообще, за каждым артистом находится 10-15 человек — это музыканты, их менеджмент, PR, студии, где они записывают. Все концерты практически поотменялись. У того же самого Григория Лепса в прошлом году было порядка 170 концертов. В этом году я знаю о восьми концертах. 8 концертов и 170. Разница есть?

Естественно, что за ним тоже свой продюсерский центр, у него молодые артисты, в которых он вкладывает, у него семья. Естественно, что ему нужны деньги.

Хочу сказать, что топовым артистам все же немного полегче, хотя по всем каток коронавируса прошелся, отмена концертов пробила огромную брешь. Но у топовых артистов запас прочности побольше.

— Что-то можно сделать в этой ситуации? Потому что, на самом деле, и до пандемии большинство россиян жили непросто, и пандемия ударила не только по артистам, но никто не слышал, что плачут инженеры. Я, например, не слышала, что туристические агентства плачут, хотя многие из них просто поразорялись. Или рестораторы… Каждый выживает как может. Что могут сделать артисты? Как они могут зарабатывать? Не знаю, ведь есть же какие-то онлайн-концерты, какие-то тренинги. Всегда есть выход.

- Артисты как раз по этому пути и идут. Виктория и Антон Макарские, например. Они постоянно дают онлайн-концерты. Билеты у них недорогие, в районе 300 рублей. Пусть какая-то копейка, но они зарабатывают.

Вот давайте разберемся в ситуации, сейчас артисты не могут проводить концерты, потому что заполняемость залов должна быть 20%. Это чистый убыток, это невозможно. Зал должен быть заполнен процентов на 60-70. Только тогда артист может хоть в минус не выходить.

Если сейчас это отменят, то не наберут артисты все равно залы. Почему? Потому что у людей нет денег. Люди не смогут все равно раскупить билеты. Это надо понимать и осознавать.

— Многие уйдут теперь из шоу-биза.

— Естественно, раз по этому бизнесу прошелся такой каток, то часть людей уйдет из профессии. Не только артисты, но и авторы, и композиторы, поэты, и музыканты. Выживут только сильнейшие.

— Может быть, это неплохо, если выживут сильнейшие?

— С одной стороны, может быть, это даже и неплохо. Почему? Потому что будет реальная конкуренция, конкуренция таланта.

Сейчас, увы, неплохо живут не те, кто собирает кассы, на кого в гастрольных турах зрители идут, а те артисты, которые не зависят от кассы.

— Это кто?

— Есть артисты, которые мелькают в телевизоре и ведут корпоративы. Они достаточно известные, но если поедут с гастрольным туром по стране, то всё равно не соберут залы. То есть люди не идут на них. Но они нормально живут, прекрасно устроились, они за полтора месяца новогодних праздников зарабатывают столько, что могут спокойно себя чувствовать целый год.

— А на кого, кстати, люди идут? Есть какие-то правила?

— Традиционно идут на Киркорова, на Стаса Михайлова, Лепса.

— Наши читатели в комментариях под жалобами артистов на пандемию часто пишут, что сейчас звучат такие примитивные и бездарные песни со сцены, что такие авторы пусть уходят.

Но вот проблема в чем — уйдут авторы "примитивных" песен или уйдут те, у кого не хватило сноровки, предприимчивости, удачи? Потому что если уйдут бездари, то это прекрасно.

— Что касается авторов, то могут уйти и не самые худшие. Потому что многие песни пишут исполнители сами, не обладая никаким ни музыкальным, ни литературным талантом. Написал, записал и отдал в эфир. Сейчас худсоветов нет. Поэтому любой исполнитель, который имеет доступ к эфиру, запросто может некачественный текст запустить в эфир.

— А кстати, сколько стоит песня?

— Сейчас цены безумно упали. Я про себя говорю. Раньше мы продавали с композитором исполнителю песню за $5 тысяч.

— На двоих?

— На двоих, да. Это была нормальная, средняя цена.

— Я слышала, что Пугачева и по $20 тысяч покупала.

— Н,у по $20 тысяч она у нас не покупала. Пугачева у нас купила 5 песен. Одну она озвучила, остальные ждут своего часа.

Сейчас об этом приходится только мечтать, о тех суммах, которые раньше были за песню, потому что сейчас если продаешь за $2 тысячи на двоих песню, то это уже хорошо.

— Ну а сколько Вы пишите песню, сколько времени у Вас уходит? 2 дня, неделя, месяц?

— Бывает совершенно по-разному. Можно текст написать за несколько часов, но некоторые тексты пишутся дольше, и музыка создается дольше.

— Производится всегда больше, чем продается.

— В год с композиторами мы производим порядка 40-50 песен. А продаем порядка 15. Продавали. Вот за этот год у меня ушло 4 песни. Одна, кстати, несколько дней назад, с новогодней тематикой, "В ночь на Новый год" называется.

 

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы шоу-бизнес сергей каргашин
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