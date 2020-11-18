Море, пальмы... и русская грусть. Что получилось у Евгения Хавтана с кубинскими музыкантами

Итак, лидер "Браво" записал альбом "Иди ко мне" вместе с кубинскими музыкантами. Чего же получилось больше — Кубы или российской романтики?

В состав новоизбранной группы Los Havtanos вошли сам Евгений Хавтан, его партнерша по группе "Браво" Яна Блиндер, исполняющая вокальные партии и играющая на перкуссии, а также четверо кучерявых парней с Острова свободы. Само собой, это далеко не полное количество человек, которое потребовалось для реализации столь масштабного проекта — всего в нем оказалось занято, как пишет на сайте группы Евгений Хавтан, более тридцати специалистов своего дела.

Латинская музыка ассоциируется с чем-то бесконечно лиричным и позитивным. Однако сам Хавтан внес уже в процессе исполнения композиции "Интро" самой что ни на есть русской тоски: "Я бы хотел улететь в тот мир, который однажды мне приснился… И в нем не будет ни политиков, ни синоптиков, которые нам постоянно врут, и самое главное — там не будет той продавщицы, которая продала мне совсем не то, что мне было нужно… Любимая, иди ко мне! Этот мир может спасти только любовь…"

"В огне твоей любви заново рождаюсь я"

Именно такой рай мы можем видеть на обложке альбома. Море, пальмы, небоскребы и сами музыканты в ярких и легких одеждах. Трек "Иди ко мне", который и дал название диску, был выпущен 16 октября в день рождения Хавтана. Он представляет собой вполне кассовое регги, с русским припевом о той же любви во спасение.

"Все те же войны, все катится в ад, а мы все ждем хороших новостей. Я не уверен, что знаю жизнь, и она меняется каждый час, но там, где в полдень подул морской бриз, там точно не хватало нас", — с таким речитативом вступает Хавтан. Надо отметить, что Яна Блиндер, дитя испанских берегов, хотя при этом она родилась в России, явно этот трек украшает.

Следующая работа музыкантов, "Города", несмотря на свою кажущуюся легкость поначалу, джазовую лиричность, довольно быстро сходит в минор, повествуя о нелегкой жизни в мегаполисах.

"Схема проста — нужно только успеть, если хочешь жить здесь", — это, по сути, обо всех огромных городах, но и здесь показывает себя русский оригинал от Хавтана — "здесь зима клонирует дни".

А далее следует кавер-версия "Чудесной страны", оригинал которой исполняет Агузарова, и здесь не обойдется без сравнения с Блиндер. Конечно, у Жанны свое неповторимое произношение, не говоря уже о волшебном тембре голоса (я действительно ее большой поклонник), но надо заметить, что за годы работы с "Браво" Яна прекрасно усвоила интонации группы, и ее исполнение лично мне слух вовсе не режет.

Песня "Мама" — ну, друзья мои, это такая лирика! Пожалуй, одна из самых по-настоящему кубинско-латинских вещей в этом альбоме. "Этот мир, догорающий огнем, бьется в имени твоем — мама"! Поистине зажигательная вещь с очень выверенным звучанием, рисующим в сознании те самые чудесные берега — вкупе с самой трогательной тематикой.

И, наконец, "Корабли" — вот это вполне подошло бы и собственно оригинальному "Браво", и латинский прочувственный речитатив здесь только оказался бы к месту.

Общее звучание альбома очень мягкое, лиричное, все-таки речь идет о кубинских музыкантах, тем более международном проекте. Тем не менее невозможно не заметить, как местами так и рвется наружу грусть, характерная все же для России, того самого мира, где действительно "зима клонирует дни" и порождает сезонную депрессию, бьет по духу несчастных романтиков… Интересное сочетание получилось!