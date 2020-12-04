Процент Боярского. Реально ли нашим "звездам" затянуть пояса?

Известно, как по артистической среде ударила пандемия коронавируса. Одни деятели шоу-бизнеса при этом выражают искренний протест действиям властей по ограничению массовых мероприятий, другие альтруистично призывают вспомнить о том, что тяжело сейчас всем: и певцу, и предпринимателю, и "рабочим массам". Но все до одного при этом надеются, что власти обратят внимание и поддержат.

Так вот практически прямой ответ на это дал на днях депутат Госдумы Сергей Боярский, между прочим, сам сын артиста — любимого мушкетера и носителя шляпы России Михаила Боярского. По словам народного же избранника, вопросы поддержки тружеников шоу-бизнеса из российского бюджета не рассматриваются и пока что речи об этом идти не может.

Как Боярский заявил журналистам, выделять из общей массы пострадавших от кризиса в пандемию каких-то отдельных личностей явно не стоит. Страдают и имеющие звездный статус, и простые "музыканты в ресторанах". Впрочем, он оговорился, что можно разрешать заполняемость залов на 50%, если людей внутри окажется не больше тысячи. Это, по мнению Боярского, стало бы гарантией скромного, но дохода для артистов.

Окупятся ли затраты?

"Официально это не локдаун, но работать в таких условиях невозможно… Достаточный уровень технического продакшена и шоу достигается при высоких затратах, которые в большинстве случаев вместе с арендой зала, рекламой и прочими сопутствующими расходами составляют около 60-70% общего валового дохода мероприятия. Остальные 30-40% — доход организаторов и артистов", — напомнил общественности директор группы Little Big Денис Глазин.

По его словам, летом можно было заполнять залы именно на 50%, но приходилось либо снижать уровень постановки, либо в той или иной мере уходить в минус — очевидно, в плюсе имея то, что тебя вообще помнит зритель.

Глазин напомнил, какие большие деньги ушли на подготовку выступления Little Big на "Евровидении", в частности, промо. И это вроде бы тот уровень, когда говорится о неком достоянии России, но никакая часть этих денег назад творческому коллективу уже не вернется.

Похоже, что сам Сергей Боярский тоже осознает, что что-то идет не так. На днях в своем Instagram депутат выразил ужас от того, какие ограничения ждут его родной город Cанкт-Петербург в Новый год.

"Одно лечим, другое калечим, если выражаться простым языком. Театры, музеи, экскурсии, рестораны, кафе… Это всё - рабочие места, семьи, судьбы. Это кровеносная система экономики города. Специалистам, конечно же, виднее, но у меня один вопрос: а можно по-человечески к людям обратиться с разъяснениями? Чтобы поняли и поддержали, объединились, а не озлобились в очередной раз", — пишет он.

Боярский открыто посочувствовал губернатору города Александру Беглову, заявив, что с принявшими решение о закрытии в Новый год всего упомянутого сотрудниками "врагов не надо".